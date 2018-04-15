В Екатеринбурге умер журналист Максим Бородин, который сообщил о гибели российских наемников в Сирии
В пятницу он выпал из окна своей квартиры на пятом этаже и впал в кому. Для самоубийства у Максима Бородина не было никаких поводов, — сказала изданию «МБХ Медиа» Полина Румянцева, главный редактор РИА «Новый день», в котором работал журналист.
Комментарии29
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danko1 15 апреля 2018 | 20:37
Сволочи последние.
Не только гласность Путин убил, но его холуи убивают тех, кто осмеливается правду говорить.
Соболезнования семье погибшего журналиста.
golfinder 15 апреля 2018 | 20:39
danko1: Ассанж тоже правду говорит,что то его демократическая страна посадить хочет.
patrik05 15 апреля 2018 | 20:40
В Екатеринбурге умер журналист Максим Бородин, который сообщил о гибели российских наемников в Сирии...
Клеветникам России.
poluputing 15 апреля 2018 | 20:43
patrik05: не только хохлов не жаль , но и соотечественников? Фашиствующие граждане соответствующей страны, однако
patrik05 15 апреля 2018 | 20:48
poluputing:
Граждане России, которые мало того, что радуются гибели российских ребят в Сирии, но ещё приделывают к этим новостям ещё рожки да ножки, вроде Руслана Левиева или этого пидора Максима Бородина, хуже любого украинского националиста.
grigorev 15 апреля 2018 | 21:05
patrik05: /Граждане России, которые мало того, что радуются гибели российских ребят в Сирии,/
Сообщить о гибели российских ребят в Сирии это по-твоему плохо, а похоронить их в тихую это хорошо?
midnightblues 15 апреля 2018 | 21:17
patrik05: А кто этих ваших ребят послал в эту атаку??
Их начальство договорилаось со штатниками
Есть такое соглашение-вагнеровцев не привозить в Россию
ura_123 15 апреля 2018 | 20:57
golfinder: И Сноуден! Правильно?
grigorev 15 апреля 2018 | 21:01
golfinder: /что то его демократическая страна посадить хочет./
Но ведь не убивает.
golfinder 15 апреля 2018 | 22:01
grigorev: убили бы, даже не сомневайся.
Страны разносят в пух и прах.
tvitov66 15 апреля 2018 | 20:40
danko1: могли бы и "Новичком" ... но средство оказалось не надежное
nelibermot19 15 апреля 2018 | 20:53
tvitov66: могли бы просто дубиной по башке, на кой его из окна выбрасывать, живого? Представьте сами как человек орёт, когда его пытаются выбросить? Упирается рукаии, ногами, все соседи слышат звуки борьбы, разбивающихся стёкол. Да и с 5-го этажа выжить можно влёгкую.
Так что сам допился видать товарисч и сиганул
antiboh 15 апреля 2018 | 20:54
tvitov66: видимо так..
nanarysix 15 апреля 2018 | 20:59
danko1: Ой... брехло выпало...
grigorev 15 апреля 2018 | 21:07
nanarysix: /Ой... брехло выпало... /
Подбери скорей, как жить-то выживать будешь!
kir_pich_101 15 апреля 2018 | 21:12
danko1: А чекисты утверждают, что это у них самая опасная профессия.
А сами дохнут от цирроза и ожирения.
ivanov356 15 апреля 2018 | 20:39
Сейчас, пользуясь всякими запрещёнными приборами с излучениями, могут всё, и руки карлику в благодарности захочется целовать.
leomosk16 15 апреля 2018 | 20:43
////В Екатеринбурге умер журналист Максим Бородин, который сообщил о гибели российских наемников в Сирии...////
Даже если его совесть заела за его говнофейки, так-то, уж, из окна прыгать, не надо бы....
Покаялся бы публично во лжи своей, глядишь, и полегчало бы на душе, и жить дальше захотелось бы с чистой совестью...
direct 15 апреля 2018 | 20:44
Все действия власти как у обычной ОПГ в 90е, что на международной арене, что внутри страны (ложь, убиства, распальцовка, контроль частного бизнеса).
virgenu 15 апреля 2018 | 20:48
Обычная история в мафиозных бандах.Страна давно живёт по их понятиям, бессудные убийства вошли в норму. Путинизм на марше.
peresvet73 15 апреля 2018 | 20:54
Путин убил! Как уж он там всё это организовал, через скольких посредников, каким намёком команду отдавал - не столь и важно. Путин убийца!
max3446 15 апреля 2018 | 21:02
вот интересно, когда выяснится что он или сам выпрыгнул и по пьяни выпал, все те кто тут сейчас власть обвиняет в этой смерти, извинятся перед человечество за свои необоснованные обвинения?
ostapbey 15 апреля 2018 | 21:14
max3446: ты с Пуго начинаешь Кручиниться?
Даже
peresvet73 15 апреля 2018 | 21:03
Дорогим россиянам повысят стоимость проезда, чтоб пиндосы загнулись!
futbolist73 15 апреля 2018 | 21:04
Ребята, приехали и уже давно! Захватившие страну ОПГ объявило войну журналистам и гражданам, т.е тем кто не ходил на выборы, говорит правду даже на кухне, в кругу своих близких и друзей! Ребята, лично я жду, когда терпение лопнет у тех кого называют населением. Биомасса!!! Неужели и вправду по сурковски житьс этим 400 лет? Бедные дети ваши, а на вас и крест ставить должно быть жалко!
Родным и близким убитого журналиста мои соболезнования!
Герои не умирают, а если и погибают в бою, то однажды! С позором жить детям каждого члена ОПГ предрешено! Позор их не смыть!
komandarm___68 15 апреля 2018 | 21:05
Заврался и запутался? Стало стыдно...))
gogiagiorgi 15 апреля 2018 | 21:06
В Екатеринбурге умер журналист Максим Бородин, который сообщил о гибели российских наемников в Сирии
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Вперед, к царству тьми!...
Истребитее всяких там антибиотиков!
Антибиотики не дают распространитсья красно-коричневой чуме...
Значит, надо етих антибиотиков истребить!..
Вперед, к царству тьми!...
salut__521 15 апреля 2018 | 21:18
Ну не каждый на "новичка" наговорил, кому-то надо и полетать... (из размышлений Бортникова)
alo0000 15 апреля 2018 | 21:45
Это о нем сказал сегодня Кисель, цитируя Ширака:»Он упустил возможность промолчать».