В Совете Федерации заявили, что Россия будет готовить ответные меры на ожидаемые санкции США
Об этом сказал «Эху Москвы» первый зампред комитета по обороне Евгений Серебренников. При этом он подчеркнул, что российские компании не поставляли в Сирию технологии двойного назначения и что в Сирии не производится химоружие. Как сообщила постпред США Никки Хейли в эфире телеканала CBS, американский Минфин собирается завтра объявить о новых санкциях против России. На этот раз ограничения введут против компаний, которые имеют отношение к Башару Асаду и применению в Сирии химоружия.
Комментарии14
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vilingrad 15 апреля 2018 | 23:03
Ну-ну...
gordy 15 апреля 2018 | 23:09
Давать сдачи - основной принцип хулигана, но что, если преимущество в весе у другой стороны?
kottigr1 15 апреля 2018 | 23:03
Ну вот... А ведь россияне только-только зажили, после того как им Путин-отец родной разрешил в лесах бесплатно валежник собирать.. А тут российские сенаторы снова готовятся бомбить Воронеж..
malanoff 15 апреля 2018 | 23:09
kottigr1: Хочется попросить руководство ЭХО публиковать каждый раз список сенаторов голосовавших против решений Совета Федерации РФ. Это может в дальнейшем пригодиться для распознавания адекватных людей в этом органе.
kondrakr 15 апреля 2018 | 23:17
kottigr1: Да ланно! Отец родной в ответ разрешит собирать кормовые желуди и народ будет веселее прежнего.
mikhail_spb_ 15 апреля 2018 | 23:04
А может не надо ответных мер?
У народонаселения и так жизнь не сахар.
danko1 15 апреля 2018 | 23:05
Санкций еще нет, а ответные готовят.
И нет сомнения в том, что мрази из Кремля ответные санкции против российского народа направят, к которому они себя не относят, живя по своим, бандитским понятиям.
bozk 15 апреля 2018 | 23:07
Ответом будит запрет на высшее образование!
mickey 15 апреля 2018 | 23:10
Все, россияне, мыльте веревки. Американцам на санкции будете отвечать.
kondrakr 15 апреля 2018 | 23:19
mickey: Ну, Вы уж так-то не сгущайте краски. В России есть кому намылить верёвки для населения. Росгвардия вполне с такой задачей справится.
us101 15 апреля 2018 | 23:14
Какие к черту ответные меры, когда с этими санкциями выясняется что вся российская индустрия существовала только за счет заказов с "запада"?!
semper_fidelis 15 апреля 2018 | 23:29
Даже при продажных ЕБНовских либералах США не отменяли ранее введённые санкции. Почему кто-то думает, что они их отменят, если РФ сдаст Асада, ЛДНР, отдаст Крым и далее по списку?
andy575 15 апреля 2018 | 23:32
Единственное,сто принесет какую то пользу-это разгон этого посмешища "совет федерации" и упразднение его на ближайшие лет 100!
len56 15 апреля 2018 | 23:33
Надо в ответ всех поклонских из думы отправить в тыл врага.Деревни жечь.
Чтобы наступающие американские войска задержать на подступах к столице.
Так мы бездельников-депутатов в герои определим....