В Совете Федерации заявили, что Россия будет готовить ответные меры на ожидаемые санкции США
Об этом сказал «Эху Москвы» первый зампред комитета по обороне Евгений Серебренников. При этом он подчеркнул, что российские компании не поставляли в Сирию технологии двойного назначения и что в Сирии не производится химоружие. Как сообщила постпред США Никки Хейли в эфире телеканала CBS, американский Минфин собирается завтра объявить о новых санкциях против России. На этот раз ограничения введут против компаний, которые имеют отношение к Башару Асаду и применению в Сирии химоружия.
Комментарии44
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aleksandr39 15 апреля 2018 | 21:08
Теперь в России закроют все аптеки и больницы ,лечиться российский народ будет только " боярышником " и кокаином ,который поставляет МИД во главе с Сережкой Лавровым .
ajsenev 15 апреля 2018 | 21:11
aleksandr39: И это правильно. Дело себе нашли. Чем-нибудь полезным для граждан России заняться не пробовали, г. депутаты и сенаторы?
pyccokokc 15 апреля 2018 | 21:12
ajsenev:
... Россия будет готовить ответные меры ...
Даже интересно, какая вожжа попадёт под хвост великому Вошьдю на сей раз? Он каждый раз умудряется отодвигать границы маразма.
gordy 15 апреля 2018 | 21:19
"В Совете Федерации заявили, что Россия будет готовить ответные меры на ожидаемые санкции США"
Много ещё осталось конечностей?
grigol331 15 апреля 2018 | 21:49
gordy: Много ещё осталось конечностей?
____
Меньше, чем патронов, но они и здесь могут промазать.
stalin_vsegda_zhiv 15 апреля 2018 | 22:01
Боюсь, что эти санкции США будут скучными. Наверняка там не будет громких имен и названий компаний, скорее всего будут какие-нибудь зажопные военные заводики и такие же зажопные их руководители, о которых никто никогда не слышал и не знает. В общем драйва от этих американских санкций (как было в прошлый раз) я не ожидаю.
skripal_live 15 апреля 2018 | 21:25
Силы, подконтрольные правительству Башара Асада, обнаружили доставленные из США и Великобритании отравляющие вещества на покинутых боевиками складах с оружием в Сирии. Об этом заявил замглавы сирийского министерства иностранных дел Фейсал Микдад.
По его словам, обнаруженный арсенал на складах боевиков в Алеппо и освобожденных районах в восточном пригороде Дамаска представляет собой ручные гранаты и выстрелы к гранатометам, снаряженные раздражающими отравляющими веществами производства британских и американских компаний. «Обнаруженные химические боеприпасы были произведены компанией Federal Laboratories на территории США, а отравляющие средства произведены компаниями Cherming Defence UK (Великобритания) и NonLethal Technologies (США)»
pyccokokc 15 апреля 2018 | 21:31
skripal_live: По справедливости каждый твой высер тебе бы в гланды. Но всё равно верю, что безнаказанным не останешься.
skripal_live 15 апреля 2018 | 21:39
pyccokokc: gs1112: Высеры делают эховские дерьмометы и сучка Хейли, а я только констатирую ФАКТЫ!
Кстати, go fuck yourself!
zombulker 15 апреля 2018 | 21:51
skripal_live: "ысеры делают эховские " Новая вафлерша, ипи старая прошмандовка под новым ником? А зачем на аватарке твоя обосранная бабуля?
gs1112 15 апреля 2018 | 21:34
skripal_live: Два дня российские телеканалы вещают о том, что курс доллара - 61,43. Однако в пятницу в 23,58 биржа перед закрытием (т.е. до нанесения удара по Сирии) зафиксировала курс 63.486. Вопрос: вернется ли курс рубля на уровень 61-43 после открытия биржи в 03-00 с учетом факта нанесения удара по Сирии, объявления США о расширении санкций и присоединения к санкциям США стран ЕС?
slsde 15 апреля 2018 | 21:38
skripal_live: давай ишшо про омериканьски бомбы газовые, мы тебя все внимательно слушаем!
sokal123 15 апреля 2018 | 21:20
Бедный безропотный российский народ. Его покорность ужасает.
vezdehod 15 апреля 2018 | 21:13
Правильно Сосуля...Бей своих, чтобы американцы боялись. Вместо американских презервативах разреши пользоваться "Изделиями 2" советского производства - для повышения рождаемости.
slsde 15 апреля 2018 | 21:28
vezdehod: не...не получится...технологии утрачены, старые мастера кто на пенсии, кто помер...
kryymsdyk 15 апреля 2018 | 21:35
slsde: да и размер советский современным россиянам великоват будет
fashist_putin 15 апреля 2018 | 21:17
По последним данным, Путин приказал применить хим оружие в Воронеже
Других способов привлечь внимание Запада у Плешивой Паскуды, видимо, уже нет
vsevolodsamara 15 апреля 2018 | 21:55
В Воронеже паника...
ura_123 15 апреля 2018 | 21:08
Интересно,что придумает сенатор от Воронежа?
nitsahon 15 апреля 2018 | 21:21
ura_123: бомбить Ярославль,Тверь и Курск...да и мало ли еще в России регионов,которым не досталось "славы" Воронежа..
lager23 15 апреля 2018 | 21:08
Удавитесь назло пиндосам... чем не ответные санкции!
sensei54 15 апреля 2018 | 21:12
lager23: Удавитесь назло пиндосам
.................................................................
Это китайский обычай - вешаться на воротах врага (или на ближайшем суку), чтобы посильнее его унизить.
sokal123 15 апреля 2018 | 21:23
sensei54: ok ! +100500 ! Только так!
yuriyp 15 апреля 2018 | 21:57
sensei54: //Это китайский обычай//
Жалко, что наши не китайцы...
ihtamnet 15 апреля 2018 | 21:10
Это уже не смешно ниструя.
linda1967 15 апреля 2018 | 21:14
А причем тут Россия? Контрсанкции вводит один известный персонаж из кремля.
b522 15 апреля 2018 | 21:15
Смелые ребята! Достойные патриоты великой скрепанутой!
fedora2 15 апреля 2018 | 21:16
Насколько же они глупы, эти так называемые депутаты. Людоеды и террористы! Палачи для собственного населения. Это самые настоящие враги народа.
benga_medok 15 апреля 2018 | 21:18
Совет Федерации, если вы люди, остановитесь принимать контрсанкции, которые добивают российский народ !
Займитесь внутренними проблемами России !
ihtamnet 15 апреля 2018 | 21:25
benga_medok: Причем оперативно они трудятся, да, прямо моментально реагируют когда их видите ли. Вот бы с таким же энтузиазмом и рвением так страну поднимали и занимались проблемами собственной страны. Упыри...
amderma 15 апреля 2018 | 21:18
Предлагаю не покупать ихние Боинги! У нас свои Тушки и Суперджеты, круче чем вареные яйца!
jetsam 15 апреля 2018 | 21:19
какие ответные?
осталось две ответки:
или мы пукаем на вас
или мы перестаем пукать на вас и пукаем на воронеж.
выбор не очень велик. но воронежу - закупать бы противогазы.
* судя по тишине в гл.темах - тролли срочно получают новые методички.
значит будет вброс.
slsde 15 апреля 2018 | 21:31
jetsam: вы чо? в сирийской думе уже напукали и чо получилось? так санкции ваще никогда не кончатся!
venmud 15 апреля 2018 | 21:20
Ответные санкции - идеальный способ продемонстрировать убогость власти.
dictvena 15 апреля 2018 | 21:32
Хватит миндальничать с США! Задавить экономически!
ihtamnet 15 апреля 2018 | 21:43
dictvena: Лишить Трампа президентского кресла, для начала. Потом начнем подделывать айфоны!
sbk 15 апреля 2018 | 21:34
Кроме лекарств народ российский еще чего-то лишат?
solonko 15 апреля 2018 | 21:38
Россия очень не хочет, чтобы через Сирию в Европу проложили газопровод, стало быть санкции надо вводить против "Газпрома" - благодаря ему во многом Асад ещё жив.
curious69_ 15 апреля 2018 | 21:39
На санкции надо ответить проведением праздничных мероприятий в течении одного месяца БЕСПРЕРЫВНО по случаю очередного вошествия вошьдя на трон.
irina38fif 15 апреля 2018 | 21:39
да чего уж! Объявите просто на весь мир, что за каждую новую санкцию будете расстреливать по сотне заложников из числа 140-миллионного населения. Думается мне, что западные партнеры сразу пойдут на переговоры.
solonko 15 апреля 2018 | 21:42
irina38fif: Думаете, российский народ будет против? Да нисколько!
grigorcar 15 апреля 2018 | 21:47
и чем же Дерипаски с Вексельбергами готовятся застращать запад? что у нас должно на этот раз подорожать?
ilja13 15 апреля 2018 | 21:47
Ой, какие крутые на Большой Дмитровке, однако "сенаторы". Какие такие "меры" придумают ваши тупые башки - как изъять рублевую массу из почти 100 триллионов американских долларов США?
peresvet73 15 апреля 2018 | 21:56
Вонючие путинские наёмники, отрабатывающие за право грабить Россию.