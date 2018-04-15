Российский Минтранс готовит ответные санкции против США
Это подтвердил глава ведомства Максим Соколов. Какие меры могут быть приняты в области транспорта, он не уточнил, — передает РИА. Недавно под санкции США попали российские миллиардеры и связанные с ними компании. В пятницу в Госдуму был внесен законопроект об ответных мерах. В нем сказано, что правительство может ввести запрет или ограничения на ввоз в Россию лекарств, сельскохозяйственной продукции, продовольствия, а также алкоголя и табака из США и других государств.
Комментарии31
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vla7815 15 апреля 2018 | 20:36
Какую ногу отстрелит России Минтранс своими ответными санкциями ???????
ihtamnet 15 апреля 2018 | 20:39
vla7815: Пришла очередь хвоста.
pyccokokc 15 апреля 2018 | 20:44
ihtamnet: А ещё за ягодицу может укусить себя Россия - отравление гарантировано.
johnbmw Евгений Большаков 15 апреля 2018 | 20:47
РЕШИТЕЛЬНО отказываем Трампу в праве ездить на Калине!(с)Минтранс
danko1 15 апреля 2018 | 20:50
johnbmw: Идиоты и преступники во власти, стремящиеся сохранить награбленное и возможность грабить дальше.
Только и умеют Воронеж бомбить и санкции против россиян вводить.
Им, наверное, еще спасибо надо сказать за разрешение валежник бесплатно собирать.
tvitov66 15 апреля 2018 | 20:50
pyccokokc: я так подозреваю что наш отечественный минтранс поднимет нам тарифы, что бы проклятый Запад быстрее загнулся
luger_max_otto 15 апреля 2018 | 20:54
Разрешит давить американцев на дорогах?
novyrusich 15 апреля 2018 | 20:58
luger_max_otto: Нет, лишит российских ветеранов права бесплатного проезда на электричках.
kir_pich_101 15 апреля 2018 | 21:14
ihtamnet: А может они дороги уничтожат?
Как вариант...
preo 15 апреля 2018 | 20:44
vla7815: Паровозы будут пускать под откос. Под Воронежем.
aleksandr39 15 апреля 2018 | 20:56
vla7815: Россия запрещает эксплуатацию " Боингов " ,российский народ будет передвигаться исключительно на ослах .
vinokur 15 апреля 2018 | 21:34
aleksandr39: Хорошее предложение, тягловой силы в России предостаточно.
rampa 15 апреля 2018 | 20:40
готовят ответ на какие санкции? Прошлые или завтрашние?
oldfashy 15 апреля 2018 | 20:40
а что там уточнять - железный занавес, запретить интернет, обосраться и не жить.
gригорьич 15 апреля 2018 | 20:42
Запретят полеты Дельты. Американцы запретят Аэрофлот. Как в добрые 80-е будет сообщение через Франкфурт. Или Вену. Или Цюрих.
hz6691 15 апреля 2018 | 20:51
gригорьич: Она уже не летает из-за низкого спроса.
gригорьич 15 апреля 2018 | 21:19
hz6691: Проверил. Вы правы. Не летает. Придётся Минтрансу непосредственно Аэрофлот бомбить. Без посредников ещё интересней - больше народу пострадает.
sasass 15 апреля 2018 | 20:43
Удар под дых по собственному народу ....
len56 15 апреля 2018 | 20:47
Неужели диверсантов в тыл врага?
Мосты подрывать?
petrovitchcolyan 15 апреля 2018 | 20:49
Прекратить закупать Боинги и Аэробасы и строить свои лайнеры Ту и ИЛы и писец пиндосам.
Но для этого надо Минтранс тоже сократить, а так же все Правительство и Кремль ...
dedctolet 15 апреля 2018 | 20:57
petrovitchcolyan: достаточно Кремль сократить,и проблемы сами собой рассосутся
wojskowy Марек Качоровски 15 апреля 2018 | 21:01
petrovitchcolyan: С чего бы это? Цифры посмотрите: Сколько США и Франция с Англией и Германией выпускает самолётов и сколько продают России. И вторая цифра - сколько сама Россия выпускает самолётов. Первое, что произойдёт США и Европа перестанут поставлять детали для ремонта существующих Боингов и Аэробасов и прекратят их обслуживание. Максимум через год 90% парка самолётов РФ встанут на прикол. Но это не самое страшное, а то что перестанут поставлять комплектующие для "Суперджета" - 80% механизмов этого самолёта и авионика это поставки с запада. Та же картина и с МС -21. Так кому придёт этот как вы выразились "писец"? Генеральный директор ВСПМ уже предупредил, что отказ поставлять детали из титана Боингу превратит Верхнею Салду в город безработных. Ну если в Думе сидят в основном спортсмены и артисты, уровень интеллекта и тех и других по статистике значительно ниже среднего, то вы зачем свою глупость показываете.
amderma 15 апреля 2018 | 20:51
Запретить машины из США...ну в смысле отобрать вражеские машины у дипломатов США и пересадить их на на наши Волги...более страшного от Минтранса сложно представить...
Ну а если по чесноку, то не смешите Вы свой народ своими санкциями! Маргинальной части населения, на санкции начхать....они о санкциях ничего не слышали, и им все фиолетово ...есть санкции или нет. Ну а люди образованные , понимают , что кроме нас, простого народа , от контр санкций никто не страдает!....самим чинушкам не смешно от того что они делают и предлагают сделать.... может из учебника истории вырезать упоминание об Америке...Во, вот это ход!
ura_123 15 апреля 2018 | 21:02
Минтранс... Запретят маршрутки в Воронеже?
max3446 15 апреля 2018 | 21:04
С понедельника, 16 апреля, все рейсы переводят в новый аэровокзальный комплекс аэропорта «Симферополь». Об этом РИА Новости Крым сообщил директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью главной воздушной гавани Крыма Игорь Лаптев.
«С 16 апреля с 8.00 новый терминал приступает к операционной деятельности. Все самолеты будут прилетать и улетать из него», — сказал РИА Новости Крым Игорь Лаптев.
Новый аэровокзальный комплекс Симферополя — самый крупный инвестиционный проект Крыма стоимостью 32 миллиарда рублей. Терминал сможет обслуживать 6,5 миллиона пассажиров в год, власти обещают ввести комплекс в эксплуатацию до начала курортного сезона.
Слава России. Стране 404 (некогда Украина) никогда нечто подобное не построить
grigorev 15 апреля 2018 | 21:13
max3446: /Слава России. Стране 404 (некогда Украина) никогда нечто подобное не построить /
Рано радуешься. Кто летать и на чем будет, если Боинги и Аэробасы запретят.
max3446 15 апреля 2018 | 21:32
grigorev: врятли запретят, поскольку они по сути российского производства, из нашего титана делаются и пендосы на коленях приползут если мы вдруг запретим титан этой недостане пендостану продавать
ura_123 15 апреля 2018 | 21:33
max3446: кирюшко,откуда там 6.5 миллионов пассажиров,куда и откуда???
svoi216 15 апреля 2018 | 21:05
В стародавние времена в Россию из Америки завезли картофель,табак, кукурузу, Ну а потом пошло и поехало - автомобили , трактора, самолеты , компьютеры , мобильники. Может разом отказаться от всех этих заморских штучек да придумать что нибудь своё -рассейское и ввести на него санкции (или антисанкции как правильнее?)
nigelliri56 15 апреля 2018 | 21:13
"...правительство может ввести запрет или ограничения на ввоз в Россию лекарств, сельскохозяйственной продукции, продовольствия, а также алкоголя и табака из США и других государств...."
Минтранс введет свои ответные санкции и сразу россияне станут здоровее, продукты питания вкуснее, табак душистее и алкоголь алкогольнее.
alo0000 15 апреля 2018 | 21:41
Запретить въезд американских фур на Чукотку!