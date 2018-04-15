Политолог Малашенко: Основная цель санкций – показать несостоятельность российского лидера

Американский постпред при ООН Ники Хейли сказала о том, что США объявят о новых санкциях против России в понедельник. Основная цель санкций – показать несостоятельность российского лидера. Такое мнение высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» политолог Алексей Малашенко.

«У них есть одна главная идея — это объяснить правящему классу и всему обществу, что все, что делает Владимир Путин, все это делается в ущерб России, что все это ее разваливает», — сказал он.

А.Малашенко отметил, что трудно предсказать, кого именно коснутся в этот раз санкции. Но высокопоставленные лица, по его мнению, которые могут попасть под персональные санкции, пострадают в меньшей степени, чем простое население России.

«То, как мы относились к этим санкциям с юмором — это было глупо, потому что в это не верили. А вот сейчас это действительно начинает ударять, пока бьет по верхушке, по чиновникам по всем, и за счет кого они будут выкручиваться? Сейчас говорить о том, по кому эти санкции сработают, очень трудно. Но в итоге, если мы посмотрим динамику — это работает на все российское общество», — заключил политолог.