США завтра объявят о новых санкциях против России
Они будут направлены на компании, которые сотрудничают с властями Сирии. Это сообщила постпред США Никки Хейли в эфире телеканала CBS.
В России таких компаний нет, сказал «Эху Москвы» первый зампред комитета по обороне Евгений Серебренников.
Последствия американских санкций российское общество может ощутить в недалеком будущем, сказал «Эху Москвы» независимый политолог Дмитрий Орешкин.
Между тем, Россия еще не ответила на недавние американские санкции против российского бизнеса. В пятницу в Госдуму был внесен законопроект об ответных мерах. В нем сказано, что правительство может ввести запрет или ограничения на ввоз в Россию лекарств, сельскохозяйственной продукции, продовольствия, а также алкоголя и табака из США и других государств.
Комментарии47
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mikhail_spb_ 15 апреля 2018 | 22:05
Как американцы могут вводить новые санкции, если нацдилер ещё не придумал, как он отомстит российскому народонаселению за предыдущие санкции?!
nanarysix 15 апреля 2018 | 22:09
mikhail_spb_: Вам же хохлам лучше будет, быстрее рашкагавняшка развалиться. Вам фсем пожизненныё визы хоть куда кружевные трусселя и Крым отдадут.
patrik05 15 апреля 2018 | 22:15
США завтра объявят о новых санкциях против России...
Спать не буду.
danko_swenja 15 апреля 2018 | 22:16
mikhail_spb_: тролль с заплатой. Катырка, пролонгация, вроде, вероятно, возможно, может, мильтоны.
danko_swenja 15 апреля 2018 | 22:44
patrik05: а где стараямрась данко1? Не съели ее в маями, не вытурили?
duch_nic 15 апреля 2018 | 23:01
//ЭКСКЛЮЗИВ ЭХА//
А чо, Никки об этом шепнула на ушко одному Венедиктову?
А мужики то и не знают! (с)
rsilk 15 апреля 2018 | 22:18
patrik05: ==США завтра объявят о новых санкциях против России...
Спать не буду.==
Ты будешь, у тебя за душой ни чего нет, а вот у кого есть деньги, тот спать не будет)))
danko_swenja 15 апреля 2018 | 22:22
rsilk: а у тебя есть?
rsilk 15 апреля 2018 | 22:25
danko_swenja: он робот,? ты за него отвечаешь?)))
duch_nic 15 апреля 2018 | 23:04
rsilk: Робот робот.. А ты сомневался?
Так что с деньгами? Будешь спать?
Говорят, ваш Порошенко в такие дни нажирается особо кучеряво. Тоже волнуется.
canary 15 апреля 2018 | 23:07
rsilk: он не отвечает, он хрюкает.
stalin_vsegda_zhiv 15 апреля 2018 | 23:01
//США завтра объявят о новых санкциях против России//
Ну, бог помощь! Давайте там уже, постарайтесь, чтобы что-нибудь известное и вкусненькое нам снова подали на блюдечке, как в прошлый раз! Только не надо нам пыльных, никому неизвестных имен и названий компаний, давайте что-нибудь олигархически-чиновничье-брэндовое, что у нас на слуху, чтобы приятно так сразу на душе стало и настроение поднялось на весь день!
realtor_igor 15 апреля 2018 | 22:21
patrik05: Ага - прикольно. Ждём-с...
mr___vano___ 15 апреля 2018 | 22:46
ну и куй с ними... сколько можно мусолить...
duch_nic 15 апреля 2018 | 23:08
mr___vano___: //сколько можно мусолить...//
Теребить либерастический гондурас - основная задача Эха М.
//Последствия американских санкций российское общество может ощутить в недалеком будущем, сказал «Эху Москвы» независимый политолог Дмитрий Орешкин.//
Двадцать, тридцать санкций... уже без разницы.
gostrax 15 апреля 2018 | 22:56
patrik05: В ночную работаешь?
vilingrad 15 апреля 2018 | 22:59
patrik05: В кремлевской аптеке большой спрос на вазелин:)
patrik05 15 апреля 2018 | 23:01
vilingrad:
Готовятся к очередному траханью украинцев?
danko_swenja 15 апреля 2018 | 22:18
kottigr1: 5 бухих котингеров, 6 пивных, 1 вытрезвитель.
eniro 15 апреля 2018 | 22:38
kottigr1: Не обращайте внимания,нормальные люди смеются над этой неуклюжей клоунадой, а Пригожин еще и зарабатывает на этих коверных неплохие деньги.
tom_tom 15 апреля 2018 | 22:23
В РФии уже наступил такой момент, когда против неё вводят новые санкции, а она еще не успела ответить на старые...
danko_swenja 15 апреля 2018 | 22:40
tom_tom: ты внук юморного тролля и бабкиданко1?
tvitov66 15 апреля 2018 | 22:58
tom_tom: любые санкции идут только на пользу нашей могучей энергетической супердержаве! Чем больше тем лучше - больше санкций хороших и разных ... вот если бы еще не наши контрсанкции
skripal_live 15 апреля 2018 | 22:09
На складах боевиков в Алеппо и освобожденных районах в восточном пригороде Дамаска обнаружены ручные гранаты и выстрелы к гранатометам, снаряженные раздражающими отравляющими веществами производства британских и американских компаний.
«Обнаруженные химические боеприпасы были произведены компанией Federal Laboratories на территории США, а отравляющие средства произведены компаниями Cherming Defence UK (Великобритания) и NonLethal Technologies (США)»
slsde 15 апреля 2018 | 22:14
skripal_live: тоже мне новость! Энти бомбы в кажном сирийском универмаге со скидкой лежат...ваван подтвердит...
eniro 15 апреля 2018 | 22:20
skripal_live: Хотите хороший совет: Проверьте лично на вкус и запах. Я уверен разницу между производителями вы не определите.)
vilingrad 15 апреля 2018 | 23:01
skripal_live: производства британских и американских компаний. "
Так санкции введут все равно- ты, баран, зря писули пишешь:)
sensei54 15 апреля 2018 | 22:14
mikhail_spb_: нацдилер ещё не придумал
...............................................................................
Список бесконечен.
Например, национализация жилья. Опыт в этом деле большой - ДНР и ЛНР.
tom_tom 15 апреля 2018 | 22:17
«Путин подтвердил развитие российской лунной программы».
Это — правда. Лунные пейзажи ему уже удалось воссоздать на огромной части страны!
tvitov66 15 апреля 2018 | 22:45
tom_tom: я боюсь что его дельтаплан до Луны не долетит, придется нашего любимого всенародного 76% нацЛидера в батискафе с батута запускать
theklimoff 15 апреля 2018 | 22:19
mikhail_spb_: вы просто не понимаете всей хитрости многоходовочки.
putkaput001 15 апреля 2018 | 22:06
Америка тоже перешла на понятия- с беспредельщиков и спрос по беспределу !
beautyqueen 15 апреля 2018 | 22:06
Опять лекарства... Мне придется теперь слать своим российским родственникам больше. И прятать лучше...
patrik05 15 апреля 2018 | 22:21
beautyqueen:
Пошли им колумбийскую дубовую кору и мексиканский высокоочищенный "Боярышник", пусть оттянутся российские родственники.
hunterhead 15 апреля 2018 | 22:07
"США завтра объявят о новых санкциях против России"
Ну, Вовке везет. Что ни день - все польза для России...:-D
slsde 15 апреля 2018 | 22:16
hunterhead: во попёрло то! Ща заживем!!!
moncegorskyi 15 апреля 2018 | 22:08
Зря они так прессуют нашефсе... даже жалко его в последнее время стало. Все-же человек и какой-то грустный стал в последнее время. Переживаю чтобы не сбылась его мечта... поговорить с Радживом... Рановато еще...
curious69_ 15 апреля 2018 | 22:08
// В России таких компаний нет, сказал «Эху Москвы» первый зампред комитета по обороне Евгений Серебренников.//
А вот завтра и посмотрим есть или нет....
kottigr1 15 апреля 2018 | 22:21
kp6ic: и кто здесь идиот?
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Наверное главные идиоты сидят в МИД РФ... Готовность должна проявляться в возврате оккупированных Путиным земель Украины и Грузии, а так же прекращение поддержки людоеда-Асада..
realtor_igor 15 апреля 2018 | 22:23
Ну, наконец то. Экономика укрепится неимоверно )))
kunst54 15 апреля 2018 | 22:34
"Песок — неважная замена овсу".
puli2_4 15 апреля 2018 | 22:35
У меня вопрос. Кто будет отвечать за отставание и обнищание страны происходящее по вине власти? . Ведь скоро мы станем дичью , папуасами .
tvitov66 15 апреля 2018 | 22:49
puli2_4: это все проклятый Запад виноват. И даже не думайте валить все на нацЛидера - его нам выбрал НАРОД и сам ЕБН лично
abuvgrobu 15 апреля 2018 | 22:36
Болтовня и ничего не делание против санкций, фактически является признанием их правомерности и поддержка. Получается, что многие наши депутаты на стороне запада, где их деньги, детки и недвижимость.
grizzlybear 15 апреля 2018 | 22:42
"США завтра объявят о новых санкциях против России" из-за Сирии.
Значит, мы все-таки на правильном пути! :)
canary 15 апреля 2018 | 23:04
В нем сказано, что правительство может ввести запрет или ограничения на ввоз в Россию лекарств, сельскохозяйственной продукции, продовольствия, а также алкоголя и табака из США и других государств.
чувствуется забота о населении России в каждом слове.
mppv 15 апреля 2018 | 23:05
Сказать, что должны амеркердосы заделать, чтобы победить Россию?
- каждому россиянину и его возможным потомкам назначить компенсационную пожизненную выплату в 10тыс зелёных на текущий курс с последующей индексацией;
- въезд на территорию США для россиян осуществлять по паспорту РФ (унутряному);
- билет на проезд в США для граждан РФ оплачивать из бюджета США;
- въезд граждан РФ в США только на Аэрофлоте и Морфлоте РФ;
- для граждан РФ на территории США действуют только законы РФ
...
И всё!
Полная победа!