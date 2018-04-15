«Манчестер Сити» в пятый раз в истории стал чемпионом Англии по футболу

Это произошло благодаря поражению ближайшего соперника «Манчестер Юнайтед», который уступил «Вест Бромвичу» со счетом 0:1. Для испанца Хосепа Гвардиолы этот титул стал вторым в качестве главного тренера «Манчестер Сити», до этого он выиграл с командой Кубок лиги.