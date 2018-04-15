Здание в центре Москвы, которое сегодня частично обрушилось, будет снесено
Это сообщил вице-мэр Петр Бирюков. По его словам, люди и соседние дома в Пушкаревом переулке не пострадали. По информации корреспондента «Эха Москвы», из жилых домов днем эвакуировали людей, было отключено электричество. Обрушение произошло в здании, которое находилось на реконструкции.
Комментарии2
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canary 15 апреля 2018 | 23:11
таджики виноваты.
neon999 15 апреля 2018 | 23:24
Писали про раскопки трехметровой глубины под домом, из-чего стена и просела.
Придурков-копальщиков привлекут к ответственности, или у них "крыша" и они разрушали
дом по распоряжению властей ?