Российский Минтранс готовит ответные санкции против США
Это подтвердил глава ведомства Максим Соколов. Какие меры могут быть приняты в области транспорта, он не уточнил, — передает РИА. Недавно под санкции США попали российские миллиардеры и связанные с ними компании. В пятницу в Госдуму был внесен законопроект об ответных мерах. В нем сказано, что правительство может ввести запрет или ограничения на ввоз в Россию лекарств, сельскохозяйственной продукции, продовольствия, а также алкоголя и табака из США и других государств.
Комментарии15
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
brandfa 15 апреля 2018 | 18:39
Всё-то они санкции ответные вводят ... а ответный Apple или Intel слабо ввести?
deti_sgoreli_izza_karlika 15 апреля 2018 | 18:42
brandfa: Запретят Трампу валежник собирать в российских лесах.
gordy 15 апреля 2018 | 18:50
"Российский Минтранс готовит ответные санкции против США"
Ожидается запрет на использование транспортных средств, произведённых в США: никаких вам больше Шевроле, Кадиллаков и Боингов?
russky77 15 апреля 2018 | 18:40
Теперь с американским паспортом единый проездной не купить (((
plank1957 15 апреля 2018 | 18:41
Пора бы всех депутатов и сенаторов пригвоздить санкциями, чтобы ерундой не занимались.
yuriyp 15 апреля 2018 | 18:43
Этому соколову очень хочется остаться министром после переназначения правительства, вот он подметки и рвет...
sokal123 15 апреля 2018 | 18:53
yuriyp:"ответки " всегда будут направлены против своего народа . Страшны "ответки"
abuvgrobu 15 апреля 2018 | 18:47
Нашим либералам все тяжелее и тяжелее защищать своих хозяев
karampapam 15 апреля 2018 | 18:50
Бедные россияне... Начнут прикладывать лопухи на раковые опухоли, да запрягут лошадок в плуг - если лошади от голода не сдохнут
wojskowy Марек Качоровски 15 апреля 2018 | 18:51
Ну приняли антисанкции 4 года назад против Европы, кому стало хуже. Европа оправилась через четыре месяца и уже на следующий год экспорт продовольствия, именно на этот сегмент экономики и были направлены в основном антисанкции, из ЕС увеличился на 5 млрд. евро, нашлись другие рынки и покупатели. В частности Польша уже через три месяца заключила договора на поставку яблок, которые превысили поставки в РФ на 7-8%, мало того уже весной были заложены тысячи гектар новых яблоневых садов. Китай, который поставляет яблоки в Россию, в ЕС поставки их запрещены из-за большого содержания пестицидов и других химических веществ, завозит сотнями тонн яблоки из Польши и + свинину в количествах значительно больших, чем получала Россия. И кто кого наказал?
goshan31 15 апреля 2018 | 18:52
Тут теперь главное не запутаться каким ведомствам и на что антисанкционировать!.., дебилы бл..!
ansata 15 апреля 2018 | 18:53
Электричку в Нью-Йорк отменят?
sproter 15 апреля 2018 | 18:54
Запретят продажу билетов на направлениях Октябрьской железной дороги американским миллиардерам? Или поднимут стоимость проезда для россиян?
ha12raz 15 апреля 2018 | 18:56
Будут покупать для себя не форды-доджи, а исключительно альфы-ромео.
vladlen46 15 апреля 2018 | 18:58
Грустно.. Все антисанкции это "удар" по населению.
Возможно не будет лекарств, кпчественного алкоголя.