США завтра объявят о новых санкциях против России
Они будут направлены на компании, которые сотрудничают с властями Сирии. Это сообщила постпред США Никки Хейли в эфире телеканала CBS. Она подчеркнула, что санкции связаны с применением в Сирии химического оружия. В Дамаске и в Москве утверждают, что химатаки не было
Комментарии14
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mikhail_spb_ 15 апреля 2018 | 20:05
Наконец-то!
А то нацдилер, не получив очередную дозу санкций, испытывает санкционную ломку.
deti_sgoreli_izza_karlika 15 апреля 2018 | 20:06
mikhail_spb_: Вот как можно не уважать США? Имеют вову во все щели))))) Браво!! Америка в меня вселяет надежду, что беспросветность в России из-зак кремлевсого диктатора-казнокрада не вечна.
tvitov66 15 апреля 2018 | 20:07
mikhail_spb_: объявление санкций по понедельникам - хорошая традиция, ибо каждый 76% баран знает что санкции идут нам только на пользу!
novyrusich 15 апреля 2018 | 20:11
tvitov66: Обновление: Новые санкции в отношении России будут объявлены в понедельник, 16 апреля, сообщила в интервью телеканалу CBS News постпред США при ООН Никки Хейли. Санкции, по ее словам, затронут российские компании, которые поставляли Асаду оборудование для производства химического оружия.
США уведомили российские власти о подготовке новых санкций из-за поддержки Москвой сирийского президента Башара Асада.
Соответствующее письмо, как стало известно «Коммерсанту», было направлено несколько дней назад послом США в РФ Джоном Хантсманом в российский МИД.
В посольстве США в России на просьбу издания прокомментировать новые санкции, о которых говорится в письме Хантсмана, пока не ответили.
Во второй же части своего послания Джон Хантсман уведомляет Москву, что Вашингтон намерен ввести в отношении нее новые санкции. На сей раз — «за поддержку сирийского режима».
КОММЕРСАНТ
rsilk 15 апреля 2018 | 20:22
mikhail_spb_:Береста и туалетная бумага и замена telegramm
slsde 15 апреля 2018 | 20:05
Та мы ишшо эти не дочитали, а вы ишшо...
tvitov66 15 апреля 2018 | 20:19
slsde: да тут много читать и не надо:
Средневзвешенный курс за выбранный период
Дата 14.04.2018
Доллар США 61.4311
EUR 75.7507
Фунт стерлингов GBP 87.7543
Сплошная СТАБИЛЬНОСТЬ!
sensei54 15 апреля 2018 | 20:10
Вот она оказывается какая, наша летающая подводная лодка с лазерным пропеллером.
А мы над мультиком смеялись.
ushkujnik 15 апреля 2018 | 20:11
Пора бы России начать реально хреначить Пиндосию и мировую закулису, ну, скажем полным запретом хождения бакса и национализацией иудейских олигархов...
О полной ликвидации пятой колонны в Отечестве нашем и тотальной зачистки правящих "элит" - говорить не приходится. Это следовало сделать ещё позавчера...
Когда идёт реальная война США и Запада против России, - бездарная, безвольная, антинациональная и антипатриотичная политика Кремля вызывает уже не вопросы, а вопль: "Доколе?!!"
slsde 15 апреля 2018 | 20:19
ushkujnik: та не, низя хреначить.ваван только что наванговал, к какому-то хаусу приведет...
aleks50 Алексей Клубников 15 апреля 2018 | 20:14
На это путинская госдура ответит адекватно и запретит Трампу посещать общественный туалет в Воронеже.
curious69_ 15 апреля 2018 | 20:19
Вот теперь будет точно ясно , КТО из заботливых и гуманных россиян получает финансовою выгоду от войны в Сирии.
svoi216 15 апреля 2018 | 20:24
Со страной второго сорта США что хотят то и творят. Ладно хоть не по крупному ( не дай бог откажутся покупать углеводороды) а могут и передумать да шарахнуть по настоящему. И будет тогда не до Сирий и Донбассов.
ostapbey 15 апреля 2018 | 20:25
Бетон русские строители будут давить лаптями для перемешивания?
Все "бетоноделательные" заводы попали под санкции?
А ведь бравый настоящий полковник на ВДНХ открыл курсы по производству "старичка" в артельной бетономешалке и колхозной сноповязалке.
Даже.