В Совете Федерации заявили, что Россия будет готовить ответные меры на ожидаемые санкции США

Об этом сказал «Эху Москвы» первый зампред комитета по обороне Евгений Серебренников. При этом он подчеркнул, что российские компании не поставляли в Сирию технологии двойного назначения и что в Сирии не производится химоружие. Как сообщила постпред США Никки Хейли в эфире телеканала CBS, американский Минфин собирается завтра объявить о новых санкциях против России. На этот раз ограничения введут против компаний, которые имеют отношение к Башару Асаду и применению в Сирии химоружия.