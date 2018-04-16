Новые санкции США против России коснутся компаний, которые передали технологии режиму Асада

Американский Минфин может объявить об ограничениях уже завтра, сообщила в интервью каналу CBS News постпред США при ООН Никки Хейли. Основная цель санкций – показать несостоятельность президента России Владимира Путина, сказал «Эху Москвы» политолог Алексей Малашенко.



По словам Малашенко, фигуранты санкционного списка пострадают меньше, чем обычные граждане.