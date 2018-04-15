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21:00, 15 апреля 2018

Кирилл Серебренников стал лауреатом театральной премии «Золотая маска»

Его наградили как лучшего оперного режиссера за постановку «Чаадский» в «Геликон-опере». Как передает ТАСС, зал в Большом театре устроил овацию, когда объявили имя победителя. Кирилл Серебренников находится под домашним арестом по делу «Седьмой студии». Вместо режиссера награду получил продюсер спектакля Павел Каплевич. Он выразил уверенность, что справедливость восторжествует, передает «Интерфакс».

Комментарии

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nanarysix 15 апреля 2018 | 21:02

Будет в этой маске зону топтать ворюга.

patrik05 15 апреля 2018 | 21:14

Кирилл Серебренников стал лауреатом театральной премии «Золотая маска»...

Они там все жулики. Мишка Угаров из независимого "Театра.док" крякнул, так хоронить не на что было, с ермолкой по миру пошли, а посмотрите на это гомика и наркомана Кирилла Серебренникова, который сидел на госфинансировании - шикарная квартира в Берлине, несколько новых люксовых иномарок в гараже, полкилограмма дорого аргентинского кокаина в московской квартире...

(комментарий скрыт)

skripal_live 15 апреля 2018 | 21:16

Скорее всего, его Путин помилует в честь инаугурации.
А зря. Вор должен сидеть в тюрьме.
Перед законом все равны...

anemon 15 апреля 2018 | 21:27

nanarysix: Вот почему главный ворюга без маски зону до сих пор не топчет?

tom_tom 15 апреля 2018 | 21:05

Завтра понедельник, и новые санкции США против путиноидов.

Традиция, которую не стоит нарушать...

vea4ek 15 апреля 2018 | 21:09

На киче таких любят.

fedora2 15 апреля 2018 | 21:11

Поздравляю! Кирилл - лучший!

nanarysix 15 апреля 2018 | 21:14

fedora2: У вас, прокладок и Павленский был лучшим и Надия Савченко. На то вы и прокладки )))

vea4ek 15 апреля 2018 | 21:19

nanarysix:
Эх, помню страдания по акционисту и Надии)

malanoff 15 апреля 2018 | 21:53

nanarysix: Бастрыкину должна поступить от тебя установка , что Серебренников Золотую маску своровал и теперь остается только найти доказательства этому.Будешь любимой женой скоро.

perrrkele_satttana 15 апреля 2018 | 21:20

Серебренников, как человек, мне глубоко антипатичен. Холуй, приспособленец, подворовывал. Но то за что и как его судят напоминает мне ситуацию с Платошей Лебедевым (банчок МЕНАТЕП). Конченую тварь и подонка осудили, но... не за ТО, что эта гадина сделала. Приговор был фальшавый, срок реальный и, потому я был не согласен с "прИговором".
Серебренников стал "лауреатом" за то, что потерпевший. Проявили "поддержку" маскавскому гламурнику

lion64___3 15 апреля 2018 | 21:21

премия "петушок - золотой гребешок" вручена зильберовичу

alex_melnikov Алексей Мельников 15 апреля 2018 | 21:25

Молодец! Отлично!

skripal_live 15 апреля 2018 | 21:33

alex_melnikov: "Яблоко" приветствует казнокрадство?
Слава богу, оно давно сгнило...

mordechai_blinchikov 15 апреля 2018 | 21:54

skripal_live:
Американцы подвергли санкциям коррумпированных российских чиновников и миллиардеров. Наше же правительство готово наказать за это тяжелейшим образом (в принципе, приговорить к отсроченной смертной казни) собственный народ (тех из нас, кто не здоров).
Для сведения: Всего в Государственном регистре лекарственных средств указано 1 019 препаратов, которые производятся в Соединенных Штатах Америки. Основные, крупнейшие производители среди американских фармацевтических компаний, представленных на нашем рынке, это: Pfizer, Merck, Abbott Laboratories, Johnson & Johnson, Eli Lilly, Gilead Sciences, Bristol-Myers Squibb.
Более того, нет сомнения, что большая часть европейцев вскоре присоединится к новым санкциям. А тут уже и не будет смысла перечислять названия компаний.
....А вы лечитесь корой дуба и отваром боярышника, как завещал великий Толстой. Пётр Олегович. Большего пресмыкающиеся не заслуживают. Хотели стерпеть всё ради величия родины - вперёд. Будь патриотом - безропотно сдохни больным и нищим

nestor199 15 апреля 2018 | 21:42

alex_melnikov: О видный власовец нарисовался. Шалом.

sasass 15 апреля 2018 | 21:31

В России любят преследуемых и делают из них героев,но не заслуженных , а лубочных ....

vladimirgornitsky 15 апреля 2018 | 21:41

Для того, чтобы в эти времена проголосовать за премию Серебренникову, нужно иметь мужество. Здорово, что есть люди, готовые вести себя достойно и порядочно. Такие люди есть всегда, даже и в более страшные времена. Но, к сожалению, порядочные люди не делают и не будут в обозримом будущем делать погоду в стране.

shtirlitz77 15 апреля 2018 | 21:58

vladimirgornitsky: "Здорово, что есть люди, готовые вести себя достойно и порядочно..."

"...Церемонию вручения 24-й театральной премии «Золотая Маска» директор фестиваля начала с поддержки фигурантов дела «Седьмой студии». Её цитирует Интерфакс.
«Наш фестиваль отражает то, что происходит в современном театре, главное свойство «Золотой маски» — объединять разных людей. (...) В течение последнего года мы переживаем трудные события. (...) Нет сомнений, что все они, Кирилл Серебренников, Софья Апфельбаум, Юрий Итин, Алексей Малобродский — замечательные профессиональные деятели. Мы все желаем им обрести возможность свободно работать», — сказала М.Ревякина..."

yuriyp 15 апреля 2018 | 21:53

В нашем суде это истолкуют как отягчающее обстоятельство...

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