Украинец Станислав Клых объявил голодовку в российской колонии на Урале
Он отказался от завтрака и обеда и требует перевода в другое учреждение ФСИН. По словам осужденного, еда в колонии отравительного качества. Об этом говорится в его письме, которое поступило в редакцию «Новой газеты». Школьный учитель истории был приговорен в России к 20-ти годам колонии строгого режима за участие в боевых действиях в Чечне в середине 90-х на стороне сепаратистов. Станислав Клых все обвинения отрицает.
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ushkujnik 15 апреля 2018 | 20:18
Ну а ужин оставил врагу... То бишь себе...
Типичный бандеровский хохляндец...
Да Урал для него - курорт.
Короче, прислушаться к требованиям этого голодовщика и перевести на вольное поселение, куды-нибудь на Землю Франца-Иосифа...