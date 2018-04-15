Российские власти могут распространить компромат на членов правительства Великобритании

Об этом британская разведка предупредила кабинет министров Терезы Мэй, пишет газета «Таймс». Как утверждает источник издания, в Лондоне также готовы к кибератакам на ключевые объекты национальной инфраструктуры. В публикации говорится, что такие действия со стороны России могут стать ответом на ухудшение отношений из-за отравления в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери. По сведениям издания, Великобритания готовит новые санкции – в черный список могут попасть российские миллиардеры. В том числе, Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и Роман Абрамович.