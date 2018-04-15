Лауреаты «Золотой Маски» выступили в поддержку фигурантов дела «Седьмой студии»
Режиссер Юрий Бутусов, награжденный за спектакль «Дядя Ваня» в театре имени Ленсовета, призвал освободить из СИЗО бывшего гендиректора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского. Лев Додин, получивший награду за спектакль «Страх Любовь Отчаяние» Малого Драматического театра — Театра Европы, выразил надежду, что в случае с фигурантами театрального дела правда восторжествует, передает «Интерфакс». Находящийся под домашним арестом худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников получил «Золотую маску» как лучший оперный режиссер за постановку «Чаадский» в «Геликон-опере». Алла Демидова, сыгравшая в спектакле Серебренникова «Ахматова. Поэмы без героя» в «Гоголь-центре», была награждена за лучшую женскую роль. Кроме того, сам «Гоголь-центр» получил спецспремию за создание пространства творческой свободы. Церемония награждения прошла в Большом театре.
Комментарии5
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nanarysix 15 апреля 2018 | 23:07
А хде же - Савченко Free? Хде премию Павленскому? Безмозглые без талантливые твари уже перегавнявшие искусство с политикой.
skripali_ze_zomby 15 апреля 2018 | 23:16
Что-то вся эта богемная пидарасня слишком громко раскукарекалась. Не пора ли показать им их место?
askol2016 15 апреля 2018 | 23:07
А как же честь мундира следователя и прокурора? Не для того они захватили власть, чтобы признавать свои ошибки!
s_talker002 15 апреля 2018 | 23:18
askol2016:
/Не для того они захватили власть../
Уже захватили, а почему мы не знаем?
Дайте ссылку,спасибо.
vea4ek 15 апреля 2018 | 23:23
Да это какой-то обрезанный шабаш))