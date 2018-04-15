Президент Сирии Башар Асад попал в базу данных украинского сайта «Миротворец». Поводом стало то, что по словам одного из российских депутатов, дети Асада отдыхали в крымском лагере «Артек». Создатели украинского ресурса расценили это как сознательное нарушение госграницы Украины.