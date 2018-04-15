Новая часть полигона в Волоколамске стала принимать мусор

Это сообщил новый глава Волоколамского района Андрей Вихарёв. Накануне спецпредставитель губернатора Подмосковья пообещал, что на старой части мусорной свалки установят системы принудительной откачки и сжигания газа, на запах которого жалуются местные жители. Однако, по словам Вихарёва, активисты хотят через суд полностью закрыть свалку. Глава района добавил, что его администрация будет искать новое место для мусорного полигона. По его словам, это будет экологически безвредный комбинат – как в Европе, передает ТАСС.