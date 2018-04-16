Новые санкции США против России коснутся компаний, которые передали технологии режиму Асада
Американский Минфин может объявить об ограничениях уже завтра, сообщила в интервью каналу CBS News постпред США при ООН Никки Хейли. Основная цель санкций – показать несостоятельность президента России Владимира Путина, сказал «Эху Москвы» политолог Алексей Малашенко.
По словам Малашенко, фигуранты санкционного списка пострадают меньше, чем обычные граждане.
Комментарии7
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beautyqueen 16 апреля 2018 | 00:14
Завтра вряд ли. В понедельник в США выходной. Но уж во вторник!!
stalin_vsegda_zhiv 16 апреля 2018 | 00:55
//По словам Малашенко, фигуранты санкционного списка пострадают меньше, чем обычные граждане.//
Все эти сотрудники известных компаний олигархов просто скоро перестанут с помпой хвастать своими зычными названиями и относить себя к среднему классу, поскольку станут получать точно такие же зарплаты, как все остальные люди. И это будет собой символизировать более справедливую систему распределения доходов в стране. В этом плане эти санкции очень позитивны, поскольку спустят всех этих сотрудников с небес на грешную буржуазно-капиталистическую землю, чтобы они лучше поняли, что собой представляет капитализм.
novyrusich 16 апреля 2018 | 00:16
Основная цель санкций – показать несостоятельность президента России Владимира Путина
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Быдлу ничего доказать нельзя ввиду отсутствия у него мозга. остальным это уже и так очевидно.
Последних нормальных людей убедил показ мультиков вместо реального оружия.
быдло мультиками гордится.
jetsam 16 апреля 2018 | 00:30
самый страшный удар по режиму путена
- отключить телевидение (вещание) гос.каналов.
недели хватит для падения режима лжи.
salut__521 16 апреля 2018 | 00:34
Несостоятельность путина особенно заметна вдалеке - в общественном парижском туалете есть надписи на русском языке в его адрес...
agamasat 16 апреля 2018 | 00:56
Ждем точку, в которой россия переломится надвое, как перегнивший сук... Печально, конечно, все это. Но заслуженно.(
gригорьич 16 апреля 2018 | 01:02
agamasat: ну почему же надвое? Обломков будет много больше.