Президент Франции заявил, что все выпущенные по Сирии ракеты достигли своих целей...

Эммануэль Макрон сказал, что операция была проведена прекрасно и поблагодарил французских военных. Ранее в Генштабе России заявили, что участие авиации Франции в ударах по Сирии не обнаружено, наблюдались только удары самолетов и кораблей США и Великобритании. В эфире телеканала BFM президент Франции подтвердил, что в мае приедет в Россию.