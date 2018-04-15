Штаб лидера правящей партии Черногории Мило Джукановича объявил о его победе на президентских выборах

После обработки 70% бюллетеней он набрал свыше 54% голосов и нет оснований, что данные поменяются, заявил представитель штаба. Его слова подтверждаются данными мониторинговых агентств. По официальным данным, явка составила почти 62%, что чуть меньше, чем на прошлых выборах. Мило Джуканович пять раз занимал пост премьера, а также был президентом страны с 1998 по 2002 год.