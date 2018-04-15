Победительницей конкурса «Мисс Россия-2018» стала Юлия Полячихина из Чувашии
Девушка увлекается спортом, и считает, что это во многом помогло ей добиться успеха.
Второе место заняла Виолетта Тюркина из Белгорода, третье – Наталья Строева из Якутии.
Комментарии3
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abuvgrobu 15 апреля 2018 | 19:26
Да всем, мне думается, давно известно каким образом в нашей стране "завоевываются" такого рода титулы.. Или кто-то и на самом деле уверен, что девица добилась успеха благодаря своим занятиям спортом ?..
sergey306 15 апреля 2018 | 19:28
А какой у девушки гудок, какое вымя...
xuato 15 апреля 2018 | 20:02
Конкурс легальных проституток. Не будет же олигарх бегать по селам и весям что бы найти кобылу породистую, сиськатую и готовую продать тело. Сам конкурс есть маразмом поскольку сколько людей столько и вкусов, таких организаторов и членов жюри необходимо отлавливать и судить как похотливых сутенеров.