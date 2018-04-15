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Эксклюзив Эха 20:19, 15 апреля 2018

Политолог Малашенко: Основная цель санкций – показать несостоятельность российского лидера

Американский постпред при ООН Ники Хейли сказала о том, что США объявят о новых санкциях против России в понедельник. Основная цель санкций – показать несостоятельность российского лидера. Такое мнение высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» политолог Алексей Малашенко.

«У них есть одна главная идея — это объяснить правящему классу и всему обществу, что все, что делает Владимир Путин, все это делается в ущерб России, что все это ее разваливает», — сказал он.

А.Малашенко отметил, что трудно предсказать, кого именно коснутся в этот раз санкции. Но высокопоставленные лица, по его мнению, которые могут попасть под персональные санкции, пострадают в меньшей степени, чем простое население России.

«То, как мы относились к этим санкциям с юмором — это было глупо, потому что в это не верили. А вот сейчас это действительно начинает ударять, пока бьет по верхушке, по чиновникам по всем, и за счет кого они будут выкручиваться? Сейчас говорить о том, по кому эти санкции сработают, очень трудно. Но в итоге, если мы посмотрим динамику — это работает на все российское общество», — заключил политолог.

Комментарии

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chapter_2 15 апреля 2018 | 20:22

Основная цель санкций – показать несостоятельность империалистической политики Кремля.

johnbmw Евгений Большаков 15 апреля 2018 | 20:27

ну что? кто из алигархов завидовал дерипаске???? - выходи по одному ... в очередь, сукины дети - В ОЧЕРЕДЬ!!!

ilja13 15 апреля 2018 | 20:23

Политолог почему-то ассоциируется со словом политолух...)))) Разлито фиг знает что, и ни о чём. Ну понятно, Малашенко, однако.

danko1 15 апреля 2018 | 20:23

Несостоятельность Путина, не только дающего лживые обещания, но и несущего постоянно бред, устроившего мафиозную власть из приближенных бандитов, толлько совсем зомбированным не видна.

tour 15 апреля 2018 | 20:30

danko1:
“Ложь, ложь, ложь... Ложь - во спасение, ложь - во искупление вины, ложь - достижение цели, ложь - карьера, благополучие, ордена, квартира... Ложь! Вся Россия покрылась ложью как коростой”.
В.М. Шукшин
Когда у тебя лексикон пахана, ужимки босяка и повадки киллера, надо быть готовым к тому, что все убийства "на районе" будут связывать с твоим именем. В итоге с Путиным, фактически никто не дружит, не уважает. Ему сопротивляются и презирают.....
Беда однако, на имеющейся репутации далеко от международного трибунала не уедешь.

novyrusich 15 апреля 2018 | 20:24

Угробит вова Россию под радостные крики быдла.

johnbmw Евгений Большаков 15 апреля 2018 | 20:28

novyrusich: УЖЕ ... хотя, конечно, ещё есть куда ...

aleks50 Алексей Клубников 15 апреля 2018 | 20:26

Бедные портянки, ведь им придётся вылизывать воровской властный зад за гораздо меньшие суммы, санкции общак укоротили.

(комментарий скрыт)

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