США завтра объявят о новых санкциях против России

Они будут направлены на компании, которые сотрудничают с властями Сирии. Это сообщила постпред США Никки Хейли в эфире телеканала CBS. Она подчеркнула, что санкции связаны с применением в Сирии химического оружия. В Дамаске и в Москве утверждают, что химатаки не было