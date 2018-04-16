///Президент Франции заявил, что Париж убедил США ограничиться в Сирии ударами по химобъектам...///

Эммануэль Макрон сказал, что операция была проведена прекрасно и поблагодарил французских военных. В эфире телеканала BFM он также подтвердил, что в мае приедет в Россию.

Между тем, накануне на акции в Крыму сожгли портреты Дональда Трампа, Терезы Мэй и Эммануэля Макрона. «Я думаю, что эти политики за свои действия попадут в ад», — сказал ТАСС глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров. Как передает информагентсво, участники акции в Симферополе – около 50 человек – выступили против ракетного удара США, Великобритании и Франции по Сирии.