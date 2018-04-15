//США завтра объявят о новых санкциях против России//

Они будут направлены на компании, которые сотрудничают с властями Сирии. Это сообщила постпред США Никки Хейли в эфире телеканала CBS.

В России таких компаний нет, сказал «Эху Москвы» первый зампред комитета по обороне Евгений Серебренников.

Последствия американских санкций российское общество может ощутить в недалеком будущем, сказал «Эху Москвы» независимый политолог Дмитрий Орешкин.

Между тем, Россия еще не ответила на недавние американские санкции против российского бизнеса. В пятницу в Госдуму был внесен законопроект об ответных мерах. В нем сказано, что правительство может ввести запрет или ограничения на ввоз в Россию лекарств, сельскохозяйственной продукции, продовольствия, а также алкоголя и табака из США и других государств.