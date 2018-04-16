В махачкалинском ресторане«Викинг» произошла перестрелка.
Как передает РИА, погиб один человек и еще двое получили ранения. В конфликте участвовали несколько человек, некоторым из них удалось скрыться. В городе объявлен план «Перехват».
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Как передает РИА, погиб один человек и еще двое получили ранения. В конфликте участвовали несколько человек, некоторым из них удалось скрыться. В городе объявлен план «Перехват».
Сначала на сирийском народе испробовали «арабскую весну», сейчас американские умные ракеты За всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности. Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу…
Комментарии2
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ed10075 16 апреля 2018 | 01:34
Фуа-гра был не достаточно свеж?
murad_manapov 16 апреля 2018 | 01:50
дебош