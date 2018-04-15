Z Архив новостей новости
5 14 6 837
23:01, 15 апреля 2018

В Совете Федерации заявили, что Россия будет готовить ответные меры на ожидаемые санкции США

Об этом сказал «Эху Москвы» первый зампред комитета по обороне Евгений Серебренников. При этом он подчеркнул, что российские компании не поставляли в Сирию технологии двойного назначения и что в Сирии не производится химоружие. Как сообщила постпред США Никки Хейли в эфире телеканала CBS, американский Минфин собирается завтра объявить о новых санкциях против России. На этот раз ограничения введут против компаний, которые имеют отношение к Башару Асаду и применению в Сирии химоружия.

Комментарии

14

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

vilingrad 15 апреля 2018 | 23:03

Ну-ну...

gordy 15 апреля 2018 | 23:09

Давать сдачи - основной принцип хулигана, но что, если преимущество в весе у другой стороны?

kottigr1 15 апреля 2018 | 23:03

Ну вот... А ведь россияне только-только зажили, после того как им Путин-отец родной разрешил в лесах бесплатно валежник собирать.. А тут российские сенаторы снова готовятся бомбить Воронеж..

malanoff 15 апреля 2018 | 23:09

kottigr1: Хочется попросить руководство ЭХО публиковать каждый раз список сенаторов голосовавших против решений Совета Федерации РФ. Это может в дальнейшем пригодиться для распознавания адекватных людей в этом органе.

kondrakr 15 апреля 2018 | 23:17

kottigr1: Да ланно! Отец родной в ответ разрешит собирать кормовые желуди и народ будет веселее прежнего.

mikhail_spb_ 15 апреля 2018 | 23:04


А может не надо ответных мер?
У народонаселения и так жизнь не сахар.

danko1 15 апреля 2018 | 23:05

Санкций еще нет, а ответные готовят.
И нет сомнения в том, что мрази из Кремля ответные санкции против российского народа направят, к которому они себя не относят, живя по своим, бандитским понятиям.

bozk 15 апреля 2018 | 23:07

Ответом будит запрет на высшее образование!

mickey 15 апреля 2018 | 23:10

Все, россияне, мыльте веревки. Американцам на санкции будете отвечать.

kondrakr 15 апреля 2018 | 23:19

mickey: Ну, Вы уж так-то не сгущайте краски. В России есть кому намылить верёвки для населения. Росгвардия вполне с такой задачей справится.

us101 15 апреля 2018 | 23:14

Какие к черту ответные меры, когда с этими санкциями выясняется что вся российская индустрия существовала только за счет заказов с "запада"?!

semper_fidelis 15 апреля 2018 | 23:29

Даже при продажных ЕБНовских либералах США не отменяли ранее введённые санкции. Почему кто-то думает, что они их отменят, если РФ сдаст Асада, ЛДНР, отдаст Крым и далее по списку?

andy575 15 апреля 2018 | 23:32

Единственное,сто принесет какую то пользу-это разгон этого посмешища "совет федерации" и упразднение его на ближайшие лет 100!

len56 15 апреля 2018 | 23:33

Надо в ответ всех поклонских из думы отправить в тыл врага.Деревни жечь.
Чтобы наступающие американские войска задержать на подступах к столице.
Так мы бездельников-депутатов в герои определим....

Самое обсуждаемое

Блоги

Посол России в США А.Антонов: «Вся ответственность – на Вашингтоне, Лондоне и Париже» Реализуется заранее запланированный сценарий. Нам опять грозят. Мы предупреждали, что такие действия не останутся без последствий…

5 306 6 19997 14.04
Kсирия, политика, сша, общество, мнения
Новости

Швейцарская лаборатория не подтвердила версию главы российского МИДа об отравлении Скрипалей химическим веществом ВZ

5 112 6 7827
Новости

Владимир Путин заявил, что новая атака США на Сирию обернется хаосом в международных отношениях Президент России сказал это в телефонном разговоре с иранским коллегой Хасаном Рухани…

5 72 6 5448
Новости

Сирия отразила ракетный удар международной коалиции советскими системами ПВО Их президент Башар Асад похвалил на встрече в Дамаске с делегацией российских парламентариев…

5 84 6 7901
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский Алексей Нарышкин Алексей Соломин ведущие: Матвей Ганапольский, Алексей Нарышкин, Алексей Соломин

2789428

5 57 6 5445 19:05
#слушать 47:38 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Kполитика, общество, видео, передачи, сетевизор
Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

Мюнстер: больной, одинокий, убийца В субботний солнечный теплый день в историческом центре уютного университетского городка Мюнстер психически тяжело больной 48-летний мужчина на своем автофургоне марки «Фольксваген Калифорния» наехал на группу сидящих в кафе людей…

5 216 6 20911 09.04
Kполитика, общество, германия, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Сначала на сирийском народе испробовали «арабскую весну», сейчас американские умные ракеты За всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности. Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу…

5 297 6 29188 14.04
Kсирия, война, сша, общество, политика, мнения
Новости

Вашингтон предупредил Москву о подготовке новых санкций из-за Сирии Посол США Джон Хантсман направил соответствующее письмо в российский МИД…

5 75 6 7739
Новости

Вашингтон предупредил Москву о подготовке новых санкций из-за ситуации в Сирии Американский посол Джон Хантсман направил соответствующее письмо в российский МИД…

5 51 6 5320
Блоги

Илья Яшин политик

Иду на выборы Считаю варварской политику мэра Собянина и партии «Единая Россия» в отношении нашей столицы. Хочу изменить эту систему и развернуть город лицом к людям…

5 120 6 12761 11.04
8читать ;смотреть
Kмосква, мэр, политика, выборы, видео, мнения
Блоги

Наталья Фролова корреспондент «Эха Москвы» в Литве

Не мучайтесь! Говорите по-русски В Литве, где русских всегда было меньшинство, никогда не стоял русский вопрос – здесь боролись с Советами…

5 117 6 12606 09.04
Kотношения, литва, грузия, события
Блоги

Дональд Трамп о ракетном ударе по Сирии: Может быть, очень скоро или совсем не скоро! Президент США заявил в «Твиттере», что никогда не говорил о сроках нанесения удара…

5 172 6 19181 12.04
Kсирия, сша, рф, конфликты, трамп, события
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Первым праймериз предложил именно я Илья Яшин имеет на это полное право – но при этом еще два месяца назад публично обещал, что не пойдет на выборы против меня. Я искренне считал, что мы находимся в партнерских отношениях…

5 65 6 7344 11.04
Kполитика, общество, власть, навальный, яшин, мнения
Блоги

Владимир Путин: Россия самым серьёзным образом осуждает нападение на Сирию Вновь, как и год назад, когда США атаковали в Сирии авиабазу «Шайрат», в качестве предлога использована инсценировка применения отравляющих веществ против гражданского населения…

5 621 6 74660 14.04
Kрф, сирия, события
Блоги

Леонид Гозман политик

Не просить, а судить Лекарства — это уже перебор. Это как применение оружия массового уничтожения – удар по площадям. Пострадают, разумеется, самые незащищенные…

5 51 6 6327 21:09
Kполитика, общество, мнения
Блоги

Генпрокуратура: Березовский был больше всех заинтересован в убийстве Литвиненко Ведомство публикует копии документов по делу о расследовании смерти бывшего офицера ФСБ…

5 100 6 12645 09.04
Kрф, расследования, документы, события

Популярное за неделю

Новости

Швейцарская лаборатория не стала подтверждать слова Лаврова о веществе, которым пытались отравить Скрипаля и его дочь Министр иностранных дел России накануне утверждал, что специалисты исследовательского центра установили ряд возможных веществ…

5 46 6 35991
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Российские генералы при упоминании об Асаде стыдливо отводят глаза: «не досмотрели: отвернешься, а он, гаденыш, уже куда-нибудь ядовитые газы пускает». Вот завели гадкого дружка, у которого недержание ядовитых газов…

5 111 6 172122 11.04
#слушать 49:15 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Kполитика, государство, общество, сетевизор, передачи, видео
Голосование
Кто ваш кандидат в мэры Москвы?
5 62 6 45820 12.04
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Нам объявлена война. С кем Вы, Владимир Владимирович? У большинства россиян назрел большой вопрос — почему если у нас есть такая мощь, ракеты на ядерной тяге, уникальное оружие, почему нас никто не боится и пинает, как только может?..

5 757 6 258003 11.04
Kполитика, рф, власть, путин, общество, экономика, финансы, события
Блоги

«Настоящее время» блог проекта

+ «Если в Минобороны сидят идиоты» «Если в Минобороны сидят идиоты» Эксперты оценивают вероятность большой войны из-за Сирии…

5 262 6 208180 12.04
8читать ;смотреть
Kсирия, сша, рф, политика, конфликты, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6893719
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3408652

Сегодня в эфире