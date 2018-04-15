На протестное шествие в Барселоне вышли 315 тысяч человек
Об этом сообщает газета «Паис» со ссылкой на данные местной полиции. Участники акции потребовали освободить и разрешить вернуться на родину каталонским политикам, которые связаны с проведением референдума о независимости региона. Сейчас под стражей в Испании находятся девять человек, еще шесть скрываются за границей.
Комментарии5
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abuvgrobu 15 апреля 2018 | 18:43
Вот это митинги, вот это шествия, когда действительно задеты насущные интересы людей, а не потешные "марши миллионов" прохиндеев и мошенников из нашей так называемой оппозиции..
fmsf FMSF 15 апреля 2018 | 18:55
abuvgrobu:
Дурак ты, батенька.
И, представляется - не поумнеешь.
abuvgrobu 15 апреля 2018 | 18:58
fmsf: Дураком был твой папа. Потому, что вовремя не вытерся тряпкой, когда ты у него на херу соплей висел. Вот династия дураков и продолжилась, к сожалению. Я понятно объясняю, дырявый ?..
alex_d 15 апреля 2018 | 18:44
300 тыс в 1,5 миллионной барселоне! и "демократические" власти плевать хотели.
а нажи неполживцы, собрав 50-100тыс. в 15-миллионной москве, почему-то претендуют, что они здесь власть...
profi1962 15 апреля 2018 | 18:59
Холопы еще не созрели. Дайте время.