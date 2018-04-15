Здание в центре Москвы, которое сегодня частично обрушилось, будет снесено
Это сообщил вице-мэр Петр Бирюков. По его словам, люди и соседние дома в Пушкаревом переулке не пострадали. По информации корреспондента «Эха Москвы», из жилых домов днем эвакуировали людей, было отключено электричество. Обрушение произошло в здании, которое находилось на реконструкции.
Комментарии9
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lion64___3 15 апреля 2018 | 21:19
Специально развалили старое здание, чтобы построить на его месте отвратительное многоэтажное чудище из стекла и бетона.
danko1 15 апреля 2018 | 21:39
lion64___3: Вопрос только в том. кто из приближенных к Кремлю или мэрии получит там землю под строительство.
alo0000 15 апреля 2018 | 21:43
danko1: Получит тот, кто надо получит. А интересующихся - в Ядрово!
kir_pich_101 15 апреля 2018 | 21:54
danko1: Москва всё более становится новостроем.
Неудобным, неуютным, не предназначенной для проживания...
malanoff 15 апреля 2018 | 21:48
Это было предсказуемо для всех , кто следит за реновацией в Москве.
grigorcar 15 апреля 2018 | 21:49
упало здание, находящееся на реконструкции. странная реконструкция...
max3446 15 апреля 2018 | 21:55
В эти выходные Украина была взбудоражена целым рядом очень странных смертей сотрудников силовых структур и правоохранительных органов.
Первый случай — сегодня в реке Ингул в украинском Кропивницком обнаружили тело 28-летнего участника «АТО», которого искали более 10 дней.
Об этом сообщают «волонтеры».
«С 4 апреля Дениса Кравченко, спецназовца с третьего полка спецназначения, искали. Собратья, полиция. Обследовали сотни подвалов, чердаков, теплосетей и лесополос. Надежды больше нет. Сегодня тело Дениса было найдено в Ингуле», — говорится в заметке в социальных сетях.
В спасательной службе подтвердили, что 15 апреля вытащили из реки Ингул в районе проспекта Винниченко тело погибшего мужчины, жителя Кропивницкого, 1990 года рождения.
Обстоятельства смерти мужчины выясняют криминалисты.
Кроме того, вчера практически одновременно в Киевской области застрелились два сотрудника СБУ. По сообщениям местных СМИ, в 22.46 от дежурного по ЧП Киево-Святошинского р-на Киевской области получено сообщение о самоубийстве г-на Олега Вовчка (полковник, последняя должность в СБУ — заместитель начальника киевского главка), путем выстрела из пистолета «Зауэр».
Также вчера на дежурный телефон киевской полиции от жены сотрудника СБУ Ткаченко Сергея Николаевича (1985 г. р.) поступило сообщение о том, что ее муж выстрелил себе в голову из пистолета Макарова.
Предполагается, что все эти смерти связаны с профессиональной деятельностью погибших.
malanoff 15 апреля 2018 | 21:58
max3446: Кто же тебе такую информацию сливает чудачок ? Неужели сама звезда раша втудей?
delovoy_podolsk 15 апреля 2018 | 22:00
Всё настолько предсказуемо в этой пропитанной ложью Россией, уже не интересно даже становится. Никаких ноу-хау нигде, даже в воровстве - глупо, нагло, у всех на виду. Такое ощущение, что они не просто воруют, а воруют для того чтобы нам этим сказать: "Воруем, да! А чего ты нам сделаешь? Пошёл на х..., крепостное чмо!"