Российские власти могут распространить компромат на членов правительства Великобритании
Об этом британская разведка предупредила кабинет министров Терезы Мэй, пишет газета «Таймс». Как утверждает источник издания, в Лондоне также готовы к кибератакам на ключевые объекты национальной инфраструктуры. В публикации говорится, что такие действия со стороны России могут стать ответом на ухудшение отношений из-за отравления в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери. По сведениям издания, Великобритания готовит новые санкции – в черный список могут попасть российские миллиардеры. В том числе, Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и Роман Абрамович.
Комментарии19
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deti_sgoreli_izza_karlika 15 апреля 2018 | 20:09
Я даже читать этот компромат не буду - мне пох на иностранные правительства, я в России живу, мне важнее косяки и преступления российского.
vavylo 15 апреля 2018 | 20:10
Так в московском гостиничном номере помимо Трампа куролесил еще и британский кабинет министров? ))
Йо!
zapadnay 15 апреля 2018 | 20:19
Интересно, а в мировом рейтинге коррупционеров на каком мне месте Великобритания и на каком Россия?
danko1 15 апреля 2018 | 20:28
zapadnay: Что они могут найти на правительство, если сами англичане следят за тем, чтобы власть по законам жила и не воровала?
Маргарет Тэтчер чуть в отставку не отправили только за то, что она на правительственном самолете сына бесплатно провезла.
А у нас президенту собачку в любой уголок спецрейсом доставляют, когда он соскучится.
О масштабах воровства тех, кто во власти, и воровстве их деток и говорить не приходиться.
Так что англичанам долго искать не надо будет. Их дворцы многочисленные и со спутников видны.
mr_samgin 15 апреля 2018 | 20:16
deti_sgoreli_izza_karlika: Вы можете не думать о иностранных политиках, но они всё-равно будут думать о вас. Как бы вас ещё прижать, чтобы заставить вас сделать госпереворот.
jetsam 15 апреля 2018 | 20:26
mr_samgin: т.е. власть, что собирается кормить народ берестой
и лечить корой дуба - легитимна? не знал...
grashupfer 15 апреля 2018 | 20:27
mr_samgin: Подождите... Госпереворот уже произошёл и иностранные политики не имели к нему никакого отношения. Возмутительное событие имело место в 2012 году. Неплохо бы и так называемым патриотам это, наконец, осознать.
serhio_25__ 15 апреля 2018 | 20:23
deti_sgoreli_izza_karlika: Бриташки обосрались по полной. Видать есть, что срывать, раз так засуетились.
zemljanka 15 апреля 2018 | 20:09
"Пудрить мозги..."
"Нести пургу..."
...
bozk 15 апреля 2018 | 20:11
zemljanka: пудрить носик ещё
mikhail_spb_ 15 апреля 2018 | 20:10
Вот это по нашему!
Сначала Скрипалей чуть насмерть не отравили, а теперь ещё в Интернете нагадят и обольют дерьмом правительство!
Чувствуется острая обида нацдилера!
patlik 15 апреля 2018 | 20:11
Боятся власти , видать накосячили много.
goshan31 15 апреля 2018 | 20:13
Ожидаемая подлость от " родных властей"..
sg81g 15 апреля 2018 | 20:13
Обосрались с "отравлением" своего шпиона, а теперь упоминания о том бреде что несли борька-педик и сТервоза зМэй будут считаться компроматом.
skouadd 15 апреля 2018 | 20:15
Рискуют завтра получить материалы о финансовых подвигах Путина
serhio_25__ 15 апреля 2018 | 20:20
skouadd: А чего мы не получили материалы о финансовых подвигах Путина, ну скажем в 2014г?
sidor0ff 15 апреля 2018 | 20:25
serhio_25__: Это потому что они умные))) Опубликованный компромат нифига не компромат.
Так и вижу Терезу Мэй бегущую по коридору с криком: «Гасимся, Путин начал всё публиковать!!»
jetsam 15 апреля 2018 | 20:22
письков - готовится вброс струн ралдугина!!!...
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"тереза мей недоплатила 28 пенсов налогов за 28 последний лет!"
"борис часто с подозрительной улыбкой смотрел на лиц ЛГБД"
и, еще, у вас негров линчиют еще 229 лет назад
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peresvet73 15 апреля 2018 | 20:22
Кто поверит ублюдкам?!