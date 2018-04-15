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22:03, 15 апреля 2018

Украинец Станислав Клых объявил голодовку в российской колонии на Урале

Он отказался от завтра и обеда и требует перевода в другое учреждение ФСИН. По словам осужденного, еда в колонии отравительного качества. Об этом говорится в его письме, которое поступило в редакцию «Новой газеты». Школьный учитель истории был приговорен в России к 20-ти годам колонии строгого режима за участие в боевых действиях в Чечне в середине 90-х на стороне сепаратистов. Станислав Клых все обвинения отрицает.

Комментарии

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skripal_live 15 апреля 2018 | 22:20

mikhail_spb_: Ужинать-то хоть Клых будет?
Ему с "Эха" сала послали...

cuzmich35 15 апреля 2018 | 22:29

skripal_live: Надя Пуля тоже голодовала!
Теперь она вспоминает об этом с тоской! Это были лучшие моменты ее жизни! С удовольствием бы вернула это время!

skripali_ze_zomby 15 апреля 2018 | 22:44

"Он отказался от завтра и обеда ..."--------Т.е. от послезавтра, завтрака и ужина он не отказался? Какой-то странный райдер лист у этого какла.

kottigr1 15 апреля 2018 | 23:24

skripali_ze_zomby: Станислав Клых зря так сильно переживает.. Его не повесили как безрукого инвалида в питерском ОВД, не забили бутылку из под шампанского в зад, как это привыкли делать простым россиянам в ОВД "Дальнем", не обливали ледяной водой на морозе как в ИК-5...
Путинские гестаповцы уже проявили милость, оставив его в живых..

costs 15 апреля 2018 | 23:15

cuzmich35: шо там некому дать ему в роговой отсек пару раз ? обнаглели жмеринцы ))

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glotov 15 апреля 2018 | 22:08

Если не умрет от голода,значит голодовка фальшивая.

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abuvgrobu 15 апреля 2018 | 22:26

Он отказался от завтрака и обеде, но исправно жрет ужин. В заслуженной им колонии для фашиста и убийцы самые подходящие условия и рацион и там он должен отбыть весь срок наказания, определенного судом.

estamp 15 апреля 2018 | 22:29

По словам осужденного, еда в колонии отравительного качества.
---
Интересно было бы ознакомиться с уровнем его ожиданий.

estamp 15 апреля 2018 | 22:31

И заметьте. В отличие от Нади, он нп просится нс свободу, готов удовлетвориться лишь зоной с более квалифицированным шеф-поваром.

lion64___3 15 апреля 2018 | 22:34

estamp: кушать, пить и спать у него есть. Чего ещё надо свидомиту?

sergeypuskino 15 апреля 2018 | 22:38

тоже ряху наест как Савченко.

askol2016 15 апреля 2018 | 22:42

А вот Путин, в отличие от Клыха, по-прежнему кушает вкусную и здоровую пищу (пока не отсиживает свои 20 лет!) И не парится по этому поводу. Он живет с удовольствием!..

nanarysix 15 апреля 2018 | 22:57

askol2016: Мачи там путена....

valery_manko 15 апреля 2018 | 22:56

Мерзкие новости из мерзкой страны. Школьный учитель сидел и будет сидеть ради ужаса благоговейного перед Путиным, великим и ужасным.. Государственный интерес! Если бы сидел за дело, то какой тут страх? А вот ни за что -- это уже внушает почтение и навевает патриотические чувства.

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