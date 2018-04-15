Источник: Власти Великобритании готовят санкции против Олега Дерипаски, Виктора Вексельберга и Романа Абрамовича

Власти Великобритании готовят санкции против Олега Дерипаски, Виктора Вексельберга и Романа Абрамовича. Об этом пишет газета Таймс со ссылкой на источник. Премьер-министр Тереза Мэй сказала изданию, что Лондон рассматривает различные меры в отношении незаконных финансов российских бизнесменов и чиновников. Ранее в ответ на отравление в Солсбери бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Великобритания выслала российских дипломатов.