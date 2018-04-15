Украинец Станислав Клых объявил голодовку в российской колонии на Урале
Он отказался от завтра и обеда и требует перевода в другое учреждение ФСИН. По словам осужденного, еда в колонии отравительного качества. Об этом говорится в его письме, которое поступило в редакцию «Новой газеты». Школьный учитель истории был приговорен в России к 20-ти годам колонии строгого режима за участие в боевых действиях в Чечне в середине 90-х на стороне сепаратистов. Станислав Клых все обвинения отрицает.
Комментарии14
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skripal_live 15 апреля 2018 | 22:20
mikhail_spb_: Ужинать-то хоть Клых будет?
Ему с "Эха" сала послали...
cuzmich35 15 апреля 2018 | 22:29
skripal_live: Надя Пуля тоже голодовала!
Теперь она вспоминает об этом с тоской! Это были лучшие моменты ее жизни! С удовольствием бы вернула это время!
skripali_ze_zomby 15 апреля 2018 | 22:44
"Он отказался от завтра и обеда ..."--------Т.е. от послезавтра, завтрака и ужина он не отказался? Какой-то странный райдер лист у этого какла.
kottigr1 15 апреля 2018 | 23:24
skripali_ze_zomby: Станислав Клых зря так сильно переживает.. Его не повесили как безрукого инвалида в питерском ОВД, не забили бутылку из под шампанского в зад, как это привыкли делать простым россиянам в ОВД "Дальнем", не обливали ледяной водой на морозе как в ИК-5...
Путинские гестаповцы уже проявили милость, оставив его в живых..
costs 15 апреля 2018 | 23:15
cuzmich35: шо там некому дать ему в роговой отсек пару раз ? обнаглели жмеринцы ))
glotov 15 апреля 2018 | 22:08
Если не умрет от голода,значит голодовка фальшивая.
abuvgrobu 15 апреля 2018 | 22:26
Он отказался от завтрака и обеде, но исправно жрет ужин. В заслуженной им колонии для фашиста и убийцы самые подходящие условия и рацион и там он должен отбыть весь срок наказания, определенного судом.
estamp 15 апреля 2018 | 22:29
По словам осужденного, еда в колонии отравительного качества.
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Интересно было бы ознакомиться с уровнем его ожиданий.
estamp 15 апреля 2018 | 22:31
И заметьте. В отличие от Нади, он нп просится нс свободу, готов удовлетвориться лишь зоной с более квалифицированным шеф-поваром.
lion64___3 15 апреля 2018 | 22:34
estamp: кушать, пить и спать у него есть. Чего ещё надо свидомиту?
sergeypuskino 15 апреля 2018 | 22:38
тоже ряху наест как Савченко.
askol2016 15 апреля 2018 | 22:42
А вот Путин, в отличие от Клыха, по-прежнему кушает вкусную и здоровую пищу (пока не отсиживает свои 20 лет!) И не парится по этому поводу. Он живет с удовольствием!..
nanarysix 15 апреля 2018 | 22:57
askol2016: Мачи там путена....
valery_manko 15 апреля 2018 | 22:56
Мерзкие новости из мерзкой страны. Школьный учитель сидел и будет сидеть ради ужаса благоговейного перед Путиным, великим и ужасным.. Государственный интерес! Если бы сидел за дело, то какой тут страх? А вот ни за что -- это уже внушает почтение и навевает патриотические чувства.