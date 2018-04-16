Операторы связи уже сегодня могут приступить к блокировке мессенджера Telegram в российском сегменте интернета
Адреса, предложенные Роскомнадзором для блокировки, добавят в выгрузку интернет-провайдеров.
IP-адреса, в которые преобразуются имена служб Telegram, попадут в специальный перечень операторов. Таганский суд в пятницу удовлетворил заявление Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру на территории России. Отдельным пунктом отмечалось, что решение подлежит немедленному исполнению. Вместе с тем суд постановил, что ограничение может быть снято в случае, если Telegram предоставит ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Но представители Telegram неоднократно заявляли об объективной невозможности исполнить такие требования. Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что «конфиденциальность не продается, а права человека не должны быть поставлены под угрозу из-за страха или жадности». Пока же многотысячная аудитория социальной сети ищет пути обхода блокировок, устанавливая VPN или специальные настройки прокси. На своей странице «ВКонтакте» Дуров сообщил, что в Telegram будут использоваться встроенные методы обхода блокировок и рядовым пользователям особых манипуляций, для того чтобы оставаться в мессенджере не потребуется.
Павел Дуров посоветовал не удалять и не переустанавливать Telegram при возникновении проблем с соединением и скачивать обновления для приложения в AppStore или Google Play.
Комментарии4
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sergei_tn 16 апреля 2018 | 00:33
А в каких еще странах, заблокированы те программы общего назначения, которыми МОГУТ воспользоваться террористы для общения друг с другом?
Может телефон где заблокирован?
tks 16 апреля 2018 | 00:52
Бредятина чекистской козлятины.
agamasat 16 апреля 2018 | 00:58
Кто там у нас говорил: да тьфу на вас?) Как раз тот самый момент.
bobiksdoh 16 апреля 2018 | 01:03
Помнится, какой визг стоял, когда в Украине заблокировали Вк и одноглазники. Недолго музыка играла... Все, теперь терроризм в рф исчезнет полностью. Как же эти шайтаны смогут строить свои коварные планы. Это только Вован дома взрывал без Телеграм, но он то учился этому.