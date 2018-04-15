Z Архив новостей новости
5 2 6 288
22:04, 15 апреля 2018

Московские армейцы потеряли очки в матче 26 тура чемпионата России по футболу

ЦСКА играл в столице Башкортостана против Уфы, которую возглавляет бывшая звезда армейцев Сергей Семак. Впрочем, он успел поиграть и в Зените и кроме того поработать в тренерском штабе. В этот день Семак помог питерскому клубу, который борется с ЦСКА за  место в Лиге Чемпионов на будущий год. В конце первого тайма Игорь Акинфеев спас армейцев от верного гола, но почти тут же изящная стенка уфимцев раскроила центр обороны ЦСКА и Дмитрий Сысуев вывел Уфу вперед. Армейцам удалось отыграться после удара Ахмеда Мусы на 78 минуте. Защитники перемудрили с искусственным офсайдом, а комбинацию разыграли те, кто в этом положении не был. 1:1 ЦСКА набрал 45 очков, столько же сколько и Зенит. У Краснодара, который занимает 3 место на два очка и один матч больше.

Локомотив упрочил лидерство в чемпионате России. Команда Юрия Семина набрала 55 очков. На второй строчке Спартак, у которого пятьдесят.

Комментарии

2

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

curious69_ 15 апреля 2018 | 22:16

Вот что интересно... Много ли желающих найдётся на ЭХЕ комментировать БЕСКОНЕЧНОСТЬ... Кто выиграл , кто проиграл ... Уже более ста лет существуют болельщики коллективных спортивных игр и это очень помогает и развитию человека и развитию общества.... Вот уж поистине , когда других забот и интересов в жизни нет, то коты и что то от скуки делают....

slsde 15 апреля 2018 | 22:56

Вот, блин, что менее всего сейчас всех интересует, так это ваши идиотские очки...физкультурники, блин...

Самое обсуждаемое

Блоги

Посол России в США А.Антонов: «Вся ответственность – на Вашингтоне, Лондоне и Париже» Реализуется заранее запланированный сценарий. Нам опять грозят. Мы предупреждали, что такие действия не останутся без последствий…

5 306 6 19997 14.04
Kсирия, политика, сша, общество, мнения
Новости

Швейцарская лаборатория не подтвердила версию главы российского МИДа об отравлении Скрипалей химическим веществом ВZ

5 112 6 7827
Новости

Владимир Путин заявил, что новая атака США на Сирию обернется хаосом в международных отношениях Президент России сказал это в телефонном разговоре с иранским коллегой Хасаном Рухани…

5 72 6 5448
Новости

Сирия отразила ракетный удар международной коалиции советскими системами ПВО Их президент Башар Асад похвалил на встрече в Дамаске с делегацией российских парламентариев…

5 84 6 7901
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский Алексей Нарышкин Алексей Соломин ведущие: Матвей Ганапольский, Алексей Нарышкин, Алексей Соломин

2789428

5 57 6 5445 19:05
#слушать 47:38 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Kполитика, общество, видео, передачи, сетевизор
Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

Мюнстер: больной, одинокий, убийца В субботний солнечный теплый день в историческом центре уютного университетского городка Мюнстер психически тяжело больной 48-летний мужчина на своем автофургоне марки «Фольксваген Калифорния» наехал на группу сидящих в кафе людей…

5 216 6 20911 09.04
Kполитика, общество, германия, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Сначала на сирийском народе испробовали «арабскую весну», сейчас американские умные ракеты За всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности. Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу…

5 297 6 29188 14.04
Kсирия, война, сша, общество, политика, мнения
Новости

Вашингтон предупредил Москву о подготовке новых санкций из-за Сирии Посол США Джон Хантсман направил соответствующее письмо в российский МИД…

5 75 6 7739
Новости

Вашингтон предупредил Москву о подготовке новых санкций из-за ситуации в Сирии Американский посол Джон Хантсман направил соответствующее письмо в российский МИД…

5 51 6 5320
Блоги

Илья Яшин политик

Иду на выборы Считаю варварской политику мэра Собянина и партии «Единая Россия» в отношении нашей столицы. Хочу изменить эту систему и развернуть город лицом к людям…

5 120 6 12761 11.04
8читать ;смотреть
Kмосква, мэр, политика, выборы, видео, мнения
Блоги

Наталья Фролова корреспондент «Эха Москвы» в Литве

Не мучайтесь! Говорите по-русски В Литве, где русских всегда было меньшинство, никогда не стоял русский вопрос – здесь боролись с Советами…

5 117 6 12606 09.04
Kотношения, литва, грузия, события
Блоги

Дональд Трамп о ракетном ударе по Сирии: Может быть, очень скоро или совсем не скоро! Президент США заявил в «Твиттере», что никогда не говорил о сроках нанесения удара…

5 172 6 19181 12.04
Kсирия, сша, рф, конфликты, трамп, события
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Первым праймериз предложил именно я Илья Яшин имеет на это полное право – но при этом еще два месяца назад публично обещал, что не пойдет на выборы против меня. Я искренне считал, что мы находимся в партнерских отношениях…

5 65 6 7344 11.04
Kполитика, общество, власть, навальный, яшин, мнения
Блоги

Владимир Путин: Россия самым серьёзным образом осуждает нападение на Сирию Вновь, как и год назад, когда США атаковали в Сирии авиабазу «Шайрат», в качестве предлога использована инсценировка применения отравляющих веществ против гражданского населения…

5 621 6 74660 14.04
Kрф, сирия, события
Блоги

Леонид Гозман политик

Не просить, а судить Лекарства — это уже перебор. Это как применение оружия массового уничтожения – удар по площадям. Пострадают, разумеется, самые незащищенные…

5 51 6 6327 21:09
Kполитика, общество, мнения
Блоги

Генпрокуратура: Березовский был больше всех заинтересован в убийстве Литвиненко Ведомство публикует копии документов по делу о расследовании смерти бывшего офицера ФСБ…

5 100 6 12645 09.04
Kрф, расследования, документы, события

Популярное за неделю

Новости

Швейцарская лаборатория не стала подтверждать слова Лаврова о веществе, которым пытались отравить Скрипаля и его дочь Министр иностранных дел России накануне утверждал, что специалисты исследовательского центра установили ряд возможных веществ…

5 46 6 35991
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Российские генералы при упоминании об Асаде стыдливо отводят глаза: «не досмотрели: отвернешься, а он, гаденыш, уже куда-нибудь ядовитые газы пускает». Вот завели гадкого дружка, у которого недержание ядовитых газов…

5 111 6 172122 11.04
#слушать 49:15 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Kполитика, государство, общество, сетевизор, передачи, видео
Голосование
Кто ваш кандидат в мэры Москвы?
5 62 6 45820 12.04
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Нам объявлена война. С кем Вы, Владимир Владимирович? У большинства россиян назрел большой вопрос — почему если у нас есть такая мощь, ракеты на ядерной тяге, уникальное оружие, почему нас никто не боится и пинает, как только может?..

5 757 6 258003 11.04
Kполитика, рф, власть, путин, общество, экономика, финансы, события
Блоги

«Настоящее время» блог проекта

+ «Если в Минобороны сидят идиоты» «Если в Минобороны сидят идиоты» Эксперты оценивают вероятность большой войны из-за Сирии…

5 262 6 208180 12.04
8читать ;смотреть
Kсирия, сша, рф, политика, конфликты, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6893719
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3408652

Сегодня в эфире