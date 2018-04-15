В Екатеринбурге умер журналист Максим Бородин, который сообщил о гибели российских наемников в Сирии

В пятницу он выпал из окна своей квартиры на пятом этаже и впал в кому. Для самоубийства у Максима Бородина не было никаких поводов, — сказала изданию «МБХ Медиа» Полина Румянцева, главный редактор РИА «Новый день», в котором работал журналист.