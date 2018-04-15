Минфин США собирается завтра объявить о новых санкциях против России
На этот раз ограничения введут против компаний, которые имеют отношение к Башару Асаду и применению в Сирии химоружия. Это сообщила постпред США Никки Хейли в эфире телеканала CBS. Между тем, Россия еще не ответила на недавние американские санкции против российского бизнеса. В пятницу в Госдуму был внесен законопроект об ответных мерах. В нем сказано, что правительство может ввести запрет или ограничения на ввоз в Россию лекарств, сельскохозяйственной продукции, продовольствия, а также алкоголя и табака из США и других государств.
Комментарии45
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s_talker002 15 апреля 2018 | 19:36
Неиссекаемый поток санкций у наших партнеров, пропорционально равный их фантазиям.
Как дети.
tvitov66 15 апреля 2018 | 19:41
s_talker002: лучше бы вы сравнили с другими детьми - нашими сиротами и детьми олигархов ... такие разные судьбы, но столько схожих страданий
serhio_25__ 15 апреля 2018 | 19:43
tvitov66: "" нашими сиротами и детьми олигархов ... такие разные судьбы, но столько схожих страданий "" - а в других странах судьбы детей олигархов и сирот одинаковые?
Хомяки как перданут какую-то глупость, что хоть стой, хоть падай.
mymymy 15 апреля 2018 | 19:47
serhio_25__: введут против компаний, которые имеют отношение к.... применению в Сирии химоружия.
По ходу, компании, имеющие отношения к применению химоружия, находятся в Германии (германские упаковки хлора нашли у умеренных террористов), Великобритании, Франции.... ну, и главная компания, имеющая отношение к применению химоружия, - это Пентагон. Это ведь пентагоновские курсанты изображают умеренных террористов, видать, на пентагоновских курсах их учили применять химоружие.
tvitov66 15 апреля 2018 | 19:50
serhio_25__: я вас огорчу до невозможности - в цивилизованном мире нет ни сирот, ни олигархов. Первых нет из-за отлаженного механизма усыновления, вторых из-за сменяемости власти на всех уровнях. Так что включи телевизер и цалуй ботоксного через плоский враждебный экран ибо нашей сверхдержаве до Led технологий как до Альфы-Центавры
serhio_25__ 15 апреля 2018 | 19:55
tvitov66: "" в цивилизованном мире нет ни сирот, ни олигархов."" - ахахахаха, Трамп, тут хомяк с Эха тебя унизил, лиши его финансирования, если ты мужик)))
""Первых нет из-за отлаженного механизма усыновления"" - а куда ты дел приюты из твоей схемы?
""вторых из-за сменяемости власти на всех уровнях"" - каким боком якобы сменяемость власти отменяет олигархов? Ты тут сравнил соленое и красное. Какой же ты глупый.
ab40 15 апреля 2018 | 20:01
serhio_25__: Вообще-то, олигархия - это капитал, сросшийся с властью. Просто сверхбогатые люди, не оказвающие значительного влияния на власть, это ещё не олигархи. Образованщина.
serhio_25__ 15 апреля 2018 | 20:10
ab40: ""Вообще-то, олигархия - это капитал, сросшийся с властью. Просто сверхбогатые люди, не оказвающие значительного влияния на власть"" - миллиардеры Трамп и Буш вот никакого влияния на власть не оказывали, просто никакого.
tvitov66 15 апреля 2018 | 20:10
serhio_25__: про Led технологии смотрю ты промолчал ... ибо тут консенсус достигнут :)))
pmasel 15 апреля 2018 | 20:03
serhio_25__: В пиндостане сиротских домов практически нет. У них принято детей по семьям разбирать. Пересмотрите комедию "Один дома".
shmuel63 15 апреля 2018 | 20:12
pmasel: Сиротских домов нет и в Израиле.
akrayzler 15 апреля 2018 | 20:12
pmasel: Да много чего есть и нельзя. Нельзя за лобок трогать женщин и мужчин, тоже. Даже оскорблять, Нельзя ни жен ни мужей, ни детей бить. Откуда этому дебилоиду знать?
serhio_25__ 15 апреля 2018 | 20:12
pmasel: "" В пиндостане сиротских домов практически нет."" - а фактически есть. Там куча приютов, как государственных, как частных, так и религиозных. Хватит уже врать.
""Пересмотрите комедию "Один дома". "" - это там про мальчика из приюта(ХРИСТАНСКОГО ПРИЮТА), которого никто не хотел брать и постоянно возвращали в приют, которого "нет"?
zapadnay 15 апреля 2018 | 20:04
Ждём ответного хода. Сразу в трёх чтениях за 10 минут.
s_talker002 15 апреля 2018 | 19:44
tvitov66:
Ваши сироты скоро газовые трубы будут пилить на металлолом,
Кстати очень дебильное занятие, мы тоже это проходили, но давно и выводы сделали.
student_ru_ru 15 апреля 2018 | 19:54
s_talker002: И какие же мы выводы сделали? Те. кто пилил по-крупному, тот и сейчас пилит, но ещё крупней, и ещё патриотизму учит с экранов - совсем по-крупному и даже не сами, а с помощью нанятых актёров.
tvitov66 15 апреля 2018 | 19:57
s_talker002: зато наши отечественные прапорщики очень успешно последние 27 лет сдают реле и разъемы (от могучего ядерного щита) в цветмет ... продолжайте дальше угрожать проклятому Западу тем чего давно НЕТ!
Кста, из окна отлично вижу газпромовскую башню на Лахте - видемо хохлы уже всю Россию завоевали, пока вы телевизер смотрите :))))
zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya 15 апреля 2018 | 19:57
tvitov66: Честно говоря, выбешивает , как Эхо подает такие новости! Не против России санкции вводят американцы,а против ворья из путинского окружения, против путинских кошельков,против воров и убийц,прикрывающихся статусом бизнесменов....А санкции против России вводит собрание ублюдков, в просторечии называемое Госдуркой по прямым указаниям и с одобрения карликовой сволочи, которая убивает страну и ее , нет не народ, а население.....
petrovitchcolyan 15 апреля 2018 | 20:23
zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya:
Дурак ты тетя !
Если б вводили против путинских кошельков, то они бы все вылетели из баксового списка Форбс, а у нас наоборот - беднеют и нищают уже бедные и нищие ...
Так что санкции вводят против населения России, а эти кремлежулики с каждым кварталом богатеют в геометрической прогрессии.
fktrctqrjycnfynbyjdbxinfymrj 15 апреля 2018 | 19:44
лекарства это конечно хорошо придумали...может еще и от сотовой связи надо бы отказаться?
sem006747 15 апреля 2018 | 19:48
s_talker002: Не переживайте. Детские фантазии не страшны.. А санкции толькона пользу... Или яне правильно понял Пу и Медведа ?
rsilk 15 апреля 2018 | 19:37
Патриоты .. кабзоны и прочие, раньше вы в очередь становились.АУ а теперь как вова по норам прячитесь.
serhio_25__ 15 апреля 2018 | 19:41
rsilk: Очередное доказательство провала американской бомбардировки в Сирии и старых санкций США.
Для чего новые санкции, если экономика России разорвана в клочья. а народ ест ежей уже 4 года? Для чего новые санкции сразу после успешной бомбардировки, где были уничтожены все цели и ни одной ракеты не перехватили? Для чего вообще американца самим бомбардировать Сирию, когда там несколько десятком американских террористов?
Это полный провал США.
s_talker002 15 апреля 2018 | 19:41
rsilk:
Тут ваш *шоколадный барон* выдал что украинская армия самая боеспособная в Европе.
Это потому что ваш флот приварен к причалам Севастополя? Типа Севастополь наша военная база.
serhio_25__ 15 апреля 2018 | 19:46
s_talker002: Зачем Украине вообще НАТО, если армия укропов и так самая лучшая?
zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya 15 апреля 2018 | 19:38
А какие компании имеют отношение к Б.Асаду и применению в Сирии им. оружия? Пригожина вроде уже нахлобучили....В отношении ЧВК Вагнера введут? Просто интересно, правда....Либо Эхо как-то не так новость подало, либо перевод корявый....Сомневаюсь, что американцы именно так сказали-почитать первоисточник нужно.....
ab40 15 апреля 2018 | 20:04
zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya: Если вы не знаете таких компаний, это не значит, что они не известны американцам. В голову не приходило?
zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya 15 апреля 2018 | 20:07
ab40: Приходило. Именно поэтому и интересуюсь т.к. , возможно, на форуме найдется более компетентный, чем я челове и сможет меня просветить ;) . И, да, я двумя руками за американские и европейские санкции против путинских ворюг и убийц.
kp6ic 15 апреля 2018 | 19:40
пока царь хавает санкции и не отвечает, подоспели новые. это чо такое получается? а как же уроки питерской улицы? бей первым и все такое?
us101 15 апреля 2018 | 19:41
А почему-бы не начать с гаджетов Медведева?
abuvgrobu 15 апреля 2018 | 19:43
Давно уж надо понять, что они нас считают индейцами на "их" земле. Нужны наши ресурсы, а мы прислугой. А санкции вводят за то, что мы еще есть.
serhio_25__ 15 апреля 2018 | 19:49
abuvgrobu: Реально, хватит говорить о странах запада, как о партнерах. Запад Россию давно открыто называет врагом и только так.
bbegun 15 апреля 2018 | 19:43
Наши скоро запутаются, на какие уже ответили, а на какие еще нет))))))))))))))))))))))
sem006747 15 апреля 2018 | 19:45
Россию не будут убивать...Ее медленно задушат...
preo 15 апреля 2018 | 19:48
sem006747: kp6ic: Это уже не Репин. Это точно - "Приплыли!"
plank1957 15 апреля 2018 | 19:45
До наших идиотов в Думе не доходит, что для США российский рынок мало, что значит, и любые ограничения коснутся лишь российского обывателя.
serhio_25__ 15 апреля 2018 | 19:52
plank1957: Для ваших идиотов в Конгрессе тоже не доходит, что ваш рынок и ваши товары для России ничего не значат. У нас очень маленький товарооборот. Вот только если аналогов американских товаров полным полно, а другие рынки сбыта нашей продукции значительно больше американского. То американцы покупали российские товары, потому что аналогов либо нет вообще, либо аналоги очень сильно дороже.
ab40 15 апреля 2018 | 20:07
serhio_25__: abuvgrobu: Молодец: вызубрено в слово в слово. Впрочем, после миллиардного повторения не трудно.
vla7815 15 апреля 2018 | 19:45
Вова питерский пустил Россию под откос. Что еще может профессиональный шпион сделать ???? Экономику что ли поднять ???? Уровень жизни населения ???? Его ни чему другому не учили, как делать всем гадости вокруг себя. Вот и получает Россия и остальной мир по полной программе.
bbegun 15 апреля 2018 | 19:52
ну осталось только на на садовом домик уютный от амерпартнеров освободить и общаться через посольство Гадураса ))))
коку с маком отправить обратно, глядишь Теремок цены снизит на блины))))))))))
josepp 15 апреля 2018 | 19:55
Самые лучшие контрсанкции против США, заставить их вернуть долги. И впредь не покупать их бумажки.
slsde 15 апреля 2018 | 20:02
josepp: а я и не покупал...все претензии к вавану сотоварищи...
borninussr 15 апреля 2018 | 19:59
Еще больше полезных санкций
josepp 15 апреля 2018 | 20:04
Сильно обиделись. За что? По думаешь, какие нежные. По балагурить про них нельзя. Совсем чувство юмора лишились. Одна ненависть.
petrovitchcolyan 15 апреля 2018 | 20:16
Это слишком серьезно 1
Как же всякие депутаты , Лавровы и Соловьевы будут обходиться без настоящего Мальборо и вискаря ?
Они же только живут этим у себя на вилле в Ламбардии и в Майями ...
Неужели на боярышник перейдут ?