Лаборатория в Швейцарии не подтвердила слова главы МИД РФ, что Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены веществом BZ

Лаборатория в Швейцарии не подтвердила слова главы МИДа России о том, что Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены веществом BZ. Накануне Сергей Лавров сослался на выводы химиков из этого центра, заверив, что для инцидент в Солсбери использовалось вещество из арсенала стран НАТО.

Применение токсичного химиката BZ для отравления Скрипалей больше соответствует здравому смыслу, чем использование для этих целей вещества «Новичок». Такое мнение «Эху Москвы» высказал бывший член спецкомиссии ООН, эксперт по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин. По словам Игоря Никулина, данное вещество используется в том числе и британскими спецслужбами.