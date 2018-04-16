Театральное сообщество на «Золотой Маске» выразило поддержку фигурантам дела «Седьмой студии»
Лауреатом премии стал находящийся под домашним арестом Кирилл Серебренников. Его отметили за постановку «Чаадский» в «Геликон-опере». Алла Демидова, сыгравшая в спектакле Серебренникова «Ахматова. Поэмы без героя» в «Гоголь-центре», была награждена за лучшую женскую роль. Кроме того, сам «Гоголь-центр» получил спецспремию за создание пространства творческой свободы. Как передает «Интерфакс», в защиту фигурантов дела «Седьмой студии» со сцены Большого театра выступили директор фестиваля «Золотая Маска» Мария Ревякина, а также лауреаты – режиссеры Юрий Бутусов и Лев Додин.
Комментарии5
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kara 16 апреля 2018 | 00:08
а народу Сирии ?
nanarysix 16 апреля 2018 | 00:17
kara: Установки небыло. У них же там "демократия". Что нибудь скажешь не то премию не дадут. Поэтому вопросы про накуй травить скрипалей и накуй травить асаду когда уже почти освободили Сирию от ИГ - не задавать!
kara 16 апреля 2018 | 00:21
nanarysix: Цивилизация, блин!
horseraddish 16 апреля 2018 | 01:03
kara: А Сирия тут каким боком?
alexandrit 16 апреля 2018 | 00:43
Так пусть сядут вместо их.