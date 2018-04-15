Находящий под домашний арестом Кирилл Серебренников получил «Золотую маску» как лучший оперный режиссер
Его наградили за постановку «Чаадский» в «Геликон-опере». Вместо режиссера на сцену Большого театра поднялся продюсер спектакля Павел Каплевич. Он выразил уверенность, что справедливость восторжествует, передает «Интерфакс». В другом спектакле Серебренникова «Ахматова. Поэма без героя» «Золотую маску» за лучшую женскую роль получила актриса Алла Демидова. Кроме того, коллектив театра Кирилла Серебренникова «Гоголь-центр» получил спепремию «Золотой Маски» за создание пространства творческой свободы. На сцену вышли артисты театра, которые отметили, что они уже 8 месяцев без своего художественного руководителя.
Лучшим драматургом стал Дмитрий Данилов, отмеченный за спектакль «Человек из Подольска» московского «Театра.doc». Он предложил почтить память скончавшегося недавно художественного руководителя театра Михаила Угарова. Также сегодня на церемонии почтили память Олега Табакова.
Комментарии11
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vea4ek 15 апреля 2018 | 22:12
Тут что, эту мега новость, будут каждые пол часа обновлять?
patrik05 15 апреля 2018 | 22:13
Его наградили за постановку «Чаадский» в «Геликон-опере»...
Вбил в поисковике "Чаадский", посмотрел фотки... как и стоило ожидать, там девушки в кокошниках-аэродромах и комбинациях, грязные мужики в серых майках-алкоголичках, в семейных трусах и сапогах... изображают Россию, корча дебильные уродливые рожи.
vea4ek 15 апреля 2018 | 22:17
patrik05:
Тоже глянул...Видать ватное у меня восприятие))
skripali_ze_zomby 15 апреля 2018 | 22:37
Пидарасы России наградили Серебренникова "Золотым Анусом".
tom_tom 15 апреля 2018 | 22:20
Кстати, меньше года назад Собчак записала обращение к Порошенко по поводу блокировки ВК и Одноклассников.
По поводу блокировки Телеграма вопросов к Путину у неё почему-то нет...
vea4ek 15 апреля 2018 | 22:22
tom_tom:
Так Ксюшу поскрести и на погон нарваться можно!)
nanarysix 15 апреля 2018 | 22:14
Жаль что Павленский не успел получить золотые яйца премию. Тоже борец с режимом был )))
edun1952 15 апреля 2018 | 22:16
Русь традиционно сидящая за талант.
lion64___3 15 апреля 2018 | 22:17
премия "петушок-золотой гребешок" для зильберовича. Опущенный петух будет хорош в местах лишения свободы за воровство в особо крупных размерах.
abuvgrobu 15 апреля 2018 | 22:22
Потому и получил, что дают сейчас не за творчество, а за фронду против, якобы, властей.. А какая тут фронда, если он хапал щедро отваленные властью средства, да подавился в итоге..
zemljanka 15 апреля 2018 | 22:59
Освободить раба, пока не потопил галеру...