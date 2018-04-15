На акции в Крыму сожгли портреты Дональда Трампа, Терезы Мэй и Эммануэля Макрона
«Я думаю, что эти политики за свои действия попадут в ад», — сказал ТАСС глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров. Как передает информагентсво, участники акции в Симферополе – около 50 человек – выступили против ракетного удара США, Великобритании и Франции по Сирии.
Комментарии56
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wattman 15 апреля 2018 | 19:57
Бесполезное занятие портреты сжигать [хотя это косвенно и соответствует нашей христианской духовности]...
Надо было сделать три чучела, и проткнуть их всякими острыми предметами, наговаривая при этом специальные заклятья!
Можно даже чучела и не сжигать в свете особого внимания к пожарной безопасности.
ihor_syvoryj 15 апреля 2018 | 20:00
На большее количество клоунов денег не хватило?
tenisfun 15 апреля 2018 | 20:01
На акции в Крыму сожгли портреты Дональда Трампа, Терезы Мэй и Эммануэля Макрона
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Новая болезнь - ватоцефалия б...
gригорьич 15 апреля 2018 | 20:01
Феерические дебилы
compare 15 апреля 2018 | 20:04
папуасы....что с них взять?
babich174 15 апреля 2018 | 20:14
//На акции в Крыму сожгли портреты Дональда Трампа, Терезы Мэй и Эммануэля Макрона//
А где четвертый!?