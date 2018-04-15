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21:01, 15 апреля 2018

Источник: Власти Великобритании готовят санкции против Олега Дерипаски, Виктора Вексельберга и Романа Абрамовича

Власти Великобритании готовят санкции против Олега Дерипаски, Виктора Вексельберга и Романа Абрамовича. Об этом пишет газета Таймс со ссылкой на источник. Премьер-министр Тереза Мэй сказала изданию, что Лондон рассматривает различные меры в отношении незаконных финансов российских бизнесменов и чиновников. Ранее в ответ на отравление в Солсбери бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Великобритания выслала российских дипломатов.

Комментарии

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antiboh 15 апреля 2018 | 21:05

вот так,..сердешникам,диабетикам и прочим воронежам приготовиться..

danko1 15 апреля 2018 | 21:23

antiboh: С Путина надо было давно санкции начинать.
А это всё его ставленники, крупная рыбка, но не щука.

danko_swenja 15 апреля 2018 | 21:56

danko1: стараямрась1 сиди скромно а то тебя из маями выгонят.

gs1112 15 апреля 2018 | 21:27

Два дня российские телеканалы вещают о том, что курс доллара - 61,43. Однако в пятницу в 23,58 биржа перед закрытием (т.е. до нанесения удара по Сирии) зафиксировала курс 63.486. Вопрос: вернется ли курс рубля на уровень 61-43 после открытия биржи в 03-00 с учетом факта нанесения удара по Сирии, объявления США о расширении санкций и присоединения к санкциям США стран ЕС?

scimitar 15 апреля 2018 | 21:06

Вот и пришла ответка за дальнобойщиков! За это отдельное спасибо Соединенному Королевству.

fill121 15 апреля 2018 | 21:14

scimitar: А когда за ближнебойщиков ответка будет, бабы по всей России волнуются.

cereo 15 апреля 2018 | 21:16

scimitar: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

shtirlitz77 15 апреля 2018 | 21:45

scimitar: "...Вот и пришла ответка за дальнобойщиков!..."

За дальнобойщиков тогда ответка придет, когда за ж...у возьмут Ротенберга.
А пока ...ждем-с.

fill121 15 апреля 2018 | 21:11

А Мишу Ходора забыли он у этих учителем по воровству был.

honduras_on_kolyma 15 апреля 2018 | 21:26

fill121: // А Мишу Ходора забыли он у этих учителем по воровству был. //
Вот пусть ученики по десяточке отсидят - тогда и кукарекать будешь.
А пока что поищи в методичке другую тему.

aluksejsilver 15 апреля 2018 | 21:42

honduras_on_kolyma: от пусть ученики по десяточке отсидят

Всему своё время.

vtodorol 15 апреля 2018 | 21:57

fill121: Вова красивоговорящий-всех учителей заткнул за пояс ....кимоно.Это будет рекорд-24 года лжи и воровства !!!

bozman1944 15 апреля 2018 | 21:12

На России всего один Воронеж...

vitek61 15 апреля 2018 | 21:15

Не знаю как там Вексельберг, но Абрамович с Дерипаской это скорее кошельки и близкие друзья ельцинской семьи чем путинской. Проще сразу Танечку взять за жабры, пусть поплачет...

zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya 15 апреля 2018 | 21:18

Здравствуйте, я Ваша тетя...

"Власти Великобритании готовят санкции против Олега Дерипаски, Виктора Вексельберга и Романа Абрамовича"

Замогильный смех "Искандеров" , приглушенно звучал в головах олигархов....Смеркалось....

nestor199 15 апреля 2018 | 21:19

Полностью поддерживаю власти Великобритании.
Давно пора Дерипаску, Вексельберга и Абрамовича санкционировать, а потом люстрировать.

vitek61 15 апреля 2018 | 21:34

nestor199: и кастрировать...

nestor199 15 апреля 2018 | 21:39

vitek61: Они и так обрезаны ............... .

bilrot 15 апреля 2018 | 22:01

nestor199: Вы то , очевидно , кастрированы .

bilrot 15 апреля 2018 | 21:59

nestor199: Попробуйте донести Вашу мысль по русски ,а не на тарабарском .

gennomov 15 апреля 2018 | 21:19

А до сего дня были желанными, деньги не пахнут, как пираты Морган, Дрейк и другие висельники и преступники со всего бела света, ставшие лучшими гражданами королевства.

vladimirgornitsky 15 апреля 2018 | 21:19

Судя по всему, к российским олигархам можно теперь будет применить несколько видоизмененную фразу Полонского:
"Все, у кого есть миллиард долларов, могут идти в ж...".

viktorova 15 апреля 2018 | 21:22

Мне лично за Абрамовича обидно будет, если санкции Великобритания против него введёт. Он там давно уже. Можно сказать пионер.
На всех остальных плевать.

detul 15 апреля 2018 | 21:28

То есть вернут России наворованное вместе с ворами? А Якунина добавят? Или наворованное демократично оставят себе? Хотя справедливо будет вернуть наворованное, а воров посадить. Вот только демократические режимы такой глупости не сделают.

shtirlitz77 15 апреля 2018 | 21:49

detul: "...То есть вернут России наворованное вместе с ворами?..."

И не мечтайте!
Наворованное конфискуют, а воров...их да, вернут.

kitcat 15 апреля 2018 | 22:00

detul: И кому возвращать? Обратно ОПГ Озеро?

slsde 15 апреля 2018 | 21:34

Вот скажи мне, брат дирипаська...вот ета Рыпка...она того стоила?

egik78 15 апреля 2018 | 21:40

В ответ Абрамович "Челси" в Россию перевезет.

amebix 15 апреля 2018 | 21:44

Роман Аркадьевич ФК ЧЕЛСИ будет продавать? Или бесплатно отожмут? То то у них трансферная компания зимой провалена.

delovoy_podolsk 15 апреля 2018 | 21:48

Вскоре своими санкциями ко всяким богатеньким российским пустозвонам США и Великобритания, вопреки любому очернению, вызовут к себе огромную симпатию большинства россиян. Особенно на фоне дерзновенного Илона Маска, у которого денег в разы меньше, чем у любого из российских олигархов. Эти российские олигархи выглядят как какие-то троглодиты с крошечным мозгом. Их совсем не жалко. Умишком слабоваты, только что и могут - трахать каких-то вонючих проституток, покупать дорогущие яхты, вкладывать нахапанные деньги в спортивные клубы. Вонючее, обожравшееся мужичьё...

putin_itogy 15 апреля 2018 | 21:51

Мочить в сортире,
путинских дурачков кошельков Буратинов.

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