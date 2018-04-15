Владимир Путин заявил, что новая атака США на Сирию обернется хаосом в международных отношениях

Как сообщили в Кремле, президент России сказал это в телефонном разговоре с иранским коллегой Хасаном Рухани. Иран, как и Россия, выступил против ракетного удара, который в ночь на субботу нанесли по объектам в Сирии США, Великобритания и Франция. В Вашингтоне это объяснили ответом на применение в Сирии химического оружия.