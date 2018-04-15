Z Архив новостей новости
5 1 6 96
20:02, 15 апреля 2018

Украинец Станислав Клых объявил голодовку в российской колонии на Урале

Он отказался от завтрака и обеда и требует перевода в другое учреждение ФСИН. По словам осужденного, еда в колонии отравительного качества. Об этом говорится в его письме, которое поступило в редакцию «Новой газеты». Школьный учитель истории был приговорен в России к 20-ти годам колонии строгого режима за участие в боевых действиях в Чечне в середине 90-х на стороне сепаратистов. Станислав Клых все обвинения отрицает.

Комментарии

1

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

ushkujnik 15 апреля 2018 | 20:18

Ну а ужин оставил врагу... То бишь себе...
Типичный бандеровский хохляндец...

Да Урал для него - курорт.
Короче, прислушаться к требованиям этого голодовщика и перевести на вольное поселение, куды-нибудь на Землю Франца-Иосифа...

Самое обсуждаемое

Новости

Швейцарская лаборатория не подтвердила версию главы российского МИДа об отравлении Скрипалей химическим веществом ВZ

5 110 6 6621
Блоги

Посол России в США А.Антонов: «Вся ответственность – на Вашингтоне, Лондоне и Париже» Реализуется заранее запланированный сценарий. Нам опять грозят. Мы предупреждали, что такие действия не останутся без последствий…

5 303 6 19710 14.04
Kсирия, политика, сша, общество, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Очередная «химия» с российским «привкусом» Обсуждений с фактами в руках и независимых исследований Вашингтон боится как огня. Ему гораздо удобнее опираться на профессиональных поставщиков фейковых фактов

5 119 6 11607 08.04
Kсша, рф, сирия, политика, события
Новости

Вашингтон предупредил Москву о подготовке новых санкций из-за Сирии Посол США Джон Хантсман направил соответствующее письмо в российский МИД…

5 75 6 6993
Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

Мюнстер: больной, одинокий, убийца В субботний солнечный теплый день в историческом центре уютного университетского городка Мюнстер психически тяжело больной 48-летний мужчина на своем автофургоне марки «Фольксваген Калифорния» наехал на группу сидящих в кафе людей…

5 216 6 20844 09.04
Kполитика, общество, германия, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Сначала на сирийском народе испробовали «арабскую весну», сейчас американские умные ракеты За всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности. Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу…

5 296 6 29026 14.04
Kсирия, война, сша, общество, политика, мнения
Новости

Вашингтон предупредил Москву о подготовке новых санкций из-за ситуации в Сирии Американский посол Джон Хантсман направил соответствующее письмо в российский МИД…

5 51 6 5268
Новости

Сирия отразила ракетный удар международной коалиции советскими системами ПВО Их президент Башар Асад похвалил на встрече в Дамаске с делегацией российских парламентариев…

5 74 6 7730
Блоги

Илья Яшин политик

Иду на выборы Считаю варварской политику мэра Собянина и партии «Единая Россия» в отношении нашей столицы. Хочу изменить эту систему и развернуть город лицом к людям…

5 120 6 12752 11.04
8читать ;смотреть
Kмосква, мэр, политика, выборы, видео, мнения
Блоги

Наталья Фролова корреспондент «Эха Москвы» в Литве

Не мучайтесь! Говорите по-русски В Литве, где русских всегда было меньшинство, никогда не стоял русский вопрос – здесь боролись с Советами…

5 117 6 12585 09.04
Kотношения, литва, грузия, события
Блоги

Дональд Трамп о ракетном ударе по Сирии: Может быть, очень скоро или совсем не скоро! Президент США заявил в «Твиттере», что никогда не говорил о сроках нанесения удара…

5 172 6 19174 12.04
Kсирия, сша, рф, конфликты, трамп, события
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Первым праймериз предложил именно я Илья Яшин имеет на это полное право – но при этом еще два месяца назад публично обещал, что не пойдет на выборы против меня. Я искренне считал, что мы находимся в партнерских отношениях…

5 65 6 7337 11.04
Kполитика, общество, власть, навальный, яшин, мнения
Блоги

Владимир Путин: Россия самым серьёзным образом осуждает нападение на Сирию Вновь, как и год назад, когда США атаковали в Сирии авиабазу «Шайрат», в качестве предлога использована инсценировка применения отравляющих веществ против гражданского населения…

5 614 6 73360 14.04
Kрф, сирия, события
Новости

США готовят санкции против России за поддержку сирийского режима Башара Асада Соответствующее письмо на днях направил в российский МИД американский посол Джон Хантсман…

5 54 6 6753
Блоги

Генпрокуратура: Березовский был больше всех заинтересован в убийстве Литвиненко Ведомство публикует копии документов по делу о расследовании смерти бывшего офицера ФСБ…

5 100 6 12640 09.04
Kрф, расследования, документы, события
Новости

Хейли: Трамп готов отдать приказ о новых ударах по Сирии Это произойдет в случае, если сирийский лидер Башар Асад опять применит химическое оружие…

5 42 6 5534

Популярное за неделю

Новости

Швейцарская лаборатория не стала подтверждать слова Лаврова о веществе, которым пытались отравить Скрипаля и его дочь Министр иностранных дел России накануне утверждал, что специалисты исследовательского центра установили ряд возможных веществ…

5 46 6 35291
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Российские генералы при упоминании об Асаде стыдливо отводят глаза: «не досмотрели: отвернешься, а он, гаденыш, уже куда-нибудь ядовитые газы пускает». Вот завели гадкого дружка, у которого недержание ядовитых газов…

5 110 6 170167 11.04
#слушать 49:15 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Kполитика, государство, общество, сетевизор, передачи, видео
Голосование
Кто ваш кандидат в мэры Москвы?
5 61 6 45537 12.04
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Нам объявлена война. С кем Вы, Владимир Владимирович? У большинства россиян назрел большой вопрос — почему если у нас есть такая мощь, ракеты на ядерной тяге, уникальное оружие, почему нас никто не боится и пинает, как только может?..

5 756 6 257237 11.04
Kполитика, рф, власть, путин, общество, экономика, финансы, события
Блоги

«Настоящее время» блог проекта

+ «Если в Минобороны сидят идиоты» «Если в Минобороны сидят идиоты» Эксперты оценивают вероятность большой войны из-за Сирии…

5 262 6 206462 12.04
8читать ;смотреть
Kсирия, сша, рф, политика, конфликты, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6893096
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3408479

Сегодня в эфире