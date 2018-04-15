На протестное шествие в Барселоне вышли 315 тысяч человек

Об этом сообщает газета «Паис» со ссылкой на данные местной полиции. Участники акции потребовали освободить и разрешить вернуться на родину каталонским политикам, которые связаны с проведением референдума о независимости региона. Сейчас под стражей в Испании находятся девять человек, еще шесть скрываются за границей.