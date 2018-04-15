Российский Минтранс готовит ответные санкции против США

Это подтвердил глава ведомства Максим Соколов. Какие меры могут быть приняты в области транспорта, он не уточнил, — передает РИА. Недавно под санкции США попали российские миллиардеры и связанные с ними компании. В пятницу в Госдуму был внесен законопроект об ответных мерах. В нем сказано, что правительство может ввести запрет или ограничения на ввоз в Россию лекарств, сельскохозяйственной продукции, продовольствия, а также алкоголя и табака из США и других государств.