Источник: Власти Великобритании готовят санкции против Олега Дерипаски, Виктора Вексельберга и Романа Абрамовича
Власти Великобритании готовят санкции против Олега Дерипаски, Виктора Вексельберга и Романа Абрамовича. Об этом пишет газета Таймс со ссылкой на источник. Премьер-министр Тереза Мэй сказала изданию, что Лондон рассматривает различные меры в отношении незаконных финансов российских бизнесменов и чиновников. Ранее в ответ на отравление в Солсбери бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Великобритания выслала российских дипломатов.
Комментарии31
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
antiboh 15 апреля 2018 | 21:05
вот так,..сердешникам,диабетикам и прочим воронежам приготовиться..
danko1 15 апреля 2018 | 21:23
antiboh: С Путина надо было давно санкции начинать.
А это всё его ставленники, крупная рыбка, но не щука.
danko_swenja 15 апреля 2018 | 21:56
danko1: стараямрась1 сиди скромно а то тебя из маями выгонят.
gs1112 15 апреля 2018 | 21:27
Два дня российские телеканалы вещают о том, что курс доллара - 61,43. Однако в пятницу в 23,58 биржа перед закрытием (т.е. до нанесения удара по Сирии) зафиксировала курс 63.486. Вопрос: вернется ли курс рубля на уровень 61-43 после открытия биржи в 03-00 с учетом факта нанесения удара по Сирии, объявления США о расширении санкций и присоединения к санкциям США стран ЕС?
scimitar 15 апреля 2018 | 21:06
Вот и пришла ответка за дальнобойщиков! За это отдельное спасибо Соединенному Королевству.
fill121 15 апреля 2018 | 21:14
scimitar: А когда за ближнебойщиков ответка будет, бабы по всей России волнуются.
cereo 15 апреля 2018 | 21:16
scimitar: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
shtirlitz77 15 апреля 2018 | 21:45
scimitar: "...Вот и пришла ответка за дальнобойщиков!..."
За дальнобойщиков тогда ответка придет, когда за ж...у возьмут Ротенберга.
А пока ...ждем-с.
fill121 15 апреля 2018 | 21:11
А Мишу Ходора забыли он у этих учителем по воровству был.
honduras_on_kolyma 15 апреля 2018 | 21:26
fill121: // А Мишу Ходора забыли он у этих учителем по воровству был. //
Вот пусть ученики по десяточке отсидят - тогда и кукарекать будешь.
А пока что поищи в методичке другую тему.
aluksejsilver 15 апреля 2018 | 21:42
honduras_on_kolyma: от пусть ученики по десяточке отсидят
Всему своё время.
vtodorol 15 апреля 2018 | 21:57
fill121: Вова красивоговорящий-всех учителей заткнул за пояс ....кимоно.Это будет рекорд-24 года лжи и воровства !!!
bozman1944 15 апреля 2018 | 21:12
На России всего один Воронеж...
vitek61 15 апреля 2018 | 21:15
Не знаю как там Вексельберг, но Абрамович с Дерипаской это скорее кошельки и близкие друзья ельцинской семьи чем путинской. Проще сразу Танечку взять за жабры, пусть поплачет...
zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya 15 апреля 2018 | 21:18
Здравствуйте, я Ваша тетя...
"Власти Великобритании готовят санкции против Олега Дерипаски, Виктора Вексельберга и Романа Абрамовича"
Замогильный смех "Искандеров" , приглушенно звучал в головах олигархов....Смеркалось....
nestor199 15 апреля 2018 | 21:19
Полностью поддерживаю власти Великобритании.
Давно пора Дерипаску, Вексельберга и Абрамовича санкционировать, а потом люстрировать.
vitek61 15 апреля 2018 | 21:34
nestor199: и кастрировать...
nestor199 15 апреля 2018 | 21:39
vitek61: Они и так обрезаны ............... .
bilrot 15 апреля 2018 | 22:01
nestor199: Вы то , очевидно , кастрированы .
bilrot 15 апреля 2018 | 21:59
nestor199: Попробуйте донести Вашу мысль по русски ,а не на тарабарском .
gennomov 15 апреля 2018 | 21:19
А до сего дня были желанными, деньги не пахнут, как пираты Морган, Дрейк и другие висельники и преступники со всего бела света, ставшие лучшими гражданами королевства.
vladimirgornitsky 15 апреля 2018 | 21:19
Судя по всему, к российским олигархам можно теперь будет применить несколько видоизмененную фразу Полонского:
"Все, у кого есть миллиард долларов, могут идти в ж...".
viktorova 15 апреля 2018 | 21:22
Мне лично за Абрамовича обидно будет, если санкции Великобритания против него введёт. Он там давно уже. Можно сказать пионер.
На всех остальных плевать.
detul 15 апреля 2018 | 21:28
То есть вернут России наворованное вместе с ворами? А Якунина добавят? Или наворованное демократично оставят себе? Хотя справедливо будет вернуть наворованное, а воров посадить. Вот только демократические режимы такой глупости не сделают.
shtirlitz77 15 апреля 2018 | 21:49
detul: "...То есть вернут России наворованное вместе с ворами?..."
И не мечтайте!
Наворованное конфискуют, а воров...их да, вернут.
kitcat 15 апреля 2018 | 22:00
detul: И кому возвращать? Обратно ОПГ Озеро?
slsde 15 апреля 2018 | 21:34
Вот скажи мне, брат дирипаська...вот ета Рыпка...она того стоила?
egik78 15 апреля 2018 | 21:40
В ответ Абрамович "Челси" в Россию перевезет.
amebix 15 апреля 2018 | 21:44
Роман Аркадьевич ФК ЧЕЛСИ будет продавать? Или бесплатно отожмут? То то у них трансферная компания зимой провалена.
delovoy_podolsk 15 апреля 2018 | 21:48
Вскоре своими санкциями ко всяким богатеньким российским пустозвонам США и Великобритания, вопреки любому очернению, вызовут к себе огромную симпатию большинства россиян. Особенно на фоне дерзновенного Илона Маска, у которого денег в разы меньше, чем у любого из российских олигархов. Эти российские олигархи выглядят как какие-то троглодиты с крошечным мозгом. Их совсем не жалко. Умишком слабоваты, только что и могут - трахать каких-то вонючих проституток, покупать дорогущие яхты, вкладывать нахапанные деньги в спортивные клубы. Вонючее, обожравшееся мужичьё...
putin_itogy 15 апреля 2018 | 21:51
Мочить в сортире,
путинских дурачков кошельков Буратинов.