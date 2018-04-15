«Ростов» одержал первую победу при тренере Карпине, выиграв у «СКА-Хабаровска»
Встреча была проведена в рамках 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).
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Встреча была проведена в рамках 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).
Сначала на сирийском народе испробовали «арабскую весну», сейчас американские умные ракеты За всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности. Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу…
Комментарии2
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stalk25 15 апреля 2018 | 21:33
Немного удивлён. Чтобы выиграли, да и ещё при Карпине.
max3446 15 апреля 2018 | 21:58
Фаны сирийского футбольного клуба «Тишрин» развернули баннер с обращением к президенту США Дональду Трампу во время матча чемпионата Сирии с командой «Джихад».
На одном из плакатов на английском было написано «Fuck Trump», а на другом на арабском — «Прекрати убивать людей под лозунгами мира».