Трое детей президента Сирии жили в «Артеке» наравне со всеми, сообщил директор лагеря
Алексей Каспржак сказал ТАСС, что перед приездом ребят из Сирии была единственная проблема – найти вожатых со знанием арабского. Но дети Башара Асада говорили и на английском, добавил глава «Артека». О том, что в лагере отдыхали в прошлом году дети сирийского лидера, сообщил участник российской делегации после переговоров в Дамаске. На Украине это расценили как нарушение госуграницу и внесли Башара Асада в базу данных сайта «Миротворец».
Комментарии21
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stas12006 15 апреля 2018 | 22:09
никого они там хлоркой не пытались отравить?
skripal_live 15 апреля 2018 | 22:16
stas12006: Укропы! Запишете меня тоже на сайте "Миротворец".
Я в детстве в "Артеке" отдыхал...
minerr 15 апреля 2018 | 22:21
Так в "Артеке" отдыхал не Асад, а его дети. Пусть и вносят в свой "Миротворец" детей - они ведь нарушили границу. Пусть все увидят истинное лицо свидомизма.
zapadnay 15 апреля 2018 | 22:45
Не пойму, что тут такого-то?! На западе дети лидеров всегда учатся и отдыхают вместе со всеми. Это здесь раздвоение на «золотую молодёжь» и на простых, обычное дело. А там этого не поймут.
idshoohov 15 апреля 2018 | 22:18
stas12006:
"Но дети Башара Асада говорили и на английском, добавил глава «Артека»."
Там все что ли говорили на английском? А иначе как они были наравне со всеми.
Да и говорить на английском как то непатриотично.
vitek61 15 апреля 2018 | 22:42
idshoohov: Его жена родилась и все детство и юность провела в Англии, окончила там колледж. Ее родной язык - английский Так что в том, что все ее дети говорят по-английски, ничего странного нет
gregor 15 апреля 2018 | 22:09
Трое детей президента Сирии жили в «Артеке» наравне со всеми, сообщил директор лагеря
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Это ..., да это просто ..... да это комунизьм ... ,это .. на ровне со всеми .
mikhail_spb_ 15 апреля 2018 | 22:10
Пока нацдилер вместе с асадом бомбят других сирийских детей, своих он заботливо прячет за границей.
minerr 15 апреля 2018 | 22:23
mikhail_spb_: Хм...так это оказывается Асад стер с лица земли Ракку? Сколько там детей погибло? Никто ведь не считал, хотя никто и не выжил.
ura_123 15 апреля 2018 | 22:20
Видать и папашка ихний к ростовскому куму присматривается...
И домишко на рублёвке,рядом с беглым януковичем.
seryj_wolk 15 апреля 2018 | 23:16
ura_123: Папулик проявлял интерес к хантам с мансями. Наверное хочет там обосноваться.
abuvgrobu 15 апреля 2018 | 22:28
Очень хорошо, что приехали, хорошо что отдохнули. У детей должно быть детство, у всех. И к нам не только дети Асада приезжают, но многие другие сирийские дети из простых семей тоже. И слава богу. А на Украине могут расценивать как угодно - они к Крыму не имеют никакого отношения.
pavlovsky 15 апреля 2018 | 22:38
abuvgrobu: в огороде - бузина, а в Киеве - дядька...
abbc 15 апреля 2018 | 22:29
Как это директор решился? Как посмел? Больше он не будет ни директором, ни сторожем.
stas12006 15 апреля 2018 | 22:35
stas_russkiy: наследственность никто не отменял. полностью согласен
yuriyp 15 апреля 2018 | 22:36
//Трое детей президента Сирии жили в «Артеке» наравне со всеми, сообщил директор лагеря//
Сотня их охранников тоже жили в «Артеке» наравне со всеми...
pavlovsky 15 апреля 2018 | 22:36
Все лучшее ДЕТЯМ (Башара Асада)
desdichado 15 апреля 2018 | 22:44
«Но дети Башара Асада говорили и на английский язык…»
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Стало быть, папаша предпочел для своего чада язык врагов ?! Закавыка, однако…
Лучшие друзья могут и обидеться.
vit0nix 15 апреля 2018 | 22:52
мда полезные идиоты не переводятся, помолчать директору что называется в текущей геополитик ситуции было никак нельзя
antimrakobes 15 апреля 2018 | 22:56
И он что, гордится этим??? О_О
ivan14 15 апреля 2018 | 23:20
А я думал зачем крым нужен еще одна скрепа дети Ким Чен Ына там тоже отдыхали ? И наверное в зорницу играли ? У них настальгия , кстати Асад на днях сказал что на восстановление сирии потребуется 400 млрд долоров . Готовьтесь к гумконвоям Сирийскому народу от пенсионеров России .