«Манчестер Сити» в пятый раз в истории стал чемпионом Англии по футболу
Это произошло благодаря поражению ближайшего соперника «Манчестер Юнайтед», который уступил «Вест Бромвичу» со счетом 0:1. Для испанца Хосепа Гвардиолы этот титул стал вторым в качестве главного тренера «Манчестер Сити», до этого он выиграл с командой Кубок лиги.
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