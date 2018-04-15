Новая часть полигона в Волоколамске стала принимать мусор
Это сообщил новый глава Волоколамского района Андрей Вихарёв. Накануне спецпредставитель губернатора Подмосковья пообещал, что на старой части мусорной свалки установят системы принудительной откачки и сжигания газа, на запах которого жалуются местные жители. Однако, по словам Вихарёва, активисты хотят через суд полностью закрыть свалку. Глава района добавил, что его администрация будет искать новое место для мусорного полигона. По его словам, это будет экологически безвредный комбинат – как в Европе, передает ТАСС.
Комментарии10
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ihor_syvoryj 15 апреля 2018 | 19:12
Как в старом мульфильме про Чебурашку: "Зарыть трубу!"
olegleon 15 апреля 2018 | 19:12
"будет искать новое место для мусорного полигона. По его словам, это будет экологически безвредный комбинат "
так полигон или комбинат по переработке?
sborisych 15 апреля 2018 | 19:25
olegleon:
Да какая разница, что они говорят, и как что называют? Ведь без малейшего опасения быть призванными к ответу врут беспрестанно. По всей вертикальке- снизу до'верху..
ringmenn 15 апреля 2018 | 19:20
Ура, Победа!!! Теперь можно будет в два раза больше мусора зафигачить!!!
///Вид блестящий, а сам смердящий.///
max3446 15 апреля 2018 | 19:23
Депутат Госдумы РФ Дмитрий Саблин сообщил 15 апреля, что дети президента Сирии Башара Асада отдыхали в крымском лагере «Артек».
Сразу после этого Башар Асад попал в базу украинского нацистского сайта «Миротворец». Посвященная ему страница находится в разделе «Чистилище».
«Сознательная организация нарушения государственной границы Украины несовершеннолетними детьми с целью проникновения в оккупированный Россией Крым (ст. 331, 331–1 Уголовного кодекса Украины). Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор). Участие в попытках легализации аннексии АР Крым», — сказано в пояснении на маргинальном украинском ресурсе.
В сети уже вовсю шутят, что «Асад в шоке» от такой информации и «больше не сможет поесть сала в Цэ Европе».
тупости майданутых кастрюлеголовых просто нет предела
alexisgross_042018 15 апреля 2018 | 19:32
max3446: Тебя еще не внесли ? А надо бы, для смеху - вдуг поймают на границе ;))
mr_samgin 15 апреля 2018 | 19:26
Руки прочь от бизнеса!
Если вате ненравится жить на помойке, то пусть учатся вписываться в рынок.
starsbo 15 апреля 2018 | 19:31
Куда денутся, будут дышать, жрать и нахваливать это говно. Делов то для власти прижать активистов десяток - остальные заткнуться. Вот начнут дохнуть как мухи , тогда да. И то не меньше 30 человек в месяц. Практика показывает население в отдельно взятом районе бунтует примерно месяц , а если потом просто загибаются не страшно - главное что бы 29 не каждый месяц.
dirizhabli 15 апреля 2018 | 19:57
Здесь Вам не Сирия и не Иран. Здесь полигон для испытаний народного долготерпения....Один закрываем, и тут же к открытию готов новый.
ed10075 15 апреля 2018 | 20:04
Власть в очередной раз показала, что "прибор" она клала на все народные возмущения. Там бизнес, бенифициаром которого является опосредованно Генеральный прокурор.