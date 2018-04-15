Минфин США собирается завтра объявить о новых санкциях против России

На этот раз ограничения введут против компаний, которые имеют отношение к Башару Асаду и применению в Сирии химоружия. Это сообщила постпред США Никки Хейли в эфире телеканала CBS. Между тем, Россия еще не ответила на недавние американские санкции против российского бизнеса. В пятницу в Госдуму был внесен законопроект об ответных мерах. В нем сказано, что правительство может ввести запрет или ограничения на ввоз в Россию лекарств, сельскохозяйственной продукции, продовольствия, а также алкоголя и табака из США и других государств.