Московские армейцы потеряли очки в матче 26 тура чемпионата России по футболу
ЦСКА играл в столице Башкортостана против Уфы, которую возглавляет бывшая звезда армейцев Сергей Семак. Впрочем, он успел поиграть и в Зените и кроме того поработать в тренерском штабе. В этот день Семак помог питерскому клубу, который борется с ЦСКА за место в Лиге Чемпионов на будущий год. В конце первого тайма Игорь Акинфеев спас армейцев от верного гола, но почти тут же изящная стенка уфимцев раскроила центр обороны ЦСКА и Дмитрий Сысуев вывел Уфу вперед. Армейцам удалось отыграться после удара Ахмеда Мусы на 78 минуте. Защитники перемудрили с искусственным офсайдом, а комбинацию разыграли те, кто в этом положении не был. 1:1 ЦСКА набрал 45 очков, столько же сколько и Зенит. У Краснодара, который занимает 3 место на два очка и один матч больше.
Локомотив упрочил лидерство в чемпионате России. Команда Юрия Семина набрала 55 очков. На второй строчке Спартак, у которого пятьдесят.
Комментарии2
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curious69_ 15 апреля 2018 | 22:16
Вот что интересно... Много ли желающих найдётся на ЭХЕ комментировать БЕСКОНЕЧНОСТЬ... Кто выиграл , кто проиграл ... Уже более ста лет существуют болельщики коллективных спортивных игр и это очень помогает и развитию человека и развитию общества.... Вот уж поистине , когда других забот и интересов в жизни нет, то коты и что то от скуки делают....
slsde 15 апреля 2018 | 22:56
Вот, блин, что менее всего сейчас всех интересует, так это ваши идиотские очки...физкультурники, блин...