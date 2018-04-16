Вашингтон сегодня, как ожидается, объявит о новых санкциях против России.
Как заявила Си-би-эс постпред США при ООН Никки Хейли, в первую очередь ограничительные меры будет распространяться на российские компаний, связанные с президентом Сирии Башаром Асадом и с использованием химического оружия.
Комментарии5
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sokal123 16 апреля 2018 | 01:24
Санкции полезны и благотворны для страны ,но враждебные контрсанкции зарубят народ на корню .без лекарств ,без оборудования -народ обречен.
fashist_putin 16 апреля 2018 | 02:00
Америка, не забудь про Люську, Машку и Катьку Путиных !
Эти воровские выродки - должны быть первые в списках!
Ведь именно выродки Плешивой Паскуды-убийцы Путина являются главными бенифициарами массовых убийств Путиным и Ассадом с применением хим оружием
Миллиарды банды Путина - Народу России !
romashka__ 16 апреля 2018 | 01:28
В итоге будет страдать российский народ. Гнать надо клемлевскую власть, чтобы не погубила окончательно страну.
2 срока подряд для них не указ, как и Конституция. Бездарная коррумпированная обнаглевшая власть - МОГИЛА.
barmental123 16 апреля 2018 | 02:19
romashka__:
А почему вы так за российский народ переживаете.
Этот народ сам выбирает путинщину, одобряет войны, мракобесие и идиотское "вставание с колен".
Если он при этом не будет страдать - никаких шансов на выздоровление не будет.
mobile_actor 16 апреля 2018 | 01:46
Пригожина, что-ли за жабры возьмут? Беда: он ведь в качестве компенсации может урезать зарплаты своего интернет-жучкам?