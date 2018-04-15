ОНК окажет осужденному в России украинцу Клыху, который объявил голодовку, возможную помощь

Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) окажет осужденному в России украинцу Клыху, который объявил голодовку, добиваясь перевода в другую колонию, возможную помощь. Об этом сообщила в интервью радиостанции «Эхо Москвы» зампредседателя московской ОНК Ева Меркачева.

«Любое ходатайство осужденного о том, чтобы ему поменяли место отбывания и наказания, оно рассматривается. В данном случае с учетом того, что резонансный человек, за этим наблюдает международное сообщество, и если его поддержат серьезные правозащитники, может быть, Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, думаю, что перевод его в другую колонию реален. Я не знаю, написал ли он правильно заявление, подал ли он такое ходатайство, если нет, то это надо сделать. Я полагаю, что мы должны подсказать, как это все оформить, мы с местными представителями ОНК свяжемся в ближайшее время, попросим его навестить и проконсультировать», — сказала она.

Правозащитница также добавила, что перевод в другую колонию можно осуществить в короткие сроки. «Если его переведут в колонию поближе к центру – это Тверская, Калужская область, в пределах нашего региона, то это может занять недели 3 или месяц. Если в какое-то другое место, может быть даже и меньше. Поэтому здесь все будет зависеть от того, какая должна быть колония, и насколько сейчас откликнутся власти», — сказала она.



Е.Меркачева отметила, что жалобы Станислава Клыха на отсутствие доступа к интернету останутся без ответа, поскольку такая возможность исключена законодательно.

Украинец С.Клых объявил частичную голодовку в верхнеуральской колонии, чтобы его перевели в другое учреждение ФСИН. Об этом говорится в его письме, которое поступило в редакцию «Новой газеты». Школьный учитель истории был приговорен в России к 20-ти годам колонии строгого режима за участие в боевых действиях в Чечне в середине 90-х на стороне сепаратистов. С.Клых все обвинения отрицает.