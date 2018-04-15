Директор фестиваля «Золотая маска» выступила в поддержку Серебренникова и фигурантов дела «Седьмой Студии»
«Наш фестиваль отражает то, что происходит в современном театре, главное свойство «Золотой маски» — объединять разных людей. (...) В течение последнего года мы переживаем трудные события. (...) Нет сомнений, что все они, Кирилл Серебренников, Софья Апфельбаум, Юрий Итин, Алексей Малобродский — замечательные профессиональные деятели. Мы все желаем им обрести возможность свободно работать», — сказала М.Ревякина.
Она также отметила, что «театр — не услуга, а институция, играющая особую роль в обществе».
Церемония проходит на Новой сцене Большого театра в воскресенье.
Комментарии7
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meister_luvin 15 апреля 2018 | 20:02
Свободу Серебренникову!!!
amarnsky 15 апреля 2018 | 20:07
meister_luvin: Свободу художнику! Художника нельзя привлекать за растраты... Потому что на искусство нужны деньги... И нельзя указывать художнику, на что их тратить... Потому, что искусство бесценно...
patrik05 15 апреля 2018 | 20:13
Нет сомнений, что все они, Кирилл Серебренников, Софья Апфельбаум, Юрий Итин, Алексей Малобродский — замечательные профессиональные деятели. Мы все желаем им обрести возможность свободно работать», — сказала М.Ревякина...
Преступная этническая группировка, захватила российскую культуру.
kryymsdyk 15 апреля 2018 | 20:16
patrik05: и не говори. Ротенберги, вексельберги, абрамовичи, усмановы, керимовы. Группировка.
zapadnay 15 апреля 2018 | 20:09
Как долго теперь она будет директором?
nestor199 15 апреля 2018 | 20:11
zapadnay: А у неё имя, отчество, фамилия есть?
zemljanka 15 апреля 2018 | 20:19
Свободу Алексею Малобродскому.