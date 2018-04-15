Башар Асад попал в базу данных украинского сайта «Миротворец»
Президент Сирии Башар Асад попал в базу данных украинского сайта «Миротворец». Поводом стало то, что по словам одного из российских депутатов, дети Асада отдыхали в крымском лагере «Артек». Создатели украинского ресурса расценили это как сознательное нарушение госграницы Украины.
Комментарии7
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master_superanalitik 15 апреля 2018 | 18:38
Полностью поддерживаю это решение! После суда над киевской хунтой по этому сайту будем определять кто свой, кто чужой, кто и не друг и не враг, а так...
equus 15 апреля 2018 | 18:41
master_superanalitik:
Вы в какой из трех перечисленных категорий..??
xoxlotvari 15 апреля 2018 | 18:38
Впрочем как обычно , в укродурдоме без изменений ,средняя температура 36.6 !)
equus 15 апреля 2018 | 18:43
xoxlotvari:
Полет нормальный!..
;-))
domtrubaiiiataji 15 апреля 2018 | 18:44
сирийскому животному там и месту в месте с рабсосийскими террористами и их пособниками
abuvgrobu 15 апреля 2018 | 18:45
Хохляцкие клоуны уже не знают, к какой бочке пристроиться затычкой вместе со своим смехоподобным "Миротворцем"..
wingsw 15 апреля 2018 | 19:02
Началось деление.Российско- арабские террористы и остальной мир.