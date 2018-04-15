Американский постпред при ООН Ники Хейли сказала о том, что США объявят о новых санкциях против России в понедельник
Санкции США в экономическом плане гораздо болезненнее бьют по России. Такое мнение высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» политолог Дмитрий Орешкин.
«Санкции и контрсанкции — это с одной стороны борьба информационная, а в экономическом плане, конечно, они гораздо болезненнее бьют по России. Потому что технологическое развитие задерживается. Не надо делать вид, что у нас есть своя элементная база, или у нас есть свои наработки в области искусственного интеллекта. Может быть, они и есть, но не работают или работают плоховато», — сказал он.
Д.Орешкин добавил, что последствия американских санкций российское общество может ощутить в недалеком будущем.
«Это для населения не то, чтобы непосредственно обременение, но торможение, которое через 2 года или 5 лет станет по существу уже неподъемным. То есть жить-то мы будем, но просто качество жизни будет постепенно ухудшаться. Вряд ли этот процесс остановится. Так что Америка свое дело знает, у нее вполне понятное неторопливая проактивная стратегия, а мы можем в ответ только смеяться крепким здоровым смехом «Искандеров»», — заключил он.
Комментарии26
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johnbmw Евгений Большаков 15 апреля 2018 | 20:35
ну что? кто из алигархов завидовал дерипаске???? - выходи по одному ... в очередь, сукины дети - В ОЧЕРЕДЬ!!!
patrik05 15 апреля 2018 | 20:37
Американский постпред при ООН Ники Хейли сказала о том, что США объявят о новых санкциях против России в понедельник...
Ники Хейли? А ООН здесь причём, откуда эта (...) знает про санкции или там вся контора, во главе с С.Пархоменко, на эти санкции "работает"?
zz682 15 апреля 2018 | 20:40
patrik05: следующих характеристик зоны поражения модернизированного ЗРК, которому присвоен индекс "Печора-2А": минимальная дальность - 3,5 км, максимальная дальность - 28 км, минимальная высота - 20 м, максимальная высота - 24000 м, максимальный параметр цели - 24 км, максимальная скорость поражаемых воздушных целей -до 700-750 м/с, вероятность поражения цели одной ракетой в существующей зоне поражения составляет 0,72-0,99 и в расширенной зоне поражения 0,51-0,99.По оценке журнала Forbes самое дорогое заброшенное здание в мире находится в Сирии. Его стоимость с учетом выпущенных по нему ракет и передислокации флота НАТО составила более 500 млн$.
Спасибо пиндосам убрали никому ненужный хлам https://pp.userapi.com/c844618/v844618225/2a237/hXlkEAMQ9Qk.jpg
greying_eagle 15 апреля 2018 | 21:44
zz682: Вас грубо недоинформировали. Махимальная скорость цели - вторая космическая.
Мели емеля, бумага любую хрень выдержит, в отличие от рос экономики. А это ты, емеля, на своей троллиной шкуре скоро сам почуствуешь.
holic 15 апреля 2018 | 20:40
patrik05: До лишнехромосомных начинает доходить, что после нескольких лет "настамнет" и "вывсеврете", Запад решил больше не тратить время на доказательства очевидного. И теперь у РФ такая репутация, что против них можно просто вводить санкции когда и за что захочется. Это как в футболе говорят, что наиграл на удаление и теперь за любой фол могут выгнать. И все поймут(с)
patrik05 15 апреля 2018 | 20:44
holic:
Ты наверное украинский вафлёр, раз надеешься на американского дядю? Ну, это ты зря - первый кто пострадает, когда пружина санкций дойдёт до предела, это будут украинские жопашники - россияне признают независимость Донбасса и Луганска.
johnbmw Евгений Большаков 15 апреля 2018 | 20:45
"россияне признают независимость Донбасса и Луганска" - огласите ВЕСЬ список пжлста ...
danko_swenja 15 апреля 2018 | 20:57
johnbmw: «ГоловкА!» !!! .... мдк. ...
holic 15 апреля 2018 | 20:51
patrik05: Признание или не признание россиян уже мало кому интересно и важно. Вон Крым признали и что? Грабли разложены - уперед!
patrik05 15 апреля 2018 | 21:02
holic:
Для украинцев может и не важно, а для русскоязычных украинцев ЛНР-ДНР, это наверняка очень важно. Как было важно для абхазцев и южных осетин, которые 20 лет воевали с грузинской свиньёй, а после признание Россией и ввода на их территории российских миротворцев, там перестали гибнуть люди.
holic 15 апреля 2018 | 21:10
patrik05: Вот что у вас в голове? Любым русскоязычным безопасно там, где нет "русскоязычных" ихтамнетов...
Это тебе говорит русскоязычный киевлянин с татарской фамилией.
zombulker 15 апреля 2018 | 21:59
patrik05: "а для русскоязычных украинцев ЛН" Теперь ты русскоязычная украинка и у тебя был выкидыш от бандероавца. Угадал, грязножопая?
mordechai_blinchikov 15 апреля 2018 | 22:02
patrik05: -похоже ты крепко (•̪●) бнулся пролетая над гнездом ...
greying_eagle 15 апреля 2018 | 21:47
patrik05: Скоро россиянам не до признаний будет. Будут в очереди за талонами на хлеб и молоком для детишек стоять.
aleksandr39 15 апреля 2018 | 20:53
patrik05: В ответ в России закрываются все аптеки и больницы , лечится народ будет исключительно " боярышником " и кокаином который ввозит в России наш МИД .
slsde 15 апреля 2018 | 20:52
Так и будут хвост рубить по частям..и по самую шею...вот чо вавану ровно на попе не сиделось...как щас помню 2007 год нефть 120, бакс 25, бензин 17, зарплата 40 тыр...не, ну чо не так было?
josepp 15 апреля 2018 | 20:53
Она заявила о возможности химической атаки на территории США. Сумасшедшая. Или они что то затевают. Какой то спектакль с "ядами" и "пострадавшими". Хотя, такие могут и всерьёз своих граждан травануть.
dedctolet 15 апреля 2018 | 21:01
Владельцам рублёвых счетов приготовиться,и занять очередь в обменник
linda1967 15 апреля 2018 | 21:06
Пока не будет эмбарго на нефть и газ, все бесполезно.
greying_eagle 15 апреля 2018 | 21:49
linda1967: До нефтяного уже недалеко. Будут в Китай с большим дискаунтом продавать, как когда-то Иран
sasass 15 апреля 2018 | 21:13
Американцы понимают , что Советские баллистические ракеты "Воевода" через пять лет полностью себя исчерпают и станут непригодными ,а новые "Сармат" не сумеют сделать в условиях санкции и тогда Россию можно будет брать с голыми руками....И Российская власть это тоже понимает и поэтому пока "Воеводы " боеспособны власть торопиться взять вверх над супостатами и возникает проблема не шуточная которую сегодня и наблюдаем....
avorozhev Александр Ворожев 15 апреля 2018 | 21:33
Рашка попадает в цугцванг и это надолго!
khot 15 апреля 2018 | 21:40
"А теперь - Горбатый!"
grigorcar 15 апреля 2018 | 21:57
"потому что технологическое развитие задерживается"
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ладно. получили отмазку.
но это ж только щас? а до прошлого года почему тормозили?
sab171 15 апреля 2018 | 22:00
походу 76% оказалось маловато, надо было что-то за 90% пририсовать чтобы уже наверняка- в едином порыве, с "новым честным" президентом, да с головой окунуться в чучхе.
sofist22 15 апреля 2018 | 22:01
"И я сказал ему: Чудак! Устал ведь, отдохни! ( В. Высоцкий "Песенка боксёра" )