Здание в центре Москвы, которое сегодня частично обрушилось, будет снесено

Это сообщил вице-мэр Петр Бирюков. По его словам, люди и соседние дома в Пушкаревом переулке не пострадали. По информации корреспондента «Эха Москвы», из жилых домов днем эвакуировали людей, было отключено электричество. Обрушение произошло в здании, которое находилось на реконструкции.