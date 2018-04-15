Трое детей президента Сирии жили в «Артеке» наравне со всеми, сообщил директор лагеря
Алексей Каспржак сказал ТАСС, что перед приездом ребят из Сирии была единственная проблема – найти вожатых со знанием арабского. Но дети Башара Асада говорили и на английском, добавил глава «Артека». О том, что в лагере отдыхали в прошлом году дети сирийского лидера, сообщил участник российской делегации после переговоров в Дамаске. На Украине это расценили как нарушение госграницы и внесли Башара Асада в базу данных сайта «Миротворец».
Комментарии9
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mikhail_spb_ 15 апреля 2018 | 20:07
Так эти дети - кого надо дети.
Кореша нацдилера.
А ведь неподготовленный человек может решить, что это те дети, которые пострадали от российских бомб, но выжили.
rsilk 15 апреля 2018 | 20:13
mikhail_spb_: вржатими были офицеры ФСБ обыкновенные))
alehan22274 15 апреля 2018 | 20:15
Очевидно, это были единственные сирийцы которые приехали отблагодарить путиашу за помощь. Остальные сирийцы почему-то бегут в страны НАТО:))) LOL!
sosiobama 15 апреля 2018 | 20:26
alehan22274: Жиденько как-то отдристался, торопишься в лесенку попасть?))
bozk 15 апреля 2018 | 20:09
Но местность на всякий случай зачистили хлором
tremens_delirium 15 апреля 2018 | 20:12
✄ внесли Башара Асада в базу данных сайта «Миротворец». ✄
Ну что, будет в списках недалего от героя Украины Н.Савченко.
Это, конечно, утешение небольшое, ведь Асада теперь в Жмеринку не пустят, а он как раз билеты купил на маршрутку.
ruutel______debil______9 15 апреля 2018 | 20:27
tremens_delirium: tremens_delirium: ...Хуцпе отдельное спасибо за лайки мне...
Новости Хуцпы от 04.04.2018. 11-40
Хуцпе отдельное спасибо за лайки мне
Да.если б не ХУЦПА, купался б ты в ГОВНЕ!
Тебе же западло, хохло-жидовскому ЧУХОНЦУ
Прислать хуцпе за лайк хотя бы - по ЧЕРВОНЦУ?
ХУЦПА.
=
tremens_delirium:... Хуцпе ой как трудно.....
Новости Хуцпы от 04.04.2018. 18-44
Ой как трудно Хуцпе без ДЕБИЛА - "tremens"а
Не даёт ведь,СКОПЕЦ, мне за лайки ни ПЕНСА.
Тратит всё он до цента в поддержку дебила - "takao"
Видно, любит он всё, что на "Ехе" takao-nagato НАСРАЛО ;-)
ХУЦПА.
=
tremens_delirium: ....во всем будут виноваты Тременс и Такавка...
Новости педерастии:
Вот и встретились стареньких два ПИДОРАСИКА:
Делирий-дебил и такава- "продукт головастика"...
Развели на всех сайтах жидовский СВОЙ СРАЧ...
Этот срач,хоть ты плачь, не принёс им УДАЧ.....
ХУЦПА.
====Свобода слова - ПРЕВЫШЕ ВСЕГО, Шарли?
(или - Уроки еврейской ХУЦПЫ )
uhovostro 15 апреля 2018 | 20:13
Вот в лагере им всем и место! Вместе с папой...
ostapbey 15 апреля 2018 | 20:28
А папа был в Артеке?
Башар который Асад....