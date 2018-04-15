Бесплатный сервис Opera VPN, который позволяет обходить блокировки, объявил о прекращении работы с 30 апреля
Причины такого решения не названы. В последнее время он стал популярен после судебного решения о блокировке в России мессенджера Телеграм.
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Причины такого решения не названы. В последнее время он стал популярен после судебного решения о блокировке в России мессенджера Телеграм.
Сначала на сирийском народе испробовали «арабскую весну», сейчас американские умные ракеты За всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности. Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу…
Комментарии2
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yuriyp 15 апреля 2018 | 18:49
//Бесплатный сервис Opera VPN, который позволяет обходить блокировки, объявил о прекращении работы с 30 апреля. Причины такого решения не называются//
Придется удалить Opera с 30 апреля. Причину такого решения не называю...
ansata 15 апреля 2018 | 18:57
А без VPN он на фиг не нужен.