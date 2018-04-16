Роскомнадзор сегодня, как ожидается, начнет блокировку мессенджера «Телеграм».
Это следует из решения суда по иску ФСБ к ресурсу, который отказался предоставлять спецслужбе ключи дешифровки сообщений пользователей.
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Это следует из решения суда по иску ФСБ к ресурсу, который отказался предоставлять спецслужбе ключи дешифровки сообщений пользователей.
Сначала на сирийском народе испробовали «арабскую весну», сейчас американские умные ракеты За всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности. Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу…
Комментарии1
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fashist_putin 16 апреля 2018 | 02:18
Какие прекрасные русские лица!
Какие раскрытые ясные взоры!
Убийца. Грабитель. Насильник. Растлитель.
И воры, и воры, и воры, и воры…