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Эксклюзив Эха 19:02, 15 апреля 2018

Лаборатория в Швейцарии не подтвердила слова главы МИД РФ, что Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены веществом BZ

Лаборатория в Швейцарии не подтвердила слова главы МИДа России о том, что Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены веществом BZ. Накануне Сергей Лавров сослался на выводы химиков из этого центра, заверив, что для инцидент в Солсбери использовалось вещество из арсенала стран НАТО.

Применение токсичного химиката BZ для отравления Скрипалей больше соответствует здравому смыслу, чем использование для этих целей вещества «Новичок». Такое мнение «Эху Москвы» высказал бывший член спецкомиссии ООН, эксперт по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин. По словам Игоря Никулина, данное вещество используется в том числе и британскими спецслужбами.

Комментарии

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olegleon 15 апреля 2018 | 19:09

т.е. опровергла? или решили больше не врать и не писать "опровергла"?
но рука редактора пока не поднялась написать "не подтвердила, но и не опровергла"

ura_123 15 апреля 2018 | 19:17

olegleon: Опровергла алежек,опровергла слова человека с печальным лошадиным лицом.

olegleon 15 апреля 2018 | 19:20

ura_123: когда и в чём??

nestor199 15 апреля 2018 | 19:26

ura_123: Да ню? Вы врать не устали?

novyrusich 15 апреля 2018 | 19:52

nestor199: Обосрался Лавров капаиталдьно. И теперь его рожей по его дерьму возят.
Голубок, швейцарская лаборатория заявила, что не сомневается в выводах своих английских коллег, что Скрипали отравлены "Новичком".

Все, лавров опущен мордой в свое дерьмо и весь день не вынимает свой язык из жопы, молчит.
Потому что сказать ему нечего.
Вот тебе и "НЮ", не плачь мальчонка и не нюнь.
А по примеру Лаврова заткни язык в жопу, можешь в его.

nestor199 15 апреля 2018 | 20:06

novyrusich: Так швейцарская лаборатория опровергла слова Лаврова?
Врать не устали?

novyrusich 15 апреля 2018 | 20:15

nestor199: Идиотам повторяют три раза, чтобы они поняли.
Ты идиот?
Подтверди и я тебе повторю.

natad 15 апреля 2018 | 20:01

ura_123: Не опровергала,а не подтвердила.Эх Юрок!!!

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sokal123 15 апреля 2018 | 19:11

Унылая Лошадь легендарный Лгун и Катала.

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konformist 15 апреля 2018 | 19:12

да все нормальные люди мира с самого начала не сомневались, что всё это замутили штаты и мелкобританцы!!!!

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compare 15 апреля 2018 | 19:38

konformist: не верю! не могут "нормальные"люди "всего мира",жить в одной стране,на "одной седьмой"....

entoni 15 апреля 2018 | 19:49

konformist: а теперь пытаются подвести ситуацию к патовой, как дело с Литвиненко

zik14 15 апреля 2018 | 19:12

Но и не опровергла?)))

zularin12 15 апреля 2018 | 19:14

Как же они подтвердят, если подневольные.. Это и так было ясно, что будут уворачиваться и изворачиваться, но правду не скажут.

ura_123 15 апреля 2018 | 19:20

zularin12: Можно подробнее о "подневольности" ?
И что именно было ясно,а также кто и где изворачивался и уворачивался?

vitek61 15 апреля 2018 | 19:25

ura_123:
"No, we are not in the best position. The OPCW has rejected Russian demands to publish the designated labs involved. Wait for the meeting of the OPCW Executive Council on 18 April."
Ждите, что скажет начальство через три дня...

art_ 15 апреля 2018 | 19:58

vitek61: Only OPCW can comment this assertion. But we can repeat what we stated 10 days ago: We have no doubt that Porton Down has identified Novichock. PD - like Spiez - is a designated lab of the OPCW. The standards in verification are so rigid that one can trust the findings.

art_ 15 апреля 2018 | 20:01

art_: И в то же время пишут, что был там и BZ. При этом доза новичка была настолько большой, что без сомнений убила бы Скрипалей. Если все это не фейк

art_ 15 апреля 2018 | 19:23

zularin12: Они эксперты, они дают заключение о наличии того или иного химиката, а не говорят о том, что и где применялось

abuvgrobu 15 апреля 2018 | 19:21

В лайнере сидят рядом русский и англичанин. Стюардесса на тележке развозит завтрак.
Подходит к этим пассажирам и спрашивает на английском: - Что будете брать?
Русский: - Мне воды. Англичанин насторожился.
Стюардесса: - Вам с газом или без газа?
Русский: - С газом. Англичанин побледнел.
Стюардесса обращается к англичанину: - Вам плохо? Вы наверное первый раз летите?
Значит, новичок!
Англичанин упал в обморок.

yarross 15 апреля 2018 | 19:28

Авто испанский диспетчер видел точно Волошина на истребителе итак он сбил Боинг.

ringmenn 15 апреля 2018 | 19:29

Сколько же у пукина несущих пургу?? Неужели все??
///Поет — что соловушка, да пуста головушка.///

petrovich_spb 15 апреля 2018 | 19:30

Похоже, измученный Лавров соврал конкретно для одного человека, чтобы облегчить ему страдания. Для Путина.
"Истина прежде всего в том, что у тебя болит голова, и болит так сильно, что ты малодушно помышляешь о смерти" (с)

compare 15 апреля 2018 | 19:36

опа...а на "рбк",не знают! раскатывают эту версию,и так,и этак,и с "печкиным" и "лавочкиным",в качестве "приглашенных экс-пертов"...

(комментарий скрыт)

xriddlerx 15 апреля 2018 | 19:42

А слабо редакторам написать так, чтобы всё было понятно? Они не подтвердили слова МИД, потому что не имеют права опубликовывать полученные результаты.

(комментарий скрыт)

nds 15 апреля 2018 | 19:52

Применение токсичного химиката BZ для отравления Скрипалей больше соответствует здравому смыслу, чем использование для этих целей вещества «Новичок».
____________________________________

Отсюда вывод: вещество типа "новичок" было использовано теми, кто не дружит со здравым смыслом (пока жареный петух - то есть Трамп - не клюнет). И кто бы это мог быть? Отгадайте с трех раз.

dirizhabli 15 апреля 2018 | 19:54

А ведь ему так хотелось заржать и расслабиться, да к тому же и "истина" была так близко...

jetsam 15 апреля 2018 | 20:03

== We have no doubt that Porton Down has identified Novichock. ==

ближе к вечеру "не подтвердила".
завтра уже забудут, что там врал лавров.
будет новая тема.

а пока документы, что лаборатория полностью согласна,
- что вещество было "новичок"
- что только ОЗХО имеет право отвечать

--- оригинал
Only OPCW can comment this assertion.
But we can repeat what we stated 10 days ago:
We have no doubt that Porton Down has identified Novichock.
PD - like Spiez - is a designated lab of the OPCW.
The standards in verification are so rigid that one can trust the findings
--- https://twitter.com/SpiezLab/status/985243574123057152

и пояснение В ответ @Katebuffery01
---
No, we are not in the best position.
The OPCW has rejected Russian demands to publish the designated labs involved.
Wait for the meeting of the OPCW Executive Council on 18 April.
--- https://twitter.com/SpiezLab/status/985497571924873216
и два документа
https://www.opcw.org/fileadmin/OPCW/EC/M-59/en/ecm5901_e_.pdf
https://www.opcw.org/fileadmin/OPCW/EC/M-59/en/ecm5902_e_.pdf

* тролли, что не читали или задают вопросы - просто тролли, игнор.

tks 15 апреля 2018 | 20:21

Эй, портосня, марш отмазывать лаВРУШКУ!

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