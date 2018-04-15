Z Архив новостей новости
5 14 6 2393
20:01, 15 апреля 2018

США завтра объявят о новых санкциях против России

Они будут направлены на компании, которые сотрудничают с властями Сирии. Это сообщила постпред США Никки Хейли в эфире телеканала CBS. Она подчеркнула, что санкции связаны с применением в Сирии химического оружия. В Дамаске и в Москве утверждают, что химатаки не было

Комментарии

14

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

mikhail_spb_ 15 апреля 2018 | 20:05


Наконец-то!
А то нацдилер, не получив очередную дозу санкций, испытывает санкционную ломку.

deti_sgoreli_izza_karlika 15 апреля 2018 | 20:06

mikhail_spb_: Вот как можно не уважать США? Имеют вову во все щели))))) Браво!! Америка в меня вселяет надежду, что беспросветность в России из-зак кремлевсого диктатора-казнокрада не вечна.

tvitov66 15 апреля 2018 | 20:07

mikhail_spb_: объявление санкций по понедельникам - хорошая традиция, ибо каждый 76% баран знает что санкции идут нам только на пользу!

novyrusich 15 апреля 2018 | 20:11

tvitov66: Обновление: Новые санкции в отношении России будут объявлены в понедельник, 16 апреля, сообщила в интервью телеканалу CBS News постпред США при ООН Никки Хейли. Санкции, по ее словам, затронут российские компании, которые поставляли Асаду оборудование для производства химического оружия.
США уведомили российские власти о подготовке новых санкций из-за поддержки Москвой сирийского президента Башара Асада.

Соответствующее письмо, как стало известно «Коммерсанту», было направлено несколько дней назад послом США в РФ Джоном Хантсманом в российский МИД.

В посольстве США в России на просьбу издания прокомментировать новые санкции, о которых говорится в письме Хантсмана, пока не ответили.

Во второй же части своего послания Джон Хантсман уведомляет Москву, что Вашингтон намерен ввести в отношении нее новые санкции. На сей раз — «за поддержку сирийского режима».

КОММЕРСАНТ

rsilk 15 апреля 2018 | 20:22

mikhail_spb_:Береста и туалетная бумага и замена telegramm

slsde 15 апреля 2018 | 20:05

Та мы ишшо эти не дочитали, а вы ишшо...

tvitov66 15 апреля 2018 | 20:19

slsde: да тут много читать и не надо:
Средневзвешенный курс за выбранный период
Дата 14.04.2018
Доллар США 61.4311
EUR 75.7507
Фунт стерлингов GBP 87.7543

Сплошная СТАБИЛЬНОСТЬ!


sensei54 15 апреля 2018 | 20:10

Вот она оказывается какая, наша летающая подводная лодка с лазерным пропеллером.
А мы над мультиком смеялись.

ushkujnik 15 апреля 2018 | 20:11

Пора бы России начать реально хреначить Пиндосию и мировую закулису, ну, скажем полным запретом хождения бакса и национализацией иудейских олигархов...

О полной ликвидации пятой колонны в Отечестве нашем и тотальной зачистки правящих "элит" - говорить не приходится. Это следовало сделать ещё позавчера...

Когда идёт реальная война США и Запада против России, - бездарная, безвольная, антинациональная и антипатриотичная политика Кремля вызывает уже не вопросы, а вопль: "Доколе?!!"

slsde 15 апреля 2018 | 20:19

ushkujnik: та не, низя хреначить.ваван только что наванговал, к какому-то хаусу приведет...

aleks50 Алексей Клубников 15 апреля 2018 | 20:14

На это путинская госдура ответит адекватно и запретит Трампу посещать общественный туалет в Воронеже.

curious69_ 15 апреля 2018 | 20:19

Вот теперь будет точно ясно , КТО из заботливых и гуманных россиян получает финансовою выгоду от войны в Сирии.

svoi216 15 апреля 2018 | 20:24

Со страной второго сорта США что хотят то и творят. Ладно хоть не по крупному ( не дай бог откажутся покупать углеводороды) а могут и передумать да шарахнуть по настоящему. И будет тогда не до Сирий и Донбассов.

ostapbey 15 апреля 2018 | 20:25

Бетон русские строители будут давить лаптями для перемешивания?
Все "бетоноделательные" заводы попали под санкции?
А ведь бравый настоящий полковник на ВДНХ открыл курсы по производству "старичка" в артельной бетономешалке и колхозной сноповязалке.
Даже.

Самое обсуждаемое

Новости

Швейцарская лаборатория не подтвердила версию главы российского МИДа об отравлении Скрипалей химическим веществом ВZ

5 110 6 6621
Блоги

Посол России в США А.Антонов: «Вся ответственность – на Вашингтоне, Лондоне и Париже» Реализуется заранее запланированный сценарий. Нам опять грозят. Мы предупреждали, что такие действия не останутся без последствий…

5 303 6 19710 14.04
Kсирия, политика, сша, общество, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Очередная «химия» с российским «привкусом» Обсуждений с фактами в руках и независимых исследований Вашингтон боится как огня. Ему гораздо удобнее опираться на профессиональных поставщиков фейковых фактов

5 119 6 11607 08.04
Kсша, рф, сирия, политика, события
Новости

Вашингтон предупредил Москву о подготовке новых санкций из-за Сирии Посол США Джон Хантсман направил соответствующее письмо в российский МИД…

5 75 6 6993
Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

Мюнстер: больной, одинокий, убийца В субботний солнечный теплый день в историческом центре уютного университетского городка Мюнстер психически тяжело больной 48-летний мужчина на своем автофургоне марки «Фольксваген Калифорния» наехал на группу сидящих в кафе людей…

5 216 6 20844 09.04
Kполитика, общество, германия, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Сначала на сирийском народе испробовали «арабскую весну», сейчас американские умные ракеты За всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности. Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу…

5 296 6 29026 14.04
Kсирия, война, сша, общество, политика, мнения
Новости

Вашингтон предупредил Москву о подготовке новых санкций из-за ситуации в Сирии Американский посол Джон Хантсман направил соответствующее письмо в российский МИД…

5 51 6 5268
Новости

Сирия отразила ракетный удар международной коалиции советскими системами ПВО Их президент Башар Асад похвалил на встрече в Дамаске с делегацией российских парламентариев…

5 74 6 7730
Блоги

Илья Яшин политик

Иду на выборы Считаю варварской политику мэра Собянина и партии «Единая Россия» в отношении нашей столицы. Хочу изменить эту систему и развернуть город лицом к людям…

5 120 6 12752 11.04
8читать ;смотреть
Kмосква, мэр, политика, выборы, видео, мнения
Блоги

Наталья Фролова корреспондент «Эха Москвы» в Литве

Не мучайтесь! Говорите по-русски В Литве, где русских всегда было меньшинство, никогда не стоял русский вопрос – здесь боролись с Советами…

5 117 6 12585 09.04
Kотношения, литва, грузия, события
Блоги

Дональд Трамп о ракетном ударе по Сирии: Может быть, очень скоро или совсем не скоро! Президент США заявил в «Твиттере», что никогда не говорил о сроках нанесения удара…

5 172 6 19174 12.04
Kсирия, сша, рф, конфликты, трамп, события
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Первым праймериз предложил именно я Илья Яшин имеет на это полное право – но при этом еще два месяца назад публично обещал, что не пойдет на выборы против меня. Я искренне считал, что мы находимся в партнерских отношениях…

5 65 6 7337 11.04
Kполитика, общество, власть, навальный, яшин, мнения
Блоги

Владимир Путин: Россия самым серьёзным образом осуждает нападение на Сирию Вновь, как и год назад, когда США атаковали в Сирии авиабазу «Шайрат», в качестве предлога использована инсценировка применения отравляющих веществ против гражданского населения…

5 614 6 73360 14.04
Kрф, сирия, события
Новости

США готовят санкции против России за поддержку сирийского режима Башара Асада Соответствующее письмо на днях направил в российский МИД американский посол Джон Хантсман…

5 54 6 6753
Блоги

Генпрокуратура: Березовский был больше всех заинтересован в убийстве Литвиненко Ведомство публикует копии документов по делу о расследовании смерти бывшего офицера ФСБ…

5 100 6 12640 09.04
Kрф, расследования, документы, события
Новости

Хейли: Трамп готов отдать приказ о новых ударах по Сирии Это произойдет в случае, если сирийский лидер Башар Асад опять применит химическое оружие…

5 42 6 5534

Популярное за неделю

Новости

Швейцарская лаборатория не стала подтверждать слова Лаврова о веществе, которым пытались отравить Скрипаля и его дочь Министр иностранных дел России накануне утверждал, что специалисты исследовательского центра установили ряд возможных веществ…

5 46 6 35291
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Российские генералы при упоминании об Асаде стыдливо отводят глаза: «не досмотрели: отвернешься, а он, гаденыш, уже куда-нибудь ядовитые газы пускает». Вот завели гадкого дружка, у которого недержание ядовитых газов…

5 110 6 170167 11.04
#слушать 49:15 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Kполитика, государство, общество, сетевизор, передачи, видео
Голосование
Кто ваш кандидат в мэры Москвы?
5 61 6 45537 12.04
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Нам объявлена война. С кем Вы, Владимир Владимирович? У большинства россиян назрел большой вопрос — почему если у нас есть такая мощь, ракеты на ядерной тяге, уникальное оружие, почему нас никто не боится и пинает, как только может?..

5 756 6 257237 11.04
Kполитика, рф, власть, путин, общество, экономика, финансы, события
Блоги

«Настоящее время» блог проекта

+ «Если в Минобороны сидят идиоты» «Если в Минобороны сидят идиоты» Эксперты оценивают вероятность большой войны из-за Сирии…

5 262 6 206462 12.04
8читать ;смотреть
Kсирия, сша, рф, политика, конфликты, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6893096
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3408479

Сегодня в эфире