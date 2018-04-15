Украинец Станислав Клых объявил голодовку в российской колонии на Урале

Он отказался от завтрака и обеда и требует перевода в другое учреждение ФСИН. По словам осужденного, еда в колонии отравительного качества. Об этом говорится в его письме, которое поступило в редакцию «Новой газеты». Школьный учитель истории был приговорен в России к 20-ти годам колонии строгого режима за участие в боевых действиях в Чечне в середине 90-х на стороне сепаратистов. Станислав Клых все обвинения отрицает.