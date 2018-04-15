Z Архив новостей новости
5 29 6 7035
20:31, 15 апреля 2018

В Екатеринбурге умер журналист Максим Бородин, который сообщил о гибели российских наемников в Сирии

В пятницу он выпал из окна своей квартиры на пятом этаже и впал в кому. Для самоубийства у Максима Бородина не было никаких поводов, — сказала изданию «МБХ Медиа» Полина Румянцева, главный редактор РИА «Новый день», в котором работал журналист.

Комментарии

29

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

danko1 15 апреля 2018 | 20:37

Сволочи последние.
Не только гласность Путин убил, но его холуи убивают тех, кто осмеливается правду говорить.
Соболезнования семье погибшего журналиста.

golfinder 15 апреля 2018 | 20:39

danko1: Ассанж тоже правду говорит,что то его демократическая страна посадить хочет.

patrik05 15 апреля 2018 | 20:40

В Екатеринбурге умер журналист Максим Бородин, который сообщил о гибели российских наемников в Сирии...

Клеветникам России.

poluputing 15 апреля 2018 | 20:43

patrik05: не только хохлов не жаль , но и соотечественников? Фашиствующие граждане соответствующей страны, однако

patrik05 15 апреля 2018 | 20:48

poluputing:

Граждане России, которые мало того, что радуются гибели российских ребят в Сирии, но ещё приделывают к этим новостям ещё рожки да ножки, вроде Руслана Левиева или этого пидора Максима Бородина, хуже любого украинского националиста.

grigorev 15 апреля 2018 | 21:05

patrik05: /Граждане России, которые мало того, что радуются гибели российских ребят в Сирии,/
Сообщить о гибели российских ребят в Сирии это по-твоему плохо, а похоронить их в тихую это хорошо?

midnightblues 15 апреля 2018 | 21:17

patrik05: А кто этих ваших ребят послал в эту атаку??
Их начальство договорилаось со штатниками
Есть такое соглашение-вагнеровцев не привозить в Россию

ura_123 15 апреля 2018 | 20:57

golfinder: И Сноуден! Правильно?

grigorev 15 апреля 2018 | 21:01

golfinder: /что то его демократическая страна посадить хочет./
Но ведь не убивает.

golfinder 15 апреля 2018 | 22:01

grigorev: убили бы, даже не сомневайся.
Страны разносят в пух и прах.

tvitov66 15 апреля 2018 | 20:40

danko1: могли бы и "Новичком" ... но средство оказалось не надежное

nelibermot19 15 апреля 2018 | 20:53

tvitov66: могли бы просто дубиной по башке, на кой его из окна выбрасывать, живого? Представьте сами как человек орёт, когда его пытаются выбросить? Упирается рукаии, ногами, все соседи слышат звуки борьбы, разбивающихся стёкол. Да и с 5-го этажа выжить можно влёгкую.

Так что сам допился видать товарисч и сиганул

antiboh 15 апреля 2018 | 20:54

tvitov66: видимо так..

nanarysix 15 апреля 2018 | 20:59

danko1: Ой... брехло выпало...

grigorev 15 апреля 2018 | 21:07

nanarysix: /Ой... брехло выпало... /
Подбери скорей, как жить-то выживать будешь!

kir_pich_101 15 апреля 2018 | 21:12

danko1: А чекисты утверждают, что это у них самая опасная профессия.
А сами дохнут от цирроза и ожирения.

ivanov356 15 апреля 2018 | 20:39

Сейчас, пользуясь всякими запрещёнными приборами с излучениями, могут всё, и руки карлику в благодарности захочется целовать.

(комментарий скрыт)
(комментарий скрыт)

leomosk16 15 апреля 2018 | 20:43

////В Екатеринбурге умер журналист Максим Бородин, который сообщил о гибели российских наемников в Сирии...////

Даже если его совесть заела за его говнофейки, так-то, уж, из окна прыгать, не надо бы....

Покаялся бы публично во лжи своей, глядишь, и полегчало бы на душе, и жить дальше захотелось бы с чистой совестью...

(комментарий скрыт)

direct 15 апреля 2018 | 20:44

Все действия власти как у обычной ОПГ в 90е, что на международной арене, что внутри страны (ложь, убиства, распальцовка, контроль частного бизнеса).

virgenu 15 апреля 2018 | 20:48

Обычная история в мафиозных бандах.Страна давно живёт по их понятиям, бессудные убийства вошли в норму. Путинизм на марше.

(комментарий скрыт)

peresvet73 15 апреля 2018 | 20:54

Путин убил! Как уж он там всё это организовал, через скольких посредников, каким намёком команду отдавал - не столь и важно. Путин убийца!

(комментарий скрыт)

max3446 15 апреля 2018 | 21:02

вот интересно, когда выяснится что он или сам выпрыгнул и по пьяни выпал, все те кто тут сейчас власть обвиняет в этой смерти, извинятся перед человечество за свои необоснованные обвинения?

ostapbey 15 апреля 2018 | 21:14

max3446: ты с Пуго начинаешь Кручиниться?
Даже

peresvet73 15 апреля 2018 | 21:03

Дорогим россиянам повысят стоимость проезда, чтоб пиндосы загнулись!

futbolist73 15 апреля 2018 | 21:04

Ребята, приехали и уже давно! Захватившие страну ОПГ объявило войну журналистам и гражданам, т.е тем кто не ходил на выборы, говорит правду даже на кухне, в кругу своих близких и друзей! Ребята, лично я жду, когда терпение лопнет у тех кого называют населением. Биомасса!!! Неужели и вправду по сурковски житьс этим 400 лет? Бедные дети ваши, а на вас и крест ставить должно быть жалко!
Родным и близким убитого журналиста мои соболезнования!
Герои не умирают, а если и погибают в бою, то однажды! С позором жить детям каждого члена ОПГ предрешено! Позор их не смыть!

komandarm___68 15 апреля 2018 | 21:05

Заврался и запутался? Стало стыдно...))

gogiagiorgi 15 апреля 2018 | 21:06

В Екатеринбурге умер журналист Максим Бородин, который сообщил о гибели российских наемников в Сирии
-------------
Вперед, к царству тьми!...
Истребитее всяких там антибиотиков!
Антибиотики не дают распространитсья красно-коричневой чуме...
Значит, надо етих антибиотиков истребить!..

Вперед, к царству тьми!...

(комментарий скрыт)

salut__521 15 апреля 2018 | 21:18

Ну не каждый на "новичка" наговорил, кому-то надо и полетать... (из размышлений Бортникова)

(комментарий скрыт)

alo0000 15 апреля 2018 | 21:45

Это о нем сказал сегодня Кисель, цитируя Ширака:»Он упустил возможность промолчать».

Самое обсуждаемое

Новости

Швейцарская лаборатория не подтвердила версию главы российского МИДа об отравлении Скрипалей химическим веществом ВZ

5 110 6 6621
Блоги

Посол России в США А.Антонов: «Вся ответственность – на Вашингтоне, Лондоне и Париже» Реализуется заранее запланированный сценарий. Нам опять грозят. Мы предупреждали, что такие действия не останутся без последствий…

5 303 6 19710 14.04
Kсирия, политика, сша, общество, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Очередная «химия» с российским «привкусом» Обсуждений с фактами в руках и независимых исследований Вашингтон боится как огня. Ему гораздо удобнее опираться на профессиональных поставщиков фейковых фактов

5 119 6 11607 08.04
Kсша, рф, сирия, политика, события
Новости

Вашингтон предупредил Москву о подготовке новых санкций из-за Сирии Посол США Джон Хантсман направил соответствующее письмо в российский МИД…

5 75 6 6993
Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

Мюнстер: больной, одинокий, убийца В субботний солнечный теплый день в историческом центре уютного университетского городка Мюнстер психически тяжело больной 48-летний мужчина на своем автофургоне марки «Фольксваген Калифорния» наехал на группу сидящих в кафе людей…

5 216 6 20844 09.04
Kполитика, общество, германия, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Сначала на сирийском народе испробовали «арабскую весну», сейчас американские умные ракеты За всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности. Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу…

5 296 6 29026 14.04
Kсирия, война, сша, общество, политика, мнения
Новости

Вашингтон предупредил Москву о подготовке новых санкций из-за ситуации в Сирии Американский посол Джон Хантсман направил соответствующее письмо в российский МИД…

5 51 6 5268
Новости

Сирия отразила ракетный удар международной коалиции советскими системами ПВО Их президент Башар Асад похвалил на встрече в Дамаске с делегацией российских парламентариев…

5 74 6 7730
Блоги

Илья Яшин политик

Иду на выборы Считаю варварской политику мэра Собянина и партии «Единая Россия» в отношении нашей столицы. Хочу изменить эту систему и развернуть город лицом к людям…

5 120 6 12752 11.04
8читать ;смотреть
Kмосква, мэр, политика, выборы, видео, мнения
Блоги

Наталья Фролова корреспондент «Эха Москвы» в Литве

Не мучайтесь! Говорите по-русски В Литве, где русских всегда было меньшинство, никогда не стоял русский вопрос – здесь боролись с Советами…

5 117 6 12585 09.04
Kотношения, литва, грузия, события
Блоги

Дональд Трамп о ракетном ударе по Сирии: Может быть, очень скоро или совсем не скоро! Президент США заявил в «Твиттере», что никогда не говорил о сроках нанесения удара…

5 172 6 19174 12.04
Kсирия, сша, рф, конфликты, трамп, события
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Первым праймериз предложил именно я Илья Яшин имеет на это полное право – но при этом еще два месяца назад публично обещал, что не пойдет на выборы против меня. Я искренне считал, что мы находимся в партнерских отношениях…

5 65 6 7337 11.04
Kполитика, общество, власть, навальный, яшин, мнения
Блоги

Владимир Путин: Россия самым серьёзным образом осуждает нападение на Сирию Вновь, как и год назад, когда США атаковали в Сирии авиабазу «Шайрат», в качестве предлога использована инсценировка применения отравляющих веществ против гражданского населения…

5 614 6 73360 14.04
Kрф, сирия, события
Новости

США готовят санкции против России за поддержку сирийского режима Башара Асада Соответствующее письмо на днях направил в российский МИД американский посол Джон Хантсман…

5 54 6 6753
Блоги

Генпрокуратура: Березовский был больше всех заинтересован в убийстве Литвиненко Ведомство публикует копии документов по делу о расследовании смерти бывшего офицера ФСБ…

5 100 6 12640 09.04
Kрф, расследования, документы, события
Новости

Хейли: Трамп готов отдать приказ о новых ударах по Сирии Это произойдет в случае, если сирийский лидер Башар Асад опять применит химическое оружие…

5 42 6 5534

Популярное за неделю

Новости

Швейцарская лаборатория не стала подтверждать слова Лаврова о веществе, которым пытались отравить Скрипаля и его дочь Министр иностранных дел России накануне утверждал, что специалисты исследовательского центра установили ряд возможных веществ…

5 46 6 35291
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Российские генералы при упоминании об Асаде стыдливо отводят глаза: «не досмотрели: отвернешься, а он, гаденыш, уже куда-нибудь ядовитые газы пускает». Вот завели гадкого дружка, у которого недержание ядовитых газов…

5 110 6 170167 11.04
#слушать 49:15 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Kполитика, государство, общество, сетевизор, передачи, видео
Голосование
Кто ваш кандидат в мэры Москвы?
5 61 6 45537 12.04
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Нам объявлена война. С кем Вы, Владимир Владимирович? У большинства россиян назрел большой вопрос — почему если у нас есть такая мощь, ракеты на ядерной тяге, уникальное оружие, почему нас никто не боится и пинает, как только может?..

5 756 6 257237 11.04
Kполитика, рф, власть, путин, общество, экономика, финансы, события
Блоги

«Настоящее время» блог проекта

+ «Если в Минобороны сидят идиоты» «Если в Минобороны сидят идиоты» Эксперты оценивают вероятность большой войны из-за Сирии…

5 262 6 206462 12.04
8читать ;смотреть
Kсирия, сша, рф, политика, конфликты, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6893096
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3408479

Сегодня в эфире