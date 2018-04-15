Находящийся под домашним арестом Серебренников получил «Золотую маску» за постановку «Чаадского»
Церемония награждения проходит на Новой сцене Большого театра в воскресенье.
Награду за режиссёра, который находится под домашним арестом, получал продюсер спектакля Павел Каплевич.
«Хочу выразить благодарность, что мы все так поддерживаем Кирилла и хочу выразить уверенность, что справедливость восторжествует. Кирилл, мы с тобой», — сказал П.Каплевич.
Лучшим спектаклем в категории «Оперетта/мюзикл» стал «Суинни Тодд. Маньяк-цирюльник с Флит-Стрит» Алексея Франдетти Театра на Таганке. За эту же постановку отметили режиссера и исполнителя главной мужской роли (Петр Маркин).
Теодор Курентзис стал лучшим в номинации «Лучшая работа дирижера в балете» (постановка «Золушка» пермского театра оперы и балета имени П.И.Чайковского).
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