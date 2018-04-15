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Эксклюзив Эха 22:02, 15 апреля 2018

США завтра объявят о новых санкциях против России

Они будут направлены на компании, которые сотрудничают с властями Сирии. Это сообщила постпред США Никки Хейли в эфире телеканала CBS.

В России таких компаний нет, сказал «Эху Москвы» первый зампред комитета по обороне Евгений Серебренников.

Последствия американских санкций российское общество может ощутить в недалеком будущем, сказал «Эху Москвы» независимый политолог Дмитрий Орешкин.

Между тем, Россия еще не ответила на недавние американские санкции против российского бизнеса. В пятницу в Госдуму был внесен законопроект об ответных мерах. В нем сказано, что правительство может ввести запрет или ограничения на ввоз в Россию лекарств, сельскохозяйственной продукции, продовольствия, а также алкоголя и табака из США и других государств.

Комментарии

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mikhail_spb_ 15 апреля 2018 | 22:05


Как американцы могут вводить новые санкции, если нацдилер ещё не придумал, как он отомстит российскому народонаселению за предыдущие санкции?!

nanarysix 15 апреля 2018 | 22:09

mikhail_spb_: Вам же хохлам лучше будет, быстрее рашкагавняшка развалиться. Вам фсем пожизненныё визы хоть куда кружевные трусселя и Крым отдадут.

patrik05 15 апреля 2018 | 22:15

США завтра объявят о новых санкциях против России...

Спать не буду.

danko_swenja 15 апреля 2018 | 22:16

mikhail_spb_: тролль с заплатой. Катырка, пролонгация, вроде, вероятно, возможно, может, мильтоны.

danko_swenja 15 апреля 2018 | 22:44

patrik05: а где стараямрась данко1? Не съели ее в маями, не вытурили?

duch_nic 15 апреля 2018 | 23:01

//ЭКСКЛЮЗИВ ЭХА//
А чо, Никки об этом шепнула на ушко одному Венедиктову?
А мужики то и не знают! (с)

rsilk 15 апреля 2018 | 22:18

patrik05: ==США завтра объявят о новых санкциях против России...

Спать не буду.==
Ты будешь, у тебя за душой ни чего нет, а вот у кого есть деньги, тот спать не будет)))

danko_swenja 15 апреля 2018 | 22:22

rsilk: а у тебя есть?

rsilk 15 апреля 2018 | 22:25

danko_swenja: он робот,? ты за него отвечаешь?)))

(комментарий скрыт)

duch_nic 15 апреля 2018 | 23:04

rsilk: Робот робот.. А ты сомневался?
Так что с деньгами? Будешь спать?
Говорят, ваш Порошенко в такие дни нажирается особо кучеряво. Тоже волнуется.

canary 15 апреля 2018 | 23:07

rsilk: он не отвечает, он хрюкает.

stalin_vsegda_zhiv 15 апреля 2018 | 23:01

//США завтра объявят о новых санкциях против России//

Ну, бог помощь! Давайте там уже, постарайтесь, чтобы что-нибудь известное и вкусненькое нам снова подали на блюдечке, как в прошлый раз! Только не надо нам пыльных, никому неизвестных имен и названий компаний, давайте что-нибудь олигархически-чиновничье-брэндовое, что у нас на слуху, чтобы приятно так сразу на душе стало и настроение поднялось на весь день!

realtor_igor 15 апреля 2018 | 22:21

patrik05: Ага - прикольно. Ждём-с...

mr___vano___ 15 апреля 2018 | 22:46

ну и куй с ними... сколько можно мусолить...

duch_nic 15 апреля 2018 | 23:08

mr___vano___: //сколько можно мусолить...//
Теребить либерастический гондурас - основная задача Эха М.

//Последствия американских санкций российское общество может ощутить в недалеком будущем, сказал «Эху Москвы» независимый политолог Дмитрий Орешкин.//
Двадцать, тридцать санкций... уже без разницы.

gostrax 15 апреля 2018 | 22:56

patrik05: В ночную работаешь?

vilingrad 15 апреля 2018 | 22:59

patrik05: В кремлевской аптеке большой спрос на вазелин:)

patrik05 15 апреля 2018 | 23:01

vilingrad:

Готовятся к очередному траханью украинцев?

(комментарий скрыт)

danko_swenja 15 апреля 2018 | 22:18

kottigr1: 5 бухих котингеров, 6 пивных, 1 вытрезвитель.

eniro 15 апреля 2018 | 22:38

kottigr1: Не обращайте внимания,нормальные люди смеются над этой неуклюжей клоунадой, а Пригожин еще и зарабатывает на этих коверных неплохие деньги.

tom_tom 15 апреля 2018 | 22:23

В РФии уже наступил такой момент, когда против неё вводят новые санкции, а она еще не успела ответить на старые...

danko_swenja 15 апреля 2018 | 22:40

tom_tom: ты внук юморного тролля и бабкиданко1?

tvitov66 15 апреля 2018 | 22:58

tom_tom: любые санкции идут только на пользу нашей могучей энергетической супердержаве! Чем больше тем лучше - больше санкций хороших и разных ... вот если бы еще не наши контрсанкции

skripal_live 15 апреля 2018 | 22:09

На складах боевиков в Алеппо и освобожденных районах в восточном пригороде Дамаска обнаружены ручные гранаты и выстрелы к гранатометам, снаряженные раздражающими отравляющими веществами производства британских и американских компаний.

«Обнаруженные химические боеприпасы были произведены компанией Federal Laboratories на территории США, а отравляющие средства произведены компаниями Cherming Defence UK (Великобритания) и NonLethal Technologies (США)»

slsde 15 апреля 2018 | 22:14

skripal_live: тоже мне новость! Энти бомбы в кажном сирийском универмаге со скидкой лежат...ваван подтвердит...

eniro 15 апреля 2018 | 22:20

skripal_live: Хотите хороший совет: Проверьте лично на вкус и запах. Я уверен разницу между производителями вы не определите.)

vilingrad 15 апреля 2018 | 23:01

skripal_live: производства британских и американских компаний. "
Так санкции введут все равно- ты, баран, зря писули пишешь:)

sensei54 15 апреля 2018 | 22:14

mikhail_spb_: нацдилер ещё не придумал
...............................................................................
Список бесконечен.
Например, национализация жилья. Опыт в этом деле большой - ДНР и ЛНР.

tom_tom 15 апреля 2018 | 22:17

«Путин подтвердил развитие российской лунной программы».

Это — правда. Лунные пейзажи ему уже удалось воссоздать на огромной части страны!

tvitov66 15 апреля 2018 | 22:45

tom_tom: я боюсь что его дельтаплан до Луны не долетит, придется нашего любимого всенародного 76% нацЛидера в батискафе с батута запускать

theklimoff 15 апреля 2018 | 22:19

mikhail_spb_: вы просто не понимаете всей хитрости многоходовочки.

putkaput001 15 апреля 2018 | 22:06

Америка тоже перешла на понятия- с беспредельщиков и спрос по беспределу !

beautyqueen 15 апреля 2018 | 22:06

Опять лекарства... Мне придется теперь слать своим российским родственникам больше. И прятать лучше...

patrik05 15 апреля 2018 | 22:21

beautyqueen:

Пошли им колумбийскую дубовую кору и мексиканский высокоочищенный "Боярышник", пусть оттянутся российские родственники.

hunterhead 15 апреля 2018 | 22:07

"США завтра объявят о новых санкциях против России"

Ну, Вовке везет. Что ни день - все польза для России...:-D

slsde 15 апреля 2018 | 22:16

hunterhead: во попёрло то! Ща заживем!!!

moncegorskyi 15 апреля 2018 | 22:08

Зря они так прессуют нашефсе... даже жалко его в последнее время стало. Все-же человек и какой-то грустный стал в последнее время. Переживаю чтобы не сбылась его мечта... поговорить с Радживом... Рановато еще...

curious69_ 15 апреля 2018 | 22:08




// В России таких компаний нет, сказал «Эху Москвы» первый зампред комитета по обороне Евгений Серебренников.//
А вот завтра и посмотрим есть или нет....

(комментарий скрыт)

kottigr1 15 апреля 2018 | 22:21

kp6ic: и кто здесь идиот?
-------------------------------------------------------------
Наверное главные идиоты сидят в МИД РФ... Готовность должна проявляться в возврате оккупированных Путиным земель Украины и Грузии, а так же прекращение поддержки людоеда-Асада..

realtor_igor 15 апреля 2018 | 22:23

Ну, наконец то. Экономика укрепится неимоверно )))

kunst54 15 апреля 2018 | 22:34

"Песок — неважная замена овсу".

puli2_4 15 апреля 2018 | 22:35

У меня вопрос. Кто будет отвечать за отставание и обнищание страны происходящее по вине власти? . Ведь скоро мы станем дичью , папуасами .

tvitov66 15 апреля 2018 | 22:49

puli2_4: это все проклятый Запад виноват. И даже не думайте валить все на нацЛидера - его нам выбрал НАРОД и сам ЕБН лично

abuvgrobu 15 апреля 2018 | 22:36

Болтовня и ничего не делание против санкций, фактически является признанием их правомерности и поддержка. Получается, что многие наши депутаты на стороне запада, где их деньги, детки и недвижимость.

grizzlybear 15 апреля 2018 | 22:42

"США завтра объявят о новых санкциях против России" из-за Сирии.

Значит, мы все-таки на правильном пути! :)

canary 15 апреля 2018 | 23:04

В нем сказано, что правительство может ввести запрет или ограничения на ввоз в Россию лекарств, сельскохозяйственной продукции, продовольствия, а также алкоголя и табака из США и других государств.

чувствуется забота о населении России в каждом слове.

mppv 15 апреля 2018 | 23:05

Сказать, что должны амеркердосы заделать, чтобы победить Россию?
- каждому россиянину и его возможным потомкам назначить компенсационную пожизненную выплату в 10тыс зелёных на текущий курс с последующей индексацией;
- въезд на территорию США для россиян осуществлять по паспорту РФ (унутряному);
- билет на проезд в США для граждан РФ оплачивать из бюджета США;
- въезд граждан РФ в США только на Аэрофлоте и Морфлоте РФ;
- для граждан РФ на территории США действуют только законы РФ
...
И всё!
Полная победа!

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