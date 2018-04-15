Кирилл Серебренников стал лауреатом театральной премии «Золотая маска»...

Его наградили как лучшего оперного режиссера за постановку «Чаадский» в «Геликон-опере». Как передает ТАСС, зал в Большом театре устроил овацию, когда объявили имя победителя. Кирилл Серебренников находится под домашним арестом по делу «Седьмой студии». Вместо режиссера награду получил продюсер спектакля Павел Каплевич. Он выразил уверенность, что справедливость восторжествует, передает «Интерфакс».