Находящий под домашний арестом Кирилл Серебренников получил «Золотую маску» как лучший оперный режиссер

Его наградили за постановку «Чаадский» в «Геликон-опере». Вместо режиссера на сцену Большого театра поднялся продюсер спектакля Павел Каплевич. Он выразил уверенность, что справедливость восторжествует, передает «Интерфакс». В другом спектакле Серебренникова «Ахматова. Поэма без героя» «Золотую маску» за лучшую женскую роль получила актриса Алла Демидова. Кроме того, коллектив театра Кирилла Серебренникова «Гоголь-центр» получил спепремию «Золотой Маски» за создание пространства творческой свободы. На сцену вышли артисты театра, которые отметили, что они уже 8 месяцев без своего художественного руководителя.

Лучшим драматургом стал Дмитрий Данилов, отмеченный за спектакль «Человек из Подольска» московского «Театра.doc». Он предложил почтить память скончавшегося недавно художественного руководителя театра Михаила Угарова. Также сегодня на церемонии почтили память Олега Табакова.