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00:05, 16 апреля 2018

Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу на арест предпринимателей Магомеда и Зиявудина Магомедовых

В отношении владельцев группы компаний «Сумма» возбуждено уголовное дело о хищениях.

Адвокаты, которые представляют интересы братьев Магомедовых, попытаются оспорить решение суда о заключении бизнесменов под стражу. Юристы ходатайствуют об изменении меры пресечения для фигурантов дела. Магомеда и Зиявудина Магомедовых, напомню, арестовали в конце марта, предъявив обвинения в многомиллиардных хищениях. Едва ли не главным пострадавшим следствие считает Федеральную сетевую компанию, там после строительства ряда объектов якобы не досчитались 650 миллионов рублей. Примечательно, что энергетический холдинг возглавляет сын бывшего главы ФСО Евгения Мурова. Оперативники ФСБ вскоре после задержания владельцев группы «Сумма», провели обыск и изъяли часть документов в офисе «Якутской топливно-энергетической компании», она монопольно снабжает газом центральные районы республики, а также занимается производством бензина и дизельного топлива. 82 процента акций «ЯТЭК» как раз принадлежат бизнесмену Зиявудину Магомедов. Всего же, по сведениям издания The Bell, уголовное дело насчитывает семь эпизодов, связанных с хищениями.

Зиявудина Магомедова не раз называли фигурой, близкой к вице-премьеру Аркадию Дворковичу. Известным бизнесменом Магомедов стал, когда группа компаний «Сумма» взялась довести до конца реконструкцию Большого театра.

Комментарии

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tks 16 апреля 2018 | 01:00

Так вот кто "довел до конца" "реконструкцию Большого!
Теперь понятно, почему в Большом вместо декора из меди и латуни теперь декор из папье-маше.

Уроды.

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