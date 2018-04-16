Театральное сообщество на «Золотой Маске» выразило поддержку фигурантам дела «Седьмой студии»

Лауреатом премии стал находящийся под домашним арестом Кирилл Серебренников. Его отметили за постановку «Чаадский» в «Геликон-опере». Алла Демидова, сыгравшая в спектакле Серебренникова «Ахматова. Поэмы без героя» в «Гоголь-центре», была награждена за лучшую женскую роль. Кроме того, сам «Гоголь-центр» получил спецспремию за создание пространства творческой свободы. Как передает «Интерфакс», в защиту фигурантов дела «Седьмой студии» со сцены Большого театра выступили директор фестиваля «Золотая Маска» Мария Ревякина, а также лауреаты – режиссеры Юрий Бутусов и Лев Додин.