Владимир Путин заявил, что новая атака США на Сирию обернется хаосом в международных отношениях
Как сообщили в Кремле, президент России сказал это в телефонном разговоре с иранским коллегой Хасаном Рухани. Иран, как и Россия, выступил против ракетного удара, который в ночь на субботу нанесли по объектам в Сирии США, Великобритания и Франция. В Вашингтоне это объяснили ответом на применение в Сирии химического оружия.
Комментарии52
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odobryam_s 15 апреля 2018 | 19:34
Да кто бы сомневался! На это паскудство он последние пенсионерские деньги бросит....
skvorec58 15 апреля 2018 | 19:36
Кроме хаоса в рашке ответить нечем, это весь мир увидел
zularin12 15 апреля 2018 | 19:37
Одна атака уже была. Трамп обгадился вместе с коалицией. Результат атаки нулевой: ни один человек во всей Сирии не погиб (ранено 3 мирных граждан), ни один серьёзный объект не пострадал, ни одна ракета (а их было 103) не упала ни на один сирийский военный аэродром, за исключением пустого здания бывшей лаборатории без людей и оборудования. Не было смысла тратить наши ракеты. За это Путину респект. Слишком неравноценный обмен. Почти весь ракетный хлам коалиции (71 ракета из 103) сбит сирийскими ПВО при помощи старых советских с-125 и с-200, зрк Бук, зрк Квадрат. Пусть тренируются.
grashupfer 15 апреля 2018 | 19:46
zularin12: Сушай сюда, тссс тока! Вощем кароче - парни шуршат о том типа, что, вроде, старика надо того... ну... поливать начинать. Кароч, значит типа, ну не резко так, а медленно тему выворачивая, и так - хопа! Ну, типа козёл он и всё такое. Ну ты поал, да? Ща вот новую бумагу ждут...
fill121 15 апреля 2018 | 19:54
grashupfer: Вы много колетесь всякой гадостью, вам нужно срочно обратиться к наркологу и парни шуршать перестанут, старик поливать перестанет. Больной! Сюда писать больше не надо.
tvitov66 15 апреля 2018 | 20:04
надеюсь наш мужественный вождь так и продолжит руководить нашей сверхдержавой из недр горы Ямантау ... и очень надеюсь что штанишки ему меняют вовремя
grashupfer 15 апреля 2018 | 20:05
fill121: Филя! Такие как ты тормознутые на такой работе не нужны! Имей это в виду)
fill121 15 апреля 2018 | 20:09
grashupfer: Вы что с нового набора либерастов? Они уже больных в свой агитпром берут.
grashupfer 15 апреля 2018 | 20:12
fill121: Да ну тебя. Ты печальный какой-то. Как Лавров)
ostapbey 15 апреля 2018 | 20:17
fill121: ты то сам федераст какой пробы?
Есть еще место, чтоб 122 поставить?
Жаже?
fill121 15 апреля 2018 | 20:27
ostapbey: Во, еще оно хамло появилось. Вас тыкать незнакомым людям, на курсах либерастов научили?
mikegolubchik 15 апреля 2018 | 19:46
zularin12: А Почему в Сирии здания пустуют кстати вдруг? Вроде как много разрушений. Людям жить как бы негде. Не задумывались почему оно было пустое?
А потому что США заранее попросили людей уйти оттуда. Так же делает Израиль когда бомбит места запуска ракет с территории сектора Газа. Террористы прикрываясь жителями большого дома делают пуск ракеты в сторону Израиля (в чистом поле их уничтожат еще до запуска). Обычно жители стараются этого не допустить потому что знают что будет потом. Позвонят из Израиля и попросят покинуть дом, потому что он будет разрушен через несколько часов. Разумеется убитых в этом случае не бывает.
ab40 15 апреля 2018 | 20:12
mikegolubchik: У этих маньяков чем больше народу ухайдокано, тем успешнее операция.
mavviomi 15 апреля 2018 | 19:48
zularin12: хорош лгать портянка, ни одна ракета не была сбита. Американцы планировали уничтожить конкретные объекты инфраструктуры, что они и сделали. Ни одна ракета не была перехваченна.
nestor199 15 апреля 2018 | 20:22
mavviomi: И какие объекты пиндосы конкретно уничтожили?
russianfromdonetsk 15 апреля 2018 | 19:49
zularin12: я надеюсь детей у вас нет? По-моему человека, который верит российской телепомойке нужно стерилизовать дабы не размножался.
mikegolubchik 15 апреля 2018 | 19:53
zularin12: И вот террористам в секторе Газа приходится возмещать жителям стоимость дома. Это дорого. Поэтому много пусков ракет они делать не могут.
realtor_igor 15 апреля 2018 | 19:54
zularin12: Это по нашему ТВ сказали? А по их ТВ совсем другое говорят. Интересно, кто же врет?
koshkaedu 15 апреля 2018 | 19:55
zularin12: Главное, ты уцелел. Вот это действительно промах. Вот и нужен следующий удар, он тебе точно достанет.
skripal_live 15 апреля 2018 | 19:44
- Асад готовит новую химатаку в Сирии, хочет он этого или нет, - заявили в Белом доме...
novyrusich 15 апреля 2018 | 19:42
odobryam_s: Жалятся друг другу, родственные души, кто еще поймет?
Кому повем печаль мою, кого призову ко рыданию? ?
Кстати и наступлении хъоса Путин говорил и перед первым обстрело, и перед вторым....
archibald_dandy_esquire 15 апреля 2018 | 19:52
novyrusich:
будет хаос, будет - в Расейской Федерации - уже начинается - на распоряжения самоназначенца местное начальство уже давно положило с прибором... и нужно это буратоино только для озвучивания того, что главпацаны порешают.
eniro 15 апреля 2018 | 19:52
odobryam_s: А меня заинтересовала фраза о "международных отношениях. Это он о ком?
preo 15 апреля 2018 | 19:35
Неужто Путин с Ираном разругается? Ужас!
anemon 15 апреля 2018 | 19:35
А он хотел, чтобы в мире был порядок, который только его устраивает? Вова в Сталина поиграть захотел, в Ялту 2,0. Для этого за душой что-то надо иметь!
us101 15 апреля 2018 | 19:47
anemon: Для этого надо иметь душу.
kapkina 15 апреля 2018 | 19:35
Это хаос увидят только зрители зомбоящика
plank1957 15 апреля 2018 | 19:36
Разговор двух убогих.
bobiksdoh 15 апреля 2018 | 19:36
А до сих пор была стройность и порядок?
ivanov356 15 апреля 2018 | 19:37
Вова под политического комментатора косит.
abuvgrobu 15 апреля 2018 | 19:38
Пу ссыт . Почему он? Ну он же выстроил такую вертикаль власти, что без его пука никто ничего не делает . Ну а раз так, он за все и отвечает, за все это соплежуйство со стороны России
anemon 15 апреля 2018 | 19:46
abuvgrobu: Верная портянка, и ты ж..й к вчерашнему богу повернулся?!
bigmaikl 15 апреля 2018 | 19:39
Хаос начался с анексии Крыма!
all_seeing74 15 апреля 2018 | 19:41
Хаос не хаос, но по правилам кремля никто играть не будет, придется с этим жить!!)))
nestor199 15 апреля 2018 | 20:24
all_seeing74: Так и Кремль не будет жить по правилам белого дома.
student_ru_ru 15 апреля 2018 | 20:28
nestor199: Куда он денется - первым и рухнет на колени. Чего в реале могут эти не нюхавшие пороху комсомольцы, горячечно бредящие "патриотизмом?" Вы-то чего им подпеваете? Вы же вроде как бывший военный, неужели ничего не замечаете?
kryymsdyk 15 апреля 2018 | 19:41
При нефти по 80 долларов мировая экономика рухнет - говорил Путин
nestor199 15 апреля 2018 | 20:27
kryymsdyk: Вы врать не устали?
lapuh 15 апреля 2018 | 19:43
Неужели Владимир Владимирович не сможет побороть этот хаос? Не верю!
v1nc 15 апреля 2018 | 19:43
испражнения вора и убийцы..
slsde 15 апреля 2018 | 19:43
Она...а нефть ниже 80 баксов за баррель обрушит всю мировую экономику...чо ещё вакансии навангует?
dirizhabli 15 апреля 2018 | 19:47
Ну что же, к бардаку и хаосу во внутренних делах, добавится хаос в делах внешних. Все это с большей убедительностью будет свидетельствовать о неспособности власти отправлять возложенные на нее функции.
shebidat 15 апреля 2018 | 19:48
Он еще говорил, что при цене барреля меньше 80 будет коллапс мировой экономики
nalix 15 апреля 2018 | 19:50
Вован озаботился мировым порядком. Ну да, он ведь наследник ядерной кнопки.
borninussr 15 апреля 2018 | 19:56
Нет никакого хаоса. Дружно Путина тыкают в его же гуано, как шкодливого кота.
lager23 15 апреля 2018 | 20:03
Весь мир - дураки, и только Володя умный...., но так не бывает!
Просто, ложь его столь велика, а сам он настолько безумен, что здравый смысл отступает, так как большое не видно вблизи!
georgadvokat 15 апреля 2018 | 20:09
Обещания этого шарлатана никогда не сбываются. Он только и держится за счет короткой памяти последователей. "при 80 долларов за баррель мировая экономика рухнет", "кризис продлится 2 года", "Россия войдет в пятерку ведущих экономик мира" и дальше - до бесконечности.
nigelliri56 15 апреля 2018 | 20:09
"...новая атака США на Сирию обернется..."
Российскими контрсанкциями, самыми полезными из которых, для россиян были бы удары нацлидера собственным лбом об стенку.
katamaran 15 апреля 2018 | 20:10
Надо было в спортлото писать!
slsde 15 апреля 2018 | 20:13
Не бзди ваван, про хаус Трамп ничо не обещал, а он как видим, обещания держит...
nestor199 15 апреля 2018 | 20:29
slsde: Гоняет томагавками тушканчиков по сирийской пустыне.
peresvet73 15 апреля 2018 | 20:24
Путин выживший из ума старик, живущий в своих галлюцинациях. Бедная Россия!