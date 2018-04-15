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23:02, 15 апреля 2018

Президент Франции заявил, что все выпущенные по Сирии ракеты достигли своих целей

Эммануэль Макрон сказал, что операция была проведена прекрасно и поблагодарил французских военных. Ранее в Генштабе России заявили, что участие авиации Франции в ударах по Сирии не обнаружено, наблюдались только удары самолетов и кораблей США и Великобритании. В эфире телеканала BFM президент Франции подтвердил, что в мае приедет в Россию.

Комментарии

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sandro_007 15 апреля 2018 | 23:04

Разве это президент Франции? Шестерка на подхвате у англосаксов.

kottigr1 15 апреля 2018 | 23:06

sandro_007: Эксперт Леонтьев, с неопровержимыми многокилометровыми российскими снимками со спутников.. Ваш выход !

danko1 15 апреля 2018 | 23:10

kottigr1: А у нас будут продолжать врать, что наши ПВО все ракеты перехватили.
И в зомбоящике будут праздновать победу, вызывая у зомбированных россиян чувство гордости за российское оружие.
У нас уже как в КНДР все победы только в зомбоящике, а те, кто в них не верит, те - враги.

patrik05 15 апреля 2018 | 23:11

Президент Франции заявил, что все выпущенные по Сирии ракеты достигли своих целей...

Бывший высокопоставленный шведский дипломат, Ханс Бликс, говорит, что западная атака против Сирии будет явным нарушением норм международного права ООН и будет способствовать возникновению «очень опасной ситуации» в отношениях между США и Россией.
«Нападение США при поддержке Великобритании и Франции станет нарушением устава ООН, в котором говорится, что государства не имеют права использовать насилие в отношении целостности других стран за исключением тех случаев, когда речь идет о самообороне или с одобрения Совета Безопасности ООН», — говорит он в беседе с Klassekampen.
Бликс подчеркивает, что американское нападение на Сирию на сегодняшний день не удовлетворяет ни одному из подобных критериев.
«Удивительно, что не все указывают на это», — говорит 89-летний дипломат.
Именно Бликс возглавлял инспекции ООН в Ираке накануне войны 2003 года. Как следователь ООН в Ираке Бликс принимал участие в разоблачении того, что интервенция США в 2003 году происходила на фоне лжи о том, что Саддам Хуссейн обладает оружием массового уничтожения...

nelibermot19 15 апреля 2018 | 23:11

Роджер Уотерс на концерте: "Белые каски" фейк и инструмент пропаганды и поддержки терроризма.(с)

costs 15 апреля 2018 | 23:19

nelibermot19: Коля Саркозин не стал бы лезть в эту авантюру

pit_heap 15 апреля 2018 | 23:33

danko1: не, мы должны радоваться что цитадель добра и демократии стреляет по простым сирийцам ракетами в знак протеста того" что их травят химией"
Франция утверждает что стреляла по хим. складам Асада, где же облако химии? То ли химии не было то ли ракеты не попали,но для русофобов зомби ящик CNN это икона,что там сказали то и поете.

anatolr 15 апреля 2018 | 23:32

sandro_007: А разве это президент России? Переседелец, Альфастерх, раб на Галере, которая тонет. А Макрон честно выиграл выборы!

Anatoлий - сосед Госдепа

mikhail_spb_ 15 апреля 2018 | 23:07


В общем, ни одного томагавка сбить не удалось, вся сотня попала в цели.
А сапоги даже не смогли их обнаружить.

slsde 15 апреля 2018 | 23:20

mikhail_spb_: Не, ну а чо вы хотели? Мы ж Осаду ракеты поставили с непредсказуемой траекторией...все как ваван завещал, перед тем как пропасть

nanarysix 15 апреля 2018 | 23:12

Фсё правильно. "Химическое" оружие уничтожено. Скрипали выжили. Гип-гип.. ура...

nikchimzwet886 15 апреля 2018 | 23:14

Вы ещё не поняли: Врут все!

len56 15 апреля 2018 | 23:17

лживые российские каналы показывали "интервью" с такими же лживыми сирийскими "военными",которые рассказывали,как они легко сбивали из советских пукалок все ракеты...охохо...
Машка-неваляшка и Вофка в полном .....
Американцы хотели по хорошему-предупредили...,а если бы хотели по другому,то страшно представить-что осталось бы от асадовских партизан и российских шамолётов....

neon999 15 апреля 2018 | 23:19

В Кремле живут придуманной альтернативной реальностью.

polba 15 апреля 2018 | 23:33

neon999: Живут. Это точно. Только вовсе не в Кремле.
Я помню удары агрессоров по Сирии в апреле 2017 года - сотни снимков пораженных целей, сотни роликов и спутниковых данных. Сотни убитых.
Сегодня ТРИ официальных короткометражки.
Вот в это место, по заявлениям американцев попала СЕМЬДЕСЯТ ОДНА ракета.
https://newizv.ru/attachments/0de84d9dbc668dd074774be9c8e777d5e076af1e/store/limit/700/393/60/d99fb085e8ec96cb51eebc637d104751109a409c165730ac84e15dabad6d/1.jpg
И вы в эту альтернативную реальность свято верите.

american 15 апреля 2018 | 23:19

Клоун французский твою страну Германия за 36 дней на колени ссыкунов бздливых поставил и в рот надавал)))))

kottigr1 15 апреля 2018 | 23:29

american: Действительно.. Брали бы пример со Сталина, который в ВОВ 40 000 000 своих граждан сам уничтожил, проявив чудеса отваги...

anticolorad 15 апреля 2018 | 23:32

american: а твою?

us101 15 апреля 2018 | 23:26

Вот до чего довели Кремль Медведевские увличения вирчуальными техологиями. Современный вариант изумрудных очков Гудвина...

malanoff 15 апреля 2018 | 23:29

Россия уже не может определить ничего , что творится в мире. Она стремится жить без интернета , Телеграма и вообще в лесу.

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