Московские армейцы потеряли очки в матче 26 тура чемпионата России по футболу

ЦСКА играл в столице Башкортостана против Уфы, которую возглавляет бывшая звезда армейцев Сергей Семак. Впрочем, он успел поиграть и в Зените и кроме того поработать в тренерском штабе. В этот день Семак помог питерскому клубу, который борется с ЦСКА за место в Лиге Чемпионов на будущий год. В конце первого тайма Игорь Акинфеев спас армейцев от верного гола, но почти тут же изящная стенка уфимцев раскроила центр обороны ЦСКА и Дмитрий Сысуев вывел Уфу вперед. Армейцам удалось отыграться после удара Ахмеда Мусы на 78 минуте. Защитники перемудрили с искусственным офсайдом, а комбинацию разыграли те, кто в этом положении не был. 1:1 ЦСКА набрал 45 очков, столько же сколько и Зенит. У Краснодара, который занимает 3 место на два очка и один матч больше.

Локомотив упрочил лидерство в чемпионате России. Команда Юрия Семина набрала 55 очков. На второй строчке Спартак, у которого пятьдесят.