Лауреаты «Золотой Маски» выступили в поддержку фигурантов дела «Седьмой студии»

Режиссер Юрий Бутусов, награжденный за спектакль «Дядя Ваня» в театре имени Ленсовета, призвал освободить из СИЗО бывшего гендиректора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского. Лев Додин, получивший награду за спектакль «Страх Любовь Отчаяние» Малого Драматического театра — Театра Европы, выразил надежду, что в случае с фигурантами театрального дела правда восторжествует, передает «Интерфакс». Находящийся под домашним арестом худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников получил «Золотую маску» как лучший оперный режиссер за постановку «Чаадский» в «Геликон-опере». Алла Демидова, сыгравшая в спектакле Серебренникова «Ахматова. Поэмы без героя» в «Гоголь-центре», была награждена за лучшую женскую роль. Кроме того, сам «Гоголь-центр» получил спецспремию за создание пространства творческой свободы. Церемония награждения прошла в Большом театре.