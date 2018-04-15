Директор фестиваля «Золотая маска» выступила в поддержку Серебренникова и фигурантов дела «Седьмой Студии»

Церемонию вручения 24-й театральной премии «Золотая Маска» директор фестиваля начала с поддержки фигурантов дела «Седьмой студии». Её цитирует Интерфакс.

«Наш фестиваль отражает то, что происходит в современном театре, главное свойство «Золотой маски» — объединять разных людей. (...) В течение последнего года мы переживаем трудные события. (...) Нет сомнений, что все они, Кирилл Серебренников, Софья Апфельбаум, Юрий Итин, Алексей Малобродский — замечательные профессиональные деятели. Мы все желаем им обрести возможность свободно работать», — сказала М.Ревякина.

Она также отметила, что «театр — не услуга, а институция, играющая особую роль в обществе».

Церемония проходит на Новой сцене Большого театра в воскресенье.