Американский постпред при ООН Ники Хейли сказала о том, что США объявят о новых санкциях против России в понедельник...

Санкции США в экономическом плане гораздо болезненнее бьют по России. Такое мнение высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» политолог Дмитрий Орешкин.

«Санкции и контрсанкции — это с одной стороны борьба информационная, а в экономическом плане, конечно, они гораздо болезненнее бьют по России. Потому что технологическое развитие задерживается. Не надо делать вид, что у нас есть своя элементная база, или у нас есть свои наработки в области искусственного интеллекта. Может быть, они и есть, но не работают или работают плоховато», — сказал он.

Д.Орешкин добавил, что последствия американских санкций российское общество может ощутить в недалеком будущем.

«Это для населения не то, чтобы непосредственно обременение, но торможение, которое через 2 года или 5 лет станет по существу уже неподъемным. То есть жить-то мы будем, но просто качество жизни будет постепенно ухудшаться. Вряд ли этот процесс остановится. Так что Америка свое дело знает, у нее вполне понятное неторопливая проактивная стратегия, а мы можем в ответ только смеяться крепким здоровым смехом «Искандеров»», — заключил он.