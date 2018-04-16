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00:03, 16 апреля 2018

Президент Франции заявил, что Париж убедил США ограничиться в Сирии ударами по химобъектам

Эммануэль Макрон сказал, что операция была проведена прекрасно и поблагодарил французских военных. В эфире телеканала BFM он также подтвердил, что в мае приедет в Россию.
Между тем, накануне на акции в Крыму сожгли портреты Дональда Трампа, Терезы Мэй и Эммануэля Макрона. «Я думаю, что эти политики за свои действия попадут в ад», — сказал ТАСС глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров. Как передает информагентсво, участники акции в Симферополе – около 50 человек – выступили против ракетного удара США, Великобритании и Франции по Сирии.

Комментарии

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pit_heap 16 апреля 2018 | 00:09

У меня вопрос. Как можно бомбить химарсенал в густонаселенных районах без риска для мирных жителей?
Если удар был успешен ,значит должно было быть целое облако химикатов и заражение территории.Если этого не было значит ракеты не попали. Так запад врет о наличии химии или о наличии попадания ракет?

sanisan 16 апреля 2018 | 00:43

Сотрудники швейцарской химической лаборатории отреагировали на слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова по результатам проб с места отравлению Сергея и Юлии Скрипелей. Согласно их лабораторным анализам, на которые и ссылался глава российского МИД, бывшего сотрудника ГРУ и его дочь отравили не «Новичком», а химикатом BZ, который находился на вооружении стран НАТО.

«Только Организация по запрещению химического оружия может комментировать это утверждение. Но мы можем повторить то, что заявили десять дней назад: у нас нет сомнений, что Портон-Даун идентифицировала вещество. Портон-Даун, как и Шпиц, — это назначенные лаборатории ОЗХО», — написали сообщение представители лаборатории в Twitter.

При этом специалисты ответили, что их выводам можно верить, так как стандарты проверки являются весьма высокими.

pit_heap 16 апреля 2018 | 00:53

sanisan: И? Смотрим цитаты Лаврова и что он сказал.Лавров не сомневался в том, что эта лаборатория идентифицировала вещество А-234. (прямая цитата Лаврова).Лавров просто напомнилчто про второе вещество (BZ) определенное Швейцарцами не упомянули и в доклад ОЗХО оно не попало.Любой может найти речь Лаврова и убедиться.Швейцарцы тупо говорят что портон даун нашли А234. Лавров это и не отрицал.Лавров говорил что следы BZ найденные швейцарцами в финальный доклад ОЗХО не попали.
Швейцарская лаборатория прикинулась тупым исполнителем, который "может копать", а "может и не копать". То что Портон-даун что-то идентифицировала вещество в этом сомнений ни у кого нет. Вопрос почему некоторые компоненты анализа опцщены в финальном докладе.



kara 16 апреля 2018 | 00:18

дебилы,....
попали по трем сараям-это хим лаборатория, попали бы по аэродрому-отсюда взлетают бомбить.
сейчас ОЗХО в Сирии, пусть их свозят и заставят взять пробы на развалинах, пусть разошлют лабораториям на анализ,было хим оружие или нет.

nanarysix 16 апреля 2018 | 00:24

kara: Да не было его, как и отравление Скрипалей "новичком". Все играют в свои грязные политические игры.

leomosk16 16 апреля 2018 | 00:25

///Президент Франции заявил, что Париж убедил США ограничиться в Сирии ударами по химобъектам...///

А,вот, один раз был аналогичный случай, когда такой же щенок, как Макроша, убедил старого бойцового питбуля похожего на Трампа при слушаться к его повизгиваниям, ага....

zollendorf 16 апреля 2018 | 00:27

в Крыму сожгли портреты Дональда Трампа, Терезы Мэй и Эммануэля Макрона//

Не забыть бы еще отлучить их от православнутой церкви.

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