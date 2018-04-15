В Екатеринбурге умер журналист Максим Бородин, который сообщил о гибели российских наемников в Сирии
В пятницу он выпал из окна своей квартиры на пятом этаже и впал в кому. Для самоубийства у Максима Бородина не было никаких поводов, — сказала изданию «МБХ Медиа» Полина Румянцева, главный редактор РИА «Новый день», в котором работал журналист.
Комментарии15
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master_superanalitik 15 апреля 2018 | 18:40
В пятницу он выпал из окна своей квартиры на пятом этаже и впал в кому.
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Вот видите, Максима Бородина стала мучить совесть, и он поэтому выбросился из окна.
vladlen46 15 апреля 2018 | 19:01
master_superanalitik:
А "наше все" совесть никогда не будет мучить?
deti_sgoreli_izza_karlika 15 апреля 2018 | 18:40
Грубо стало работать кэгэбэ.
xoxlotvari 15 апреля 2018 | 18:52
deti_sgoreli_izza_karlika: Да ладно, опять КГБ ,может просто настойку боярышника закусывать надо?
Дивлюсь я на небо та й думку гадаю:
Чому я не сокіл, чому не літаю,
Чому мені, Боже, ти крилець не дав?
Я б землю покинув і в небо злітав....
Ну а потом он перебрал бояры и...
Летим ,летим ,Барбара Стрейзанд ..
Уууу-уууу-ууууу
abuvgrobu 15 апреля 2018 | 18:41
Карма..
karampapam 15 апреля 2018 | 18:45
abuvgrobu: представляю, что карма приготовила для портянок... Бутылки из-под шампанского поди складирует тоннами.
abuvgrobu 15 апреля 2018 | 18:56
karampapam: Не подходи близко к окну, а то видишь как оно бывает..
buzukin939 15 апреля 2018 | 18:43
И жил он как поганка - а тут летать охота... Помер Максим - и в Сирию ехать не пришлось.
eniro 15 апреля 2018 | 18:56
buzukin939: Вы там тоже бы задумались. Денежные ведомости-то не горят. Ну сколько Путин продержится? Года 2-3 ? А ведь найдут вас всех, и будете друг друга закладывать.
yuriyp 15 апреля 2018 | 18:46
Все страннее и страннее, как говаривала Алиса. Когда сменится власть и придет время открытия архивов, оставшиеся в живых, как мне кажется, будут сильно удивлены...
murad_manapov 15 апреля 2018 | 18:48
yuriyp: никогда архивы не откроют для всех желающих
plank1957 15 апреля 2018 | 18:48
Интересно, а зачем же его убивать? Как-будто его смерть что-то изменила. Или для ФСБшников это слишком сложно для их понимания?
stas_russkiy 15 апреля 2018 | 18:53
plank1957: "...зачем же его убивать?..."
Месть и акция устрашения (иначе называемые - террор), чтобы никто больше не осмеливался об озёрных головорезах сказать что-нибудь не то. Именно для этого озёрные бандиты систематически уничтожают настоящих журналистов.
plank1957 15 апреля 2018 | 18:58
stas_russkiy:
Можно подумать, что замалчивание фактов может дать какие-то результаты. То есть может, но противоположные желаемым.
lyiza 15 апреля 2018 | 19:02
stas_russkiy: И расследовать никто не будет,это ведь не в Англии,это же в России и портянки довольны.