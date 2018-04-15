В Барселоне более трехсот тысяч человек потребовали освободить арестованных каталонских политиков
Количество участников массовой акции протеста приводит газета Паис со ссылкой на данные местной полиции. Сейчас под стражей по обвинению в причастности к организации референдума о независимости Каталонии находятся девять человек. Кроме того, испанский суд выдал международные ордера на арест еще шести политиков, которые сейчас за пределами страны. Среди них и бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон, который находится в Германии.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
ugiazov 15 апреля 2018 | 19:40
Глас народа - глас божий.
abuvgrobu 15 апреля 2018 | 19:40
Вот это, я понимаю, митинги, вот это шествия, когда действительно задеты насущные интересы людей, а не потешные "марши миллионов" прохиндеев и мошенников из нашей так называемой оппозиции, когда с пеной у рта оспаривают данные полиции, что пришли, мол, не двести человек, а три тысячи..
s_talker002 15 апреля 2018 | 19:49
abuvgrobu:
Политзеки в Европе? не может такого быть, там же демократия победила окончательно и бесповоротно.
Эхо *пургу гонит* , на своих *волну катит*.
duch_nic 15 апреля 2018 | 19:50
//В Барселоне более трехсот тысяч человек потребовали...//
Это портянки наверное... Ни один настоящий либераст не выйдет в защиту Пучдемона.
meteor9 15 апреля 2018 | 19:46
По телеку уже присоединились к протесту барселонцев или нет? Клеймят уже евросовок и гейропу?
patlik 15 апреля 2018 | 19:48
А говорят у них (в ЕС) нет политических заключенных. У них в ЕС демократия. Сплошная ложь.
max3446 15 апреля 2018 | 20:01
За невозможностью покорить Донбасс силой, украинские политики осваивают новые формы «перемог».
Как сообщают киевские СМИ, сегодня со стороны оккупированных территорий в сторону Донецка и Горловки на воздушных шарах был запущен гигантский сине-желтый флаг. О мероприятии с пафосом отчитались в соцсетях украинские «патриоты на окладе»: «Горловка и Донецк! Встречайте самые дорогие цвета!», «Салют! Радуются!», «Было круто и драйвово, люблю цвета нашего флага».
О дальнейшей судьбе запущенных «потомками древних шумеров» воздушных шаров не сообщается, однако скорее всего упавший на территории ДНР украинский флаг пойдет на ветошь для чистки оружия ополченцам.
ushkujnik 15 апреля 2018 | 20:27
А отбить своих товарищей из застенков не пробовали?
300.000 (триста тысяч!!!), ходют с плакатиками и чего-то там базланят в мегафончики...
Да глотнули торреса и пошли колоннами и с песнями к тюрьме...
И, как там поётся:"Тут война пошла буржуазная, Огрубел, обозлился народ, И по винтику, по кирпичику..." Одним словом, как с Бастилией... Неучи, блин!..