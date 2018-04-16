Совет Думы сегодня рассмотрит законопроект о контрсанкциях в отношении США и ряда западных стран.
Предстоит утвердить дату первого чтения. Думский комитет по экономической политике рекомендовал провести его 8 мая. В связи с этим депутатов могут отозвать из отпуска, который у них начинается сегодня.
Комментарии10
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sokal123 16 апреля 2018 | 01:20
Это самое страшное и опасное для российского народа - могут приговорить к вымиранию. Санкции это детский лепет ,по сравнению с "ответками"
romashka__ 16 апреля 2018 | 01:35
Антинародная власть загубит контрсанкциями галуев, потерявших мозги, совесть и достоинство.
honduras_on_kolyma 16 апреля 2018 | 01:53
// Совет Думы сегодня рассмотрит законопроект о контрсанкциях в отношении США и ряда западных стран. //
Портянки, срочно вынимайте из матрасов баксы и меняйте на фубли.
Каждый упоротый ватник в курсе, что контрсанкции обвалят доллар ниже плинтуса.
fashist_putin 16 апреля 2018 | 02:02
Путин - Смерть России
salut__521 16 апреля 2018 | 01:23
Не свезло депутанам. Только намылились на свои заграничные лазурные берега животы погреть, а их назад контрсанкционироваться просют. Ох не свезло.
aleksandr39 16 апреля 2018 | 01:27
Что теперь закроют все аптеки и больницы в России ?
dew_point 16 апреля 2018 | 01:36
Да че там думать. Давно пора начать ковровую бомбардировку этого ох...го в край Воронежа!
ed10075 16 апреля 2018 | 01:38
Эти "труженики" уже в отпуске?!
И не нужно их отзывать. Пусть страна хоть пару-тройку недель отдохнёт от их законотворческих маразмов.
ebze 16 апреля 2018 | 02:22
Откажемся от западных медицинских препаратов в пользу настойки боярышника и дубовой коры!
п.с. Первыми оценить эффективность антисанкций по традиции смогут жители Воронежа.
sbk 16 апреля 2018 | 02:35
Английский язык запретить изучать. Это - первое дело.
А уж опосля....