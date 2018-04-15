В Барселоне более трехсот тысяч человек потребовали освободить арестованных каталонских политиков

Количество участников массовой акции протеста приводит газета Паис со ссылкой на данные местной полиции. Сейчас под стражей по обвинению в причастности к организации референдума о независимости Каталонии находятся девять человек. Кроме того, испанский суд выдал международные ордера на арест еще шести политиков, которые сейчас за пределами страны. Среди них и бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон, который находится в Германии.