//Трое детей президента Сирии жили в «Артеке» наравне со всеми, сообщил директор лагеря//

Алексей Каспржак сказал ТАСС, что перед приездом ребят из Сирии была единственная проблема – найти вожатых со знанием арабского. Но дети Башара Асада говорили и на английском, добавил глава «Артека». О том, что в лагере отдыхали в прошлом году дети сирийского лидера, сообщил участник российской делегации после переговоров в Дамаске. На Украине это расценили как нарушение госуграницу и внесли Башара Асада в базу данных сайта «Миротворец».