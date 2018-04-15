ОНК окажет осужденному в России украинцу Клыху, который объявил голодовку, возможную помощь
Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) окажет осужденному в России украинцу Клыху, который объявил голодовку, добиваясь перевода в другую колонию, возможную помощь. Об этом сообщила в интервью радиостанции «Эхо Москвы» зампредседателя московской ОНК Ева Меркачева.
«Любое ходатайство осужденного о том, чтобы ему поменяли место отбывания и наказания, оно рассматривается. В данном случае с учетом того, что резонансный человек, за этим наблюдает международное сообщество, и если его поддержат серьезные правозащитники, может быть, Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, думаю, что перевод его в другую колонию реален. Я не знаю, написал ли он правильно заявление, подал ли он такое ходатайство, если нет, то это надо сделать. Я полагаю, что мы должны подсказать, как это все оформить, мы с местными представителями ОНК свяжемся в ближайшее время, попросим его навестить и проконсультировать», — сказала она.
Правозащитница также добавила, что перевод в другую колонию можно осуществить в короткие сроки. «Если его переведут в колонию поближе к центру – это Тверская, Калужская область, в пределах нашего региона, то это может занять недели 3 или месяц. Если в какое-то другое место, может быть даже и меньше. Поэтому здесь все будет зависеть от того, какая должна быть колония, и насколько сейчас откликнутся власти», — сказала она.
Е.Меркачева отметила, что жалобы Станислава Клыха на отсутствие доступа к интернету останутся без ответа, поскольку такая возможность исключена законодательно.
Украинец С.Клых объявил частичную голодовку в верхнеуральской колонии, чтобы его перевели в другое учреждение ФСИН. Об этом говорится в его письме, которое поступило в редакцию «Новой газеты». Школьный учитель истории был приговорен в России к 20-ти годам колонии строгого режима за участие в боевых действиях в Чечне в середине 90-х на стороне сепаратистов. С.Клых все обвинения отрицает.
Комментарии4
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master_superanalitik 15 апреля 2018 | 18:55
Клыху следует дать шанс на спасение. Пусть кровью смоет свой грех в штрафной роте в Донбассе. Пусть убьет N-ое количество бандеровцев и ему будет скидка...
josepp 15 апреля 2018 | 18:57
Савченко помощь окажите. Она тоже украинка. И голодает в тюрьме.
josepp 15 апреля 2018 | 18:59
Кстати, надежда голодает не "частично", а всерьёз. И у неё начались проблемы со здоровьем.
abuvgrobu 15 апреля 2018 | 19:04
"Участвовал в «устойчивой вооруженной группе (банде) „Викинг“», сформированной из украинских националистов, воевавших на стороне чеченских сепаратистов, ответственной за гибель 30 и ранение 13 российских военнослужащих 131 отдельной мотострелковой бригады, 81 и 276 мотострелковых полков в ходе боев в городе Грозном в период с 31 декабря 1994 по 2 января 1995 года; «в период с марта 1999 года по май 2000 года... совместно с участниками банды из числа членов УНА-УНСО Карпюком Н.А., Мазуром И.П., Музычко А.И., Бобровичем В.О. и другими, неоднократно прибывал на территорию Чеченской Республики, где в лагере, расположенном вблизи н.п. Ведено Веденского района Чеченской Республики, под командованием полевого командира Радуева С.Б., обучался тактике ведения боевых действий в различных условиях, основам топографии и владению различными видами боевого огнестрельного оружия»
Фашист и убийца Клых должен сидеть столько, сколько ему определил суд и там, куда его поместили.