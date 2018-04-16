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01:10, 16 апреля 2018

В Москве вручили театральные премии «Золотая Маска».

Церемония на  Новой сцене Большого театра прошла под знаком поддержки фигурантов дела «Седьмой студии». Директор фестиваля Мария Ревякина пожелала Кириллу Серебренникову, Софье Апфельбаум, Юрию Итину, Алексею Малобродскому обрести возможность свободно работать. Сам Кирилл Серебренников стал лауреатом «Золотой маски» как лучший оперный режиссер за постановку «Чаадский» в «Геликон-опере». А  коллектив, возглавляемого им  «Гоголь-Центра» получил спецпремию жюри. Лучшим драматическим режиссером стал Юрий Бутусов за постановку «Дядя Ваня» в театре имени Ленсовета, из которого режиссер уволился. Он призвал выпустить Алексея Малобродского из СИЗО.

Комментарии

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romashka__ 16 апреля 2018 | 01:39

Поздравляю Кирилла Серебренникова!

splin2 16 апреля 2018 | 02:02

romashka__: Это пощечина всей судебно-"правовой" системе РФ и лично Гаранту конститукции!

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