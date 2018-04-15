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19:00, 15 апреля 2018

Новые санкции США против России коснутся компаний, которые передали технологии режиму Асада

Американский Минфин может объявить об ограничениях уже завтра, сообщила в интервью каналу CBS News постпред США при ООН Никки Хейли. Основная цель санкций – показать несостоятельность президента России Владимира Путина, сказал «Эху Москвы» политолог Алексей Малашенко. По словам Малашенко, фигуранты санкционного списка пострадают меньше, чем обычные граждане.

Комментарии

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fr_perren 15 апреля 2018 | 19:06

Ни дня без санкций, весело заживем!

petrmarkov 15 апреля 2018 | 19:09

- Теперь вы нас услышите!
- Ага

patrik05 15 апреля 2018 | 19:13

Основная цель санкций – показать несостоятельность президента России Владимира Путина...

Россия должна уйти из Сирии и вывезти оттуда семью Башара Асада в Москву, пусть американцы и европейцы сами там разгрёбываются.

master_superanalitik 15 апреля 2018 | 19:17

patrik05:

Велика Россия, а отступать некуда, позади Дамаск.

sovapoliarnaia 15 апреля 2018 | 20:20

master_superanalitik: Асад-наше всё!Путин-всё остальное! Или наоборот.

zztop1960 15 апреля 2018 | 19:22

patrik05: Телеканал CNN Turk со ссылкой на собственные источники сообщает, что иранская военная база располагается на горе Азан на юге Алеппо. После взрыва на место происшествия выдвинулось большое количество машин скорой помощи и спасательных бригад.

По предварительным данным, в результате взрыва погибли по меньшей мере 20 иранских военнослужащих, многие получили ранения различной степени тяжести. Некоторые очевидцы заявили, что за мгновения до взрыва в небе над базой пролетели самолеты неизвестного происхождения. По другой версии, по объекту мог быть нанесен ракетный удар.

zapadnay 15 апреля 2018 | 19:32

Раз «обычные граждане» голосовали за власть, вот пусть теперь и расхлебывают вместе.

vbgolub 15 апреля 2018 | 19:35

Власть кушать меньше будет, она все компенсирует за счет граждан, прежде всего пенсионеров, поскольку последние только обременяют ее.

hagana 15 апреля 2018 | 19:45

patrik05: Правильная мысль ,кроме Асада с семьей !

meteor1908 15 апреля 2018 | 19:23

fr_perren: так у нас самолёты/вертолёты падают по тому же принципу...

olegleon 15 апреля 2018 | 19:06

"Основная цель санкций – показать несостоятельность президента России Владимира Путина"
да он и сам с этим успешно справляется, если посмотреть на экономику (((

roaswen 15 апреля 2018 | 19:09

olegleon:

олежек, у тебя опять биполярное расстройство? день за куйло, завтра - против и т.д. ))

olegleon 15 апреля 2018 | 19:14

roaswen: чудилка, за Путина я никогда не был. это у тебя глюки были.
или ты, как стойкий Едросс, объединяешь Путина и Россию.

grashupfer 15 апреля 2018 | 19:28

roaswen: Не, каково!) Прям в предвкушении того, как же живенько они его сдавать-то попрут. Наперегонки!).

abuvgrobu 15 апреля 2018 | 19:09

В одном Путин был прав " Не Крым, так другую причину бы нашли". Для того штаты и придумывают разного рода провокации, чтобы оправдать свою антироссийскую риторику.
Но дыма без огня не бывает, ведь ежели противник видит, что наша власть кроме слов "глубокого сожаления" больше ничего штатам противопоставить не может, то враг еще больше норовит укусить. Сдает дедушка Пу, либо шкурные интересы кремлевского списка ему дороже.

rabin_tagor 15 апреля 2018 | 19:30

abuvgrobu: ну, да, точно: "Если б я тот чемодан не спер, менты все равно нашли бы за что меня посадить."
Правильная АУЕшная логика.

sg81g 15 апреля 2018 | 19:10

Янкели хоть что то придумывают для санкций. Лживые английские ублюдки вообще не парятся.
"Тереза Мэй получила разведданные о том, что российские хакеры могут обнародовать компрометирующую британских министров информацию.
Отмечается, что в случае, если это произойдёт, Лондон введёт санкции в отношении российских бизнесменов. "
Вот так, даже ручки всякой херней мазать не надо и котов жечь. Пишешь где -нибудь заметочку про рыжего мальчика борьки джонсона что он педик и тут же вопишь что русские взломали этот ресурс и выдали всем важную государственную тайну. Можно вводить санкии..
Какие же мерзкие ублюдки все наглосакские животные. Что на острове, что за океаном..

pavel_3768 15 апреля 2018 | 19:32

sg81g: дык ты про сэра абрамовича, пэра усманова и лорда шувалова? Смело, смело для портянки.

compare 15 апреля 2018 | 19:33

sg81g: только вот,все удобства жизни,изобретенные и произведенные,этими "мерзкими",так удобны и хороши,да,"светоч человечества",хренов "сы-гы-иго-го-81",да? как же ты,пользуешься еще их плодами? выходит,мерзкий и пакостный,ты,недоученный валенок из сарая?

vitaminoz 15 апреля 2018 | 19:39

sg81g: чему ты удивляешься? Три-четыре года назад, даже после крыма и донбасса санкции носили символический характер. Были очень деликатными, так сказать. Сейчас маховик раскручен, и для давления используют все вощможные варианты, которые могут привести неприятностям для режима.
Конкретно: хакеры бесплатно не работают. Заплатить за компромат должно или гос-во, или обслуживающие его небедные люди. Вот и вся логика.

novyrusich 15 апреля 2018 | 19:11

Писец к рублю пришел, просто прыгнул и в горло вцепился.
Загрызет ведь, сука.
даже не цент будут за рубль давать, а просто в морду.

sasha2011 15 апреля 2018 | 19:28

novyrusich:
"не цент будут за рубль давать, а просто в морду."
Красиво сказал!

kaplan911 15 апреля 2018 | 19:11

\\ Основная цель санкций – показать несостоятельность президента России Владимира Путина. \\

Не, понтуется он так ничего.
Ватникам нравится.
К сожалению, делов не видно......никаких.
Бедоносец.

archibald_dandy_esquire 15 апреля 2018 | 19:20

kaplan911:
Все поражения самоназначенца госпортянками преподносятся, как его большие победы.

vlabumur 15 апреля 2018 | 19:27

Мы раньше почему так плохо развивались? Потому что у нас санкций не было!

fill121 15 апреля 2018 | 19:29

Русский черный список
Получивший законное утверждение 24октября 1916г положение Совета Министров о воспрещении торговли с неприятельскими и некоторыми нейтральными фирмами
( Собр. Узак.1916г. ст2382)
На основании ст.87 Основных Госуд.Законов...........
Кроме Германии, Австро-Венгрии
попали списки в нейтральных странах
Дания(вкл.Исландию).....по списку,Норвегия.....по списку,Швеция.......,Голландия.....,Персия(Иран) по списку идут граждане и компании.

ivanov356 15 апреля 2018 | 19:30

Там за переданные технологии наказывают, тут за словоблудство в защиту преступного режима пригожинских накажут.

shalunok 15 апреля 2018 | 19:32

А Вовке, когда он в Сирию полез, казалось, что теперь его заметят и перестанут игнорировать...
Заметили.

sovapoliarnaia 15 апреля 2018 | 19:40

После толстовской "коры дуба" даже на " запутинских" сайтах начали слабенько подвывать в стиле "трампушка помоги!". Куда там ещё доказывать несостоятельность?Хотя,пускай жмут олигархов дальше,страшно только,как они на народе россиянском ещё отыграются за все обиды....

ringmenn 15 апреля 2018 | 19:47

----показать несостоятельность президента России Владимира Путина-----
Ну нет!! Ничего показать он не даст - ОН САМ ВСЕ ПОКАЖЕТ!!!
///Говорят — хорош, а дела ни на грош.///



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